Марина проводит ещё 1 экскурсию

Что вас ожидает

Сердце Кёнигсберга

На острове 🏝️ Канта вы узнаете «родословную» Кенигсберга и районов-городов, из которых он состоял: Кнайпхоф, Альштадт и Лебенихт. Рассмотрите с разных ракурсов Кафедральный собор и услышите о жизни Иммануила Канта, оказавшем огромное влияние на развитие философии и науки. Подниметесь на гору Твангсте и погуляете по руинам Королевского замка, уничтоженного в 1968 году.

Калининград вчера и сегодня

Продолжая путешествие во времени, вы оцените наследие великих немецких архитекторов Хоппа и Штальмана: здание Торгового двора для Восточной Пруссии, Северный вокзал и Полицай-Президиум. А также ряд послевоенных объектов: храм Христа Спасителя и часовню Петра и Февронии Муромских. Я расскажу, как складывалась история 📖 города, какие знаменитые люди в нем бывали и чем живет Калининград сегодня.

Организационные детали

Экскурсия ⛳ пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.