В программе:

Балтийск

Главная военная база России на Балтике с чудесными широкими пляжами, усыпанными янтарем, и длинным молом. Недавно открытый для «посторонних» глаз приморский город расскажет тысячи историй своего существования, начиная с эпохи рыцарей тевтонского ордена. Вы узнаете, что делали шведы, французы и русские военные в прусском Пиллау и почему здесь установлены памятники российским монархам Петру I и Елизавете Петровне.

Янтарный

Мировая столица янтарного промысла с более чем 90% его разведанных запасов. Вы узнаете, кто сформировал современный облик поселка, откроете все секреты его добычи, обработки и сможете приобрести понравившиеся изделия прямо от производителя. Прогуливаясь по террасному спуску к морю сквозь усадебный парк, насладитесь прекрасным пляжем Янтарного.

Филинская бухта

Красоты Балтийского побережья здесь просто захватывают дух. Уникальный геологический заповедник оставит в памяти и на фотографиях шикарные, завораживающие виды.

Светлогорск

Главный королевский курорт Восточной Пруссии до дней настоящих влюбляет в себя с первого взгляда. Вы узнаете историю этого места от пруссов и проследите трансформацию деревушки в излюбленный бюргерами респектабельный курорт, насладитесь великолепием обрывистых берегов, мельничным прудом, волшебным лесом, вершиной Венеры и многочисленными виллами в стиле модерн. Опьяняющий легкий бриз из смеси морского и соснового воздуха навсегда останется в вашей памяти.

Организационные детали: