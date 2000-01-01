Амалиенау: аудиоэкскурсия по району шикарных вилл и известных людей

WeGoTrip
WeGoTrip – Гид из Калининграда
Отправляйтесь на прогулку 👣 по Амалиенау и познайте роскошь и богатство Кёнигсберга.

Здесь жили сливки общества, а теперь по этим улицам в задумчивости любят бродить как калининградцы, так и гости города.

Ведь эти частные, некогда богатые виллы — воплощение модерна в Германии.

Один клик — и ваш смартфон станет персональным гидом, который знает ответы на десятки вопросов об архитектуре, истории 📖 и достопримечательностях 🏛️.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 👣Пешеходная
  • 🧐Авторская экскурсия
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • 1 090 ₽ за экскурсию

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Амалиенау: аудиоэкскурсия по району шикарных вилл и известных людей
Амалиенау: аудиоэкскурсия по району шикарных вилл и известных людей

Что вы увидите

  • Немецкая кирха Королевы Луизы
  • Вилла Хонкамп, в которой не было ванной, принадлежавшая богатому предпринимателю
  • Вилла Лео с загадочной историей ключа, которому больше 70 лет!
  • Капелла св. Адальберта
  • Две виллы Шмидт, расположенные на разных улицах
  • Живописный пруд
Элитный старый район вилл
Район застраивался в начале XX века по модной тогда концепции «город-сад», и нигде больше в России такой целостной застройки не сохранилось. Более того, здесь строили виллы-шедевры именитые архитекторы Германии. На неспешной прогулке 👣 по району удивительной красоты вы не только увидите эти прекрасные дома-виллы, но и узнаете, кто здесь жил, и какова нынешняя судьба зданий.
Приложение приведёт вас к месту начала экскурсии 🧭 и будет вести по маршруту, как живой гид, с помощью встроенных карт. Вы не заблудитесь. Приложение покажет место начала экскурсии 🧭, начинайте в любое время. От парка «Центральный», где расположена кирха памяти королевы Луизы, вы будете идти от дома к дому, узнавая историю 📖 бывших жителей Амалиенау.
Вы увидите целых две допельвиллы и узнаете, почему они так назывались, рассмотрите необычную виллу с берёзами и полюбуетесь на виллу Хонкамп в стиле Барокко. По пути вы будете слушать об именитых владельцах и архитекторах вилл, а в заключение дадим советы для дальнейшего исследования города.

Важная информация:

  • Экскурсия ⛳ проходит без участия гида с помощью мобильного приложения;
  • Интерактивная экскурсия ⛳ предусматривает аудиогид, а также оснащена встроенными картами, визуальным сопровождение и проводится с помощью мобильного приложения;
  • Вы получите сообщение со ссылкой на приложение и код экскурсии 🧭 для скачивания после бронирования;
  • Вы не зависите от гида или группы;
  • Экскурсия ⛳ пройдёт под вашим контролем;
  • Возьмите с собой наушники.
Что входит
  • Аудиоэкскурсия в приложении WeGoTrip
Что не входит
  • Наушники (возьмите свои)
Начало
🚩 Проспект Мира, 1, Калининград
Место завершения
🏁 Проспект Мира, 65, Калининград
Амалиенау: аудиоэкскурсия по району шикарных вилл и известных людей
Амалиенау: аудиоэкскурсия по району шикарных вилл и известных людей
Амалиенау: аудиоэкскурсия по району шикарных вилл и известных людей
Амалиенау: аудиоэкскурсия по району шикарных вилл и известных людей

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
WeGoTrip
WeGoTrip
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