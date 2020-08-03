3 отзыва оставили туристы

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Истории «Королевской горы»

Погрузиться в историю, осматривая районы Амалиенау и Кнайпхоф, и почувствовать ауру Калининграда

5
3 отзыва
Андрей
Андрей – представитель из Калининграда
Приготовьтесь к путешествию во времени! На обзорной экскурсии 🧭 я покажу вам старинные городские ворота, средневековые площади и вальные укрепления, пережившие исторические катаклизмы.

Окруженные уютной архитектурой, мы вспомним, как выглядели эти места прежде, поговорим о королях, рыцарях и даже философии.
Задать вопросОбычно отвечает за 1 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🔭Обзорная
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 5 часов
  • 👫 Для 1-5 человек

  • 78007 020 ₽ за экскурсиюскидка10%

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Истории «Королевской горы»
Истории «Королевской горы»

Что вас ожидает

Машина времени
Амалиенау, Ратсхоф, Обертайх, остров 🏝️ Кнайпхоф: вы увидите живописное Верхнее озеро и величественный Кафедральный собор. Я покажу старинные барельефы и расскажу о людях, которым посвящены эпитафии, а также проведу туда, где на самом деле похоронен Иммануил Кант. Мы объедем центр старого Кёнигсберга и осмотрим главные достопримечательности 🏛️. Вы посмотрите на старинные фотографии 📸 с мест их съемки и увидите интерактивные хроники в музее Фридландских ворот, услышите истории 📖 о прусском поселении и узнаете, что было найдено в подвале королевского замка. А также посетите старинную кирху, где ныне располагается женский монастырь.

«Ночная перина Кёнигсберга»
Я открою вам историю строительства фортов внешнего фортового кольца, позволявшего спокойно спать местным жителям, и вкратце расскажу о выдающихся деятелях, имена которых носят укрепления. Мы вспомним короля Фридриха I и королеву Луизу, а также приоткроем секреты других названий. В завершение вы увидите 11 форт Денгофф, который сохранился в первозданном виде и использовался вплоть до 2014 года.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном минивэне с кондиционером
  • Билеты в музей 🖼 Фридландских ворот и вход на территорию 11 форта оплачиваются дополнительно
  • Я заберу вас из любой точки города Калининград и отвезу обратно после экскурсии 🧭 (это включено в стоимость). Если вы находитесь за городом, то трансфер будет стоить 800 рублей с группы.
Начало и место завершения
🚩 в удобном вам месте в Калининграде
Истории «Королевской горы»
Истории «Королевской горы»
Истории «Королевской горы»
Истории «Королевской горы»
Истории «Королевской горы»
Истории «Королевской горы»
Истории «Королевской горы»
Истории «Королевской горы»
Истории «Королевской горы»
Истории «Королевской горы»
Истории «Королевской горы»

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Андрей
Андрей
Здравствуйте, меня зовут Андрей! Я организую увлекательные туры по историческим местам Восточной Пруссии. Я обучил еще 4 гидов и дружной командой мы проводим увлекательные экскурсии. Вы посетите уникальные, недоступные для групповых туров места, услышите интересные истории и получите незабываемые впечатления.
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3 отзыва оставили туристы

3 августа 2020
Великолепная экскурсия, которая дала нам возможность не только увидеть самые красивые и интересные места города, но и погрузила в историю. Андрей не только отличный рассказчик, который прекрасно знает свой город, но и действительно увлечённый человек. Рыцари прошлых веков и события ВОВ, быт жителей Кёнигсберга. Андрей делится не только историческими фактами, но и собственными находками. На целый день сын забыл про смартфон, (родители подростков меня поймут). Время пролетело незаметно, как один миг. Надо отметить, что Андрей нас нигде не торопил, и не ограничивал по времени. Совершенно спонтанно нам пришла идея изменить маршрут. И это было незабываемо! Вся семья в восторге! Спасибо Андрею за возможность увидеть и узнать Калининград и окрестности. С удовольствием приедем ещё раз! До встречи на Балтийской косе, желаем скорейшего открытия своего музея. Андрею есть чем поделиться, и делает он это с душой!
23 июля 2020
Вся экскурсия-полный праздник: информация достуным языком преподнесена, всё структурировано. Советую
20 июля 2020
Спасибо Андрею за интересный день! Андрей очень гибко учел все наши пожелания, увлекательно рассказал про основные достопримечательности и исторические вехи Калининграда, глубоко и подробно отвечал на любые наши вопросы, оказал нам максимальную помощь в городе в течение всего дня. Все участники нашей группы из шести человек, включая двух подростков остались довольны.

Андрей проводит ещё 2 экскурсии

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