56 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Я проведу вас по самым интересным районам Калининграда, в которых лучше всего наглядно знакомиться с историей города. Вы будете не только осматривать достопримечательности и слушать о них, но и самостоятельно решать любопытные исторические задачи, которые, возможно, пробудят азарт исследователя и помогут лучше погрузиться в насыщенную жизнь Кёнигсберга-Калининграда.

Что вас ожидает

Погружение в историю города

Я расскажу вам о важных исторических периодах городах: каким был довоенный Кёнигсберг, один из самых красивых городов Европы на тот момент, какие испытания пережил во время войны и как развивался дальше. Вы узнаете о градостроительных концепциях советского руководства 1950-1970х гг., которые привели практически к полной советизации города. И увидите чудом сохранившиеся в первозданном виде места из прошлой эпохи.

Оптимальный маршрут для объемного представления о Калининграде

Экскурсия начнется в историческом центре Калининграда (о. Канта). Продолжится осмотром внутреннего оборонительного вала города. Вы увидите Кафедральный собор, могилу И. Канта, внутреннее кольцо обороны города, городские ворота (Закхаимские, Королевские и Росгартенские), бастионы, музей Бункер, в котором была подписана капитуляция Кенигсберга. А в завершении мы прогуляемся по историческому району Амалиенау, представляющим интересный гибрид немецкой, российской и советской культур.

Советы от местного жителя

Кроме того, вы узнаете массу полезной информации по Калининграду – куда сходить самостоятельно, где вкусно поесть, где выгодно купить янтарь и различные сувениры.

А в качестве презента, вы получите карту Калининграда с основными достопримечательностями – полезную вещь для каждого путешественника.