Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Калининграда

Трансфер к началу сплава и инструктаж. После сбора гостей мы отправимся к началу маршрута — месту, где встречаются реки Лава и Преголя. Инструктор расскажет, как управляться с байдаркой, и после мы спустимся на воду.
Двухчасовой сплав. Река в этих местах спокойная, без порогов, поэтому наша водная прогулка 👣 пройдет гладко. В пути вы насладитесь умиротворяющими пейзажами, увидите шлюзы и «встретите» водяную мельницу. А еще мы сделаем фото-паузу у живописного водопада!
Если вы не хотите сплавляться, вы можете выбрать водную прогулку по тому же маршруту на комфортном речном кораблике «Лаваход».
Обед. На ферме вы сможете подкрепиться вкусным обедом, а после — отдохнуть на берегу реки, поиграть в дартс, настольный теннис, попрыгать на батуте и покататься на велосипедах.
Экскурсия ⛳ по Знаменску. Некогда этими землями владел Тевтонский орден — поэтому бывший Велау таит множество загадок. На прогулке по старинным улочкам вы осмотрите кирху XIV века и вспомните Мартина Лютера, увидите водонапорную башню и католическую капеллу, а еще впечатлитесь размерам немецкой орденской школы.
Всем, в том числе тем, кто впервые берет в руки весло, даже детям.
Как проходит экскурсия ⛳ и сплав
Дополнительные расходы