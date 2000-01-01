Элитный старый район вилл

Район застраивался в начале XX века по модной тогда концепции «город-сад», и нигде больше в России такой целостной застройки не сохранилось. Более того, здесь строили виллы-шедевры именитые архитекторы Германии. На неспешной прогулке 👣 по району удивительной красоты вы не только увидите эти прекрасные дома-виллы, но и узнаете, кто здесь жил, и какова нынешняя судьба зданий.

Приложение приведёт вас к месту начала экскурсии 🧭 и будет вести по маршруту, как живой гид, с помощью встроенных карт. Вы не заблудитесь. Приложение покажет место начала экскурсии 🧭, начинайте в любое время. От парка «Центральный», где расположена кирха памяти королевы Луизы, вы будете идти от дома к дому, узнавая историю 📖 бывших жителей Амалиенау.

Вы увидите целых две допельвиллы и узнаете, почему они так назывались, рассмотрите необычную виллу с берёзами и полюбуетесь на виллу Хонкамп в стиле Барокко. По пути вы будете слушать об именитых владельцах и архитекторах вилл, а в заключение дадим советы для дальнейшего исследования города.

Важная информация: