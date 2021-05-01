31 декабря в 21:30

Новый год 2022 на теплоходе Loft Boat

Предлагаем Вам провести праздничную новогоднюю ночь на палубе комфортабельного теплохода «Loft Boat»

Предлагаем Вам провести праздничную новогоднюю ночь на палубе комфортабельного теплохода «Loft Boat».

Это судно премиум класса, которое будет специально подготовлено к празднованию Нового 2022 года и пришвартовано к причалу напротив башен Москва-Сити.

Вас ждет увлекательная шоу-программа, веселая дискотека и вкусный ужин.
Новый год 2022 на теплоходе Loft Boat
Новый год 2022 на теплоходе Loft Boat
Новый год 2022 на теплоходе Loft Boat
Новый год 2022 на теплоходе Loft Boat
Новый год 2022 на теплоходе Loft Boat
Новый год 2022 на теплоходе Loft Boat

Вас ждет:

  • Теплоход-ресторан предложит своим гостям вкуснейший ужин с самыми изысканными блюдами от шеф-повара, праздничную программу с элементами шоу, а также на борту до самого утра будет греметь новогодняя дискотека. В любой момент гости смогут спуститься с палубы, чтобы запечатлеть самые яркие моменты этого праздника на фоне ночного города и украшенного к новогодней ночи теплохода.
Новый год на теплоходе «Loft Boat» подарит Вам массу ярчайших впечатлений, искренних улыбок и исполнение всех желаний. Со своей стороны, команда обслуживающего персонала сделает все возможное, чтобы Ваш вечер прошел на высшем уровне!
Новый год на теплоходе — это не только необычный способ провести праздник с близкими людьми, но и возможность посмотреть салют с палубы самого комфортного и вместительного судна Московской акватории!
Меню

Холодные закуски:

  • Ассорти из мясных деликатесов, 80 гр.
  • буженина в шубе из четырех перцев, рулетики из цыплёнка с курагой и фисташками, язык телячий.
  • Ассорти сыров, 80 гр.
с цукатами и грецким орехом
  • Рулетики из камчатского лосося, 80 гр.
маринованные имбирём
  • Ассорти рулетиков, 80 гр.
хамон с рукколой и вяленым томатом, бекон с черри, рулетик с ананасом, рулетик с баклажаном, мягким сыром и зеленью
  • Томаты, 80 гр.
с крабовым муссом
  • Домашний холодец, 160 гр.
с мясом, хреном и горчицей

Салаты:

  • «Оливье», 160 гр.
с телячьим языком и ветчиной
  • Сельдь собственного приготовления, 160 гр.
под шубой
  • Салат «Новогодний Блюз», 80 гр.
с креветками, рукколой и апельсином

Горячая закуска:

  • Блинчики с жульеном из лесных грибов, 120 гр.
под сливочным соусом

Горячие блюда на выбор:

  • Сёмга под сливочным соусом «Шампань» и красной икрой, 120/120
подаётся с рисом басмати
  • Филе говядины с соусом «Демиглас», 120/120
подаётся с картофельным гратеном

Десерты:

  • Фруктовая ваза, 320 гр.
  • Штрудель яблочный, 80/40
с миндалём и ванильным мороженым

Напитки:

  • Морс клюквенный
  • Вода минеральная с газом или без газа
  • Чай
чёрный или зелёный
  • Кофе
  • Бутылка игристого вина на пару
  • Бутылка крепкого алкоголя на пару

Важно знать:

  • Можно приносить с собой любые алкогольные напитки кроме пива (с чеком из магазина). Приносить свои продукты питания и безалкогольные напитки на борт запрещается.

Цены на экскурсию

Для группы 1-350 человек
Взрослый
7 900 ₽
Детский (с 6 до 12 лет)
4 900 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Праздничный ужин
  • Новогодняя дискотека
  • Праздничную программу с элементами шоу
Что не входит
    Место начала и завершения
    Причал Международная выставка
    Когда и сколько длится?
    Когда: 31 декабря в 21:30
    Экскурсия длится около 8 часов
    Кто ещё будет на экскурсии?
    Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 350 человек.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
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    • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
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    31 декабря в 21:30

    Teplohod I.
    Teplohod I.
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