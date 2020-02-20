56 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Погружение в историю города Я расскажу вам о важных исторических периодах городах: каким был довоенный Кёнигсберг, один из самых красивых городов Европы на тот момент, какие испытания пережил во время войны и как развивался дальше. Вы узнаете о градостроительных концепциях советского руководства 1950-1970х гг., которые привели практически к полной советизации города. И увидите чудом сохранившиеся в первозданном виде места из прошлой эпохи.
Оптимальный маршрут для объемного представления о Калининграде Экскурсия начнется в историческом центре Калининграда (о. Канта). Продолжится осмотром внутреннего оборонительного вала города. Вы увидите Кафедральный собор, могилу И. Канта, внутреннее кольцо обороны города, городские ворота (Закхаимские, Королевские и Росгартенские), бастионы, музей Бункер, в котором была подписана капитуляция Кенигсберга. А в завершении мы прогуляемся по историческому району Амалиенау, представляющим интересный гибрид немецкой, российской и советской культур.
Советы от местного жителя Кроме того, вы узнаете массу полезной информации по Калининграду – куда сходить самостоятельно, где вкусно поесть, где выгодно купить янтарь и различные сувениры. А в качестве презента, вы получите карту Калининграда с основными достопримечательностями – полезную вещь для каждого путешественника.
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Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
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Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Потомок первых переселенцев Калининградской области, коренной житель области, профессиональный историк. С детства увлекаюсь историей, краеведением и с радостью познакомлю Вас с самым западным регионом страны. Вы побываете в самых интересных, загадочных местах города и области. Экскурсии проводятся на новом автомобиле и на комфортабельных автобусах, если вас много.
Гид встретил нас в аэропорту по договорённости и сразу поехали на экскурсию. Мы познакомились с городом, очень удобно то, что были на машине. Это позволило увидеть фактически весь центр города.
Татьяна
13 января 2020
Были на экскурсии с Ильей сегодня - 13.01.2020г. Интеллектуальный, увлечённый профессией специалист. Экскурсия для желающих получить не поверхностное впечатление о городе и его истории, а для желающих понять и погрузиться. Помимо этого знает все обо всех кафе (уровень кухни, + и -), хороший уровень вождения автомобиля (мы за это волновались), интересная современная личность. Несомненные дополнительные бонусы: встретил с аэропорта, а также в ходе экскурсии показал и рассказал по нашей просьбе об объекте, не входящем в запланированную программу.
Любовь
13 января 2020
3 января прилетели в Калининград , Илья встретил нас в аэропорту и мы сразу поехали на экскурсию.Старый город очень понравился , Илья очень любит свой город и старался передать нам частичку этой любви. Было очень познавательно и интересно узнать много исторических моментов Кенигсберга , в этом Илья настоящий профессионал !!!
Natalia
9 января 2020
Это была наша первая встреча с Калининградом. Благодаря Илье, мы узнали много об истории города, о его прошлом и настоящем. Илья отличный экскурсовод, способный заинтересовать и взрослых и детей. Быстро подстраивается под интересы туристов и преподносит информацию в удобном для них виде и формате. Молодец!
Желаем Илье успехов на его поприще!
Кирил
9 января 2020
Спасибо огромное Илье!!! Не смотря на погоду, мы спокойно проехали все запланированные места и Илья рассказывал все настолько доступные языком, что и вопросов осоьо не возникало. Очень ценно, что на вопросы так же реагировал очень внимательно и отвечал сразу. Спасибо!
Vera
1 января 2020
понравилось буквально все. для 31 декабря во второй половине дня, когда все спешат домой а мы как туристы которым торопиться не куда получили гида который обстоятельно нам все рассказал и показал весь Калининград и предложил воспользоваться им как справочным по Калининграду если у нас возникнут вопросы. Спасибо Илья
Марина
15 декабря 2019
Хочется поблагодарить Илью за прекрасный день в Калининграде.Благодаря нашему экскурсоводу, его увлечённому и содержательному рассказу, ни погода, ни ветер,не смогли испортить ярких впечатлений от знакомства с городом. Илья профессиональный экскурсовод, который построил экскурсию так,что с первых минут знакомства смог увлечь нас рассказом о городе,его историческом развитии,достопримечательностях.Экскурсия прошла интересно и познавательно,время пролетело незаметно.Приятный бонус встреча в аэропорту и трансфер в гостиницу.Спасибо Илье и до новой встречи в Калининграде!
Мария
27 ноября 2019
Отличная экскурсия! Илья полностью знает свое дело на все 100%! Ездили компанией друзей, Илья встретил нас в аэропорту и сразу погрузил в мир Калининграда! Спасибо ему еще раз!)
Денис
8 сентября 2019
Илья придумал авторский и интересный маршрут. Рассказывал очень содержательно, но при этом не перегружал информацией. Спасибо, нашей группе очень понравилось.
