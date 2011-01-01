Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Калининграда

Что вас ожидает

Трансфер к началу сплава и инструктаж. После сбора гостей мы отправимся к началу маршрута — месту, где встречаются реки Лава и Преголя. Инструктор расскажет, как управляться с байдаркой, и после мы спустимся на воду.

Двухчасовой сплав. Река в этих местах спокойная, без порогов, поэтому наша водная прогулка 👣 пройдет гладко. В пути вы насладитесь умиротворяющими пейзажами, увидите шлюзы и «встретите» водяную мельницу. А еще мы сделаем фото-паузу у живописного водопада!

Если вы не хотите сплавляться, вы можете выбрать водную прогулку по тому же маршруту на комфортном речном кораблике «Лаваход».

Обед. На ферме вы сможете подкрепиться вкусным обедом, а после — отдохнуть на берегу реки, поиграть в дартс, настольный теннис, попрыгать на батуте и покататься на велосипедах.

Экскурсия ⛳ по Знаменску. Некогда этими землями владел Тевтонский орден — поэтому бывший Велау таит множество загадок. На прогулке по старинным улочкам вы осмотрите кирху XIV века и вспомните Мартина Лютера, увидите водонапорную башню и католическую капеллу, а еще впечатлитесь размерам немецкой орденской школы.

Кому подойдет экскурсия ⛳

Всем, в том числе тем, кто впервые берет в руки весло, даже детям.

Организационные детали

Как проходит экскурсия ⛳ и сплав

Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды

Сплав проходит на двухместной байдарке, к взрослым также можно посадить ребенка до 7 лет (весом до 30 кг)

Те, кто не хотят сплавляться на байдарке, могут проплыть по тому же маршруту на речном трамвайчике «Лаваход»

В стоимость входит: трансфер и сопровождение инструктора по всему маршруту, некоторые развлечения на берегу реки

Дополнительные расходы