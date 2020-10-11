4 отзыва оставили туристы

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Лефортово — уникальный район и живописный парк

Погулять по уголкам Москвы, которые помнят европейские эксперименты Петра I

4.8
4 отзыва
Анна
Анна – Гид из Москвы
На берегу реки Яуза вас ждет столичный район с богатейшей историей 📖.

Он стал градостроительной лабораторией Петра I: здесь многое происходило впервые в России.

В разнообразном Лефортове вы погуляете по парку, на который равнялись парки 🌳 Петербурга; увидите старинный госпиталь и классический Екатерининский дворец.

А я расскажу, как появился и как менялся район Лефортово.
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  • 👥Групповая
  • 👣Пешеходная
  • 🏛История и архитектура
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Группа не более 10 человек

  • 500 ₽ за человека

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Лефортово — уникальный район и живописный парк
Лефортово — уникальный район и живописный парк

Что вас ожидает

Имена и достопримечательности 🏛️ Лефортово
На прогулке 👣 мы найдем старейший мост Москвы, поговорим о создании первого государственного медицинского учреждения, пройдем по Солдатской слободе и увидим её главное украшение — полковой храм Петра и Павла. У Екатерининского дворца 18 века я расскажу, как царская резиденция трансформировалась в военные казармы.

За пару часов не раз прозвучат знаковые имена исторического района: вы узнаете о Франце Лефорте, организовавшем здесь солдатское поселение, о разносторонней личности Николаса Бидлоо, о княгине Шаховской.

Аллеи Лефортовского парка
Почему его называли Версалем на Яузе? Вы поймете это, гуляя по дорожкам парка под липами. Пройдете по плотине «Венеры», полюбуетесь знаменитым гротом Растрелли, отыщете изящную беседку-ротонду с первым памятником Петру I в Москве и просто насладитесь тишиной в большом городе.

Организационные детали

В начале экскурсии 🧭 нам нужно будет проехать на трамвае (поездка займет не больше 15 минут).

Начало и место завершения
🚩 в районе метро Бауманская
Лефортово — уникальный район и живописный парк
Лефортово — уникальный район и живописный парк
Лефортово — уникальный район и живописный парк
Лефортово — уникальный район и живописный парк
Лефортово — уникальный район и живописный парк
Лефортово — уникальный район и живописный парк
Лефортово — уникальный район и живописный парк
Лефортово — уникальный район и живописный парк

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Анна
Анна
Меня зовут Анна. Аккредитованный гид, влюбленный в Москву. С увлечением открываю для себя её разные грани и щедро делюсь своими открытиями с теми, кто также неравнодушен к столице.
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4 отзыва оставили туристы

11 октября 2020
Прекрасный рассказчик Анна на одном дыхании переносила меня из одной эпохи в другую, выделяя значимые фигуры и их заслуги, исторические события и их последствия. Я и так люблю этот район Москвы, но теперь и много про него знаю и могу рассказать об этом друзьям, ведь рассказ Анны удивительным образом отложился в голове. За что огромное спасибо!
4 октября 2020
Экскурсия мне понравилась. Советовала бы ходить на неё в солнечную погоду. Нам с этим повезло.. Название района ( Солдатская слобода) говорит само за себя. Не надейтесь увидеть что- то необычное. Экскурсовод очень приятный, рассказывает интересно. Из рекомендаций: больше бы времени уделила парку, особенно, когда он так красив.
30 сентября 2020
Экскурсия в парк Лефортово очень понравилась, спасибо, нашему экскурсоводу Анне. Познавательная экскурсия о создании городского Лефортовского парка. Увидеть всю красоту этого чудесного памятника природы.
27 сентября 2020
Обычно другие города и страны мы лучше знаем чем родной город. Так приятно посетить места помнящие историю и великих руских (не опечатка) людей служивших Отечеству. Анна приятный гид любящий Москву.

Анна проводит ещё 1 экскурсию

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