Марина проводит ещё 1 экскурсию

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Кёнигсберг, растворенный в вечности

Погрузиться в прошлое города К и увидеть его главные достопримечательности на обзорной экскурсии

Марина
Марина – Гид из Калининграда
Путешествуя по Калининграду, мы всякий раз будем оказываться на улицах и площадях с 800-летней историей 📖.

Вы узнаете о появлении рыцарей на берегах реки Преголя, строительстве крепости на горе Твангсте и разрушении города в конце Второй мировой войны.

Рассмотрите здания разных эпох и расшифруете их архитектурные особенности.
Задать вопросОбычно отвечает за 23 мин.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 2.5 часа
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 2 800 ₽ за экскурсию

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Кёнигсберг, растворенный в вечности
Кёнигсберг, растворенный в вечности

Что вас ожидает

Сердце Кёнигсберга
На острове 🏝️ Канта вы узнаете «родословную» Кенигсберга и районов-городов, из которых он состоял: Кнайпхоф, Альштадт и Лебенихт. Рассмотрите с разных ракурсов Кафедральный собор и услышите о жизни Иммануила Канта, оказавшем огромное влияние на развитие философии и науки. Подниметесь на гору Твангсте и погуляете по руинам Королевского замка, уничтоженного в 1968 году.

Калининград вчера и сегодня
Продолжая путешествие во времени, вы оцените наследие великих немецких архитекторов Хоппа и Штальмана: здание Торгового двора для Восточной Пруссии, Северный вокзал и Полицай-Президиум. А также ряд послевоенных объектов: храм Христа Спасителя и часовню Петра и Февронии Муромских. Я расскажу, как складывалась история 📖 города, какие знаменитые люди в нем бывали и чем живет Калининград сегодня.

Организационные детали

Экскурсия ⛳ пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.

Начало и место завершения
🚩 в районе острова Канта
Кёнигсберг, растворенный в вечности
Кёнигсберг, растворенный в вечности
Кёнигсберг, растворенный в вечности
Кёнигсберг, растворенный в вечности
Кёнигсберг, растворенный в вечности

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Марина
Марина
Меня зовут Марина, я родилась и живу в Калининградской области. По основной профессии — художник. Также с отличием окончила курсы дополнительного образования для гидов в Балтийском университете. С радостью покажу вам наш удивительный край и раскрою его богатую историю.
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Марина проводит ещё 1 экскурсию

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