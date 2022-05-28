Сокровища Балтики: Светлогорск, Янтарный и Балтийск в мини-группе

За один день вы сравните три главных приморских города, абсолютно не похожих друг на друга, но каждый из которых

За один день вы сравните три главных приморских города, абсолютно не похожих друг на друга, но каждый из которых по-своему интересен и неповторим.

Послушаете нескучные истории края, узнаете все секреты янтарного промысла, побываете в самом западном форту России, найдете на побережье кусочки янтаря и просто влюбитесь в прекрасные виллы бывшего королевского курорта.
Сокровища Балтики: Светлогорск, Янтарный и Балтийск в мини-группе
Сокровища Балтики: Светлогорск, Янтарный и Балтийск в мини-группе
Сокровища Балтики: Светлогорск, Янтарный и Балтийск в мини-группе
Сокровища Балтики: Светлогорск, Янтарный и Балтийск в мини-группе
Сокровища Балтики: Светлогорск, Янтарный и Балтийск в мини-группе
Сокровища Балтики: Светлогорск, Янтарный и Балтийск в мини-группе
Сокровища Балтики: Светлогорск, Янтарный и Балтийск в мини-группе
Сокровища Балтики: Светлогорск, Янтарный и Балтийск в мини-группе

Что вас ожидает 🤩

  • Балтийск:
  • Шведская крепость Пиллау
  • Комплекс пехотных казарм
  • Балтийский Морской собор
  • Памятник Петру I
  • Маяк
  • Балтийская коса
  • Русская набережная
  • Корабли Балтийского флота
  • Елизаветинский форт
  • Пляж
  • Янтарный:
  • Кирха Пальмникена
  • Немецкие дома рабочих янтарного производства
  • Шлосс-отель
  • Парк им. М. Беккера
  • Променад и пляж Янтарного
  • Смотровая площадка «Янтарного комбината»
  • Филинская бухта
  • Светлогорск:
  • Отели и виллы Раушена
  • Органный зал
  • Башня грязеводолечебницы
  • Лиственничный парк
  • Центральная площадь Раушена
  • Променад и канатная дорога
  • Здание Курхауса
  • Бывшая лютеранская кирха Раушена

В программе:

Балтийск

Главная военная база России на Балтике с чудесными широкими пляжами, усыпанными янтарем, и длинным молом. Недавно открытый для «посторонних» глаз приморский город расскажет тысячи историй своего существования, начиная с эпохи рыцарей тевтонского ордена. Вы узнаете, что делали шведы, французы и русские военные в прусском Пиллау и почему здесь установлены памятники российским монархам Петру I и Елизавете Петровне.

Янтарный

Мировая столица янтарного промысла с более чем 90% его разведанных запасов. Вы узнаете, кто сформировал современный облик поселка, откроете все секреты его добычи, обработки и сможете приобрести понравившиеся изделия прямо от производителя. Прогуливаясь по террасному спуску к морю сквозь усадебный парк, насладитесь прекрасным пляжем Янтарного.

Филинская бухта

Красоты Балтийского побережья здесь просто захватывают дух. Уникальный геологический заповедник оставит в памяти и на фотографиях шикарные, завораживающие виды.

Светлогорск

Главный королевский курорт Восточной Пруссии до дней настоящих влюбляет в себя с первого взгляда. Вы узнаете историю этого места от пруссов и проследите трансформацию деревушки в излюбленный бюргерами респектабельный курорт, насладитесь великолепием обрывистых берегов, мельничным прудом, волшебным лесом, вершиной Венеры и многочисленными виллами в стиле модерн. Опьяняющий легкий бриз из смеси морского и соснового воздуха навсегда останется в вашей памяти.

Организационные детали:

  • Экскурсия проходит на микроавтобусе повышенной комфортности до 8 человек;
  • Экскурсию проведёт один из гидов-экскурсоводов нашей команды;
  • Отдельно по желанию оплачиваются обед и сувениры;
  • Гид свяжется с вами накануне экскурсии с 20:00 до 21:00.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит
  • Билет на карьер Янтарного комбината (350 руб., по желанию)
  • Обед
  • Сувениры
Где начинаем и завершаем?
Начало: По договоренности с гидом
Завершение: По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 9:00
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Важная информация
  • Организационные детали:
  • Экскурсия проходит на микроавтобусе повышенной комфортности до 8 человек
  • Экскурсию проведёт один из гидов-экскурсоводов нашей команды
  • Отдельно по желанию оплачиваются обед и сувениры
  • Гид свяжется с вами накануне экскурсии с 20:00 до 21:00
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Ежедневно с 9:00

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