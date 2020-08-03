3 отзыва оставили туристы

Что вас ожидает

Машина времени

Амалиенау, Ратсхоф, Обертайх, остров 🏝️ Кнайпхоф: вы увидите живописное Верхнее озеро и величественный Кафедральный собор. Я покажу старинные барельефы и расскажу о людях, которым посвящены эпитафии, а также проведу туда, где на самом деле похоронен Иммануил Кант. Мы объедем центр старого Кёнигсберга и осмотрим главные достопримечательности 🏛️. Вы посмотрите на старинные фотографии 📸 с мест их съемки и увидите интерактивные хроники в музее Фридландских ворот, услышите истории 📖 о прусском поселении и узнаете, что было найдено в подвале королевского замка. А также посетите старинную кирху, где ныне располагается женский монастырь.

«Ночная перина Кёнигсберга»

Я открою вам историю строительства фортов внешнего фортового кольца, позволявшего спокойно спать местным жителям, и вкратце расскажу о выдающихся деятелях, имена которых носят укрепления. Мы вспомним короля Фридриха I и королеву Луизу, а также приоткроем секреты других названий. В завершение вы увидите 11 форт Денгофф, который сохранился в первозданном виде и использовался вплоть до 2014 года.

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