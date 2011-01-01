Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Калининграда

К водопаду на байдарках + экскурсия по Знаменску

Неспешно проплыть по реке, услышать об истории бывшего Велау и после обеда развлечься на ферме

Максим
Максим – экскурсионное агентство из Калининграда
На автобусе 🚌 до 30 человек мы отправимся в центр Калининградской области.

Здесь вы пересядете на байдарки и отправитесь вниз по реке — течение спокойное, поэтому водная прогулка 👣 будет приятно-медитативной, с живописными пейзажами, водяной мельницей и водопадом.

А после обеда и отдыха на ферме вас ждет экскурсия ⛳ по средневековому Велау — нынешнему Знаменску.
Задать вопросОбычно отвечает за 12 ч.

Экскурсия

18401 472 ₽ за человекаскидка20%

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К водопаду на байдарках + экскурсия по Знаменску
К водопаду на байдарках + экскурсия по Знаменску

Что вас ожидает

Трансфер к началу сплава и инструктаж. После сбора гостей мы отправимся к началу маршрута — месту, где встречаются реки Лава и Преголя. Инструктор расскажет, как управляться с байдаркой, и после мы спустимся на воду.

Двухчасовой сплав. Река в этих местах спокойная, без порогов, поэтому наша водная прогулка 👣 пройдет гладко. В пути вы насладитесь умиротворяющими пейзажами, увидите шлюзы и «встретите» водяную мельницу. А еще мы сделаем фото-паузу у живописного водопада!
Если вы не хотите сплавляться, вы можете выбрать водную прогулку по тому же маршруту на комфортном речном кораблике «Лаваход».

Обед. На ферме вы сможете подкрепиться вкусным обедом, а после — отдохнуть на берегу реки, поиграть в дартс, настольный теннис, попрыгать на батуте и покататься на велосипедах.

Экскурсия ⛳ по Знаменску. Некогда этими землями владел Тевтонский орден — поэтому бывший Велау таит множество загадок. На прогулке по старинным улочкам вы осмотрите кирху XIV века и вспомните Мартина Лютера, увидите водонапорную башню и католическую капеллу, а еще впечатлитесь размерам немецкой орденской школы.

Кому подойдет экскурсия ⛳

Всем, в том числе тем, кто впервые берет в руки весло, даже детям.

Организационные детали

Как проходит экскурсия ⛳ и сплав

  • Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды
  • Сплав проходит на двухместной байдарке, к взрослым также можно посадить ребенка до 7 лет (весом до 30 кг)
  • Те, кто не хотят сплавляться на байдарке, могут проплыть по тому же маршруту на речном трамвайчике «Лаваход»
  • В стоимость входит: трансфер и сопровождение инструктора по всему маршруту, некоторые развлечения на берегу реки

Дополнительные расходы

  • Обед на ферме: 500 рублей
  • Аренда байдарки: 590 рублей/чел.
  • Прогулка 👣 на Лаваходе — 590 рублей/чел. (при группе от 4х человек)
🚩 Начало и место завершения: в центре Калининграда
К водопаду на байдарках + экскурсия по Знаменску
К водопаду на байдарках + экскурсия по Знаменску
К водопаду на байдарках + экскурсия по Знаменску
К водопаду на байдарках + экскурсия по Знаменску
К водопаду на байдарках + экскурсия по Знаменску
К водопаду на байдарках + экскурсия по Знаменску
К водопаду на байдарках + экскурсия по Знаменску
К водопаду на байдарках + экскурсия по Знаменску
К водопаду на байдарках + экскурсия по Знаменску
К водопаду на байдарках + экскурсия по Знаменску
Выберите дату для вашей экскурсии
  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 30 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Максим
Максим
Мы ведущее турагентство Калининграда, работаем с 2011 года. Предлагаем уникальные авторские программы и экскурсии по Калининградской области, которые удивят даже местных жителей! С нами вы не только увидите те места в Калининграде, о существовании которых даже не подозревали, но и посмотрите на уже известные вам новым взглядом! Мы коренные калининградцы во 2-м поколении. У нас только профессиональные гиды, которые проходят специальный отбор, чтобы вы были довольны экскурсией на 100%. Мы всегда посоветуем для вашего посещения интересные места, магазины с местными сувенирами и деликатесами, а также лучшие рестораны с локальной кухней.
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