Анна
3 сентября 2019
Илья - историк и это заранее определяет формат экскурсии. Я прочитала его рассказ о себе, об экскурсии, отзывы и в итоге получила именно то, что и хотела. Видимо не все понимают, что они хотят, поэтому, когда их ожидания не оправдываются, то они пытаются свалить всю вину на гидов, туроператоров и тп... Вся наша семья очень довольна проведенной экскурсией. Пешком пройти все увиденные места просто нереально. Это был наш второй день в Калининграде и благодаря Илье мы получили полное представление о самом городе и его истории. Также он дал нам много отличных советов, что ещё посмотреть, где покушать и тп. Сказал обращаться, если нам нужна будет какая-то информация по городу, если вдруг где-то заблудимся) Нам было интересно и комфортно с Ильёй. Сыну 7-ми лет тоже всё очень понравилось!!! Спасибо Илье и Трипстеру!
Авто-пешеходная прогулка по старым и новым кварталам города и его хроники
Облик Калининграда в тёмное время суток разительно отличается от дневного — вы сами увидите его преображение. Для сравнения я провезу вас по центральным местам, которые вы видели при свете дня. А после прогуляемся по седым городским улочкам под мои рассказы о прошлом и настоящем города. Я познакомлю вас с другим — ночным Калининградом. Это будет атмосферно!
Путешествие в мир причудливых птиц, песчанных дюн и сказочного леса
Я познакомлю вас с главными природными объектами Куршской косы – уникального заповедника и визитной карточки Калининградской области! Вы осмотрите орнитологическую станцию и понаблюдаете за кольцеванием птиц. Откроете тайну причудливых изгибающихся сосен «Танцующего леса». И, конечно, насладитесь панорамным видом на залив с вершины дюны Эфа и узнаете, какие истории могут поведать огромные песчаные массивы.
Эльблонг и Мальборк — путешествие во времена средневековых рыцарей
Всего в 50 километрах от Калининграда находятся польские города, которые ранее входили в состав Восточной Пруссии, и потому их история тесно связана с прошлой жизнью Кёнигсберга. Вы посетите средневековый Эльблонг и самый большой готический замок в Европе — Мальборк, а также по пути осмотрите руины Бранденбурга и приграничный городок Мамоново. Я расскажу о захватывающих временах крестоносцев, идеалах и ценностях рыцарства, подвигах во имя чести и любви, многочисленных битвах и сражениях, вошедших в летопись древних городов и крепостей. И обязательно покажу самые интересные объекты, в которых воплотились современные культурные и социальные концепции.
Насыщенная обзорная экскурсия по историческому центру
Вы увидите все главные достопримечательности Калининграда: Университетскую площадь, руины Королевского замка, могилу Канта, синагогу, аллею скульптур, Юбилейный и Медовый мосты. Погуляете по острову Кнайпхоф, расположенному прямо в центре Калининграда, узнаете, как он развивался и кто его самые знаменитые жители. Я помогу вам понять характер города и погрузиться в его интересную русско-немецкую историю.
Погрузиться в историю города и увидеть его самые интересные места на обзорной экскурсии
Я расскажу, как переплелись в веках Кенигсберг и Калининград, раскрою их интригующие тайны и покажу все знаковые достопримечательности и потаенные уголки. Вы погуляете по Рыбной деревне, островам Кнайпхоф и Ломзе, увидите могилу Канта и сравните архитектуру разных эпох.
История и главные достопримечательности города на обзорной авто-пешеходной экскурсии
Вы проедете по всем знаковым местам Калининграда и узнаете, где находится его древнейшая постройка, как влияют отношения между людьми на облик города и какие знаменитые личности жили здесь в разные эпохи. А также посетите самые колоритные районы и насладитесь тишиной и уютом острова Кнайпхоф.
На автомобиле и пешком по главным достопримечательностям и эпохам города двух имён
На экскурсии я помогу вам увидеть сразу два города: отыскать старый Кенигсберг и прочувствовать новый Калининград. Вы познакомитесь с городом-крепостью — маршрут пройдёт вдоль ворот оборонительного кольца. С городом-садом в районах Амалиенау и Марауненхоф, где вы погрузитесь в атмосферу начала 20 века. И с городом-музеем на острове Канта и в Рыбацкой деревне. А дополнением станут полезные советы для идеального знакомства с Калининградом.
Самые интересные районы и главные достопримечательности города на авто-пешеходной экскурсии
Вы совершите настоящее путешествие во времени: узнаете о событиях и людях, определивших непростую судьбу города, услышите любопытные легенды и предания, ощутите дух Старого Кенигсберга и увидите то, что осталось от его архитектуры сегодня. А еще поймете, чем и как живет современный Калининград!
Авто-пешеходная историческая прогулка со вкусом марципана
Добро пожаловать в край янтаря, немецких философов и запеченного марципана! В этом маршруте собраны самые яркие и значимые места Калининграда: вы проедете мимо знаменитых городских ворот, обойдете Рыбную деревню и остров Канта, попробуете традиционное местное лакомство и прогуляетесь среди роскошных вилл Амалиенау. А в итоге — поймете, что именно делает город таким многослойным, и очаруетесь атмосферой старого Кенигсберга и современного Калининграда.