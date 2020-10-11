4 отзыва оставили туристы

Что вас ожидает

Имена и достопримечательности 🏛️ Лефортово

На прогулке 👣 мы найдем старейший мост Москвы, поговорим о создании первого государственного медицинского учреждения, пройдем по Солдатской слободе и увидим её главное украшение — полковой храм Петра и Павла. У Екатерининского дворца 18 века я расскажу, как царская резиденция трансформировалась в военные казармы.

За пару часов не раз прозвучат знаковые имена исторического района: вы узнаете о Франце Лефорте, организовавшем здесь солдатское поселение, о разносторонней личности Николаса Бидлоо, о княгине Шаховской.

Аллеи Лефортовского парка

Почему его называли Версалем на Яузе? Вы поймете это, гуляя по дорожкам парка под липами. Пройдете по плотине «Венеры», полюбуетесь знаменитым гротом Растрелли, отыщете изящную беседку-ротонду с первым памятником Петру I в Москве и просто насладитесь тишиной в большом городе.

Организационные детали

В начале экскурсии 🧭 нам нужно будет проехать на трамвае (поездка займет не больше 15 минут).