31 декабря в 21:30

Вас ждет:
- Теплоход-ресторан предложит своим гостям вкуснейший ужин с самыми изысканными блюдами от шеф-повара, праздничную программу с элементами шоу, а также на борту до самого утра будет греметь новогодняя дискотека. В любой момент гости смогут спуститься с палубы, чтобы запечатлеть самые яркие моменты этого праздника на фоне ночного города и украшенного к новогодней ночи теплохода.
Новый год на теплоходе «Loft Boat» подарит Вам массу ярчайших впечатлений, искренних улыбок и исполнение всех желаний. Со своей стороны, команда обслуживающего персонала сделает все возможное, чтобы Ваш вечер прошел на высшем уровне!
Новый год на теплоходе — это не только необычный способ провести праздник с близкими людьми, но и возможность посмотреть салют с палубы самого комфортного и вместительного судна Московской акватории!
Меню
Холодные закуски:
- Ассорти из мясных деликатесов, 80 гр.
- буженина в шубе из четырех перцев, рулетики из цыплёнка с курагой и фисташками, язык телячий.
- Ассорти сыров, 80 гр.
с цукатами и грецким орехом
- Рулетики из камчатского лосося, 80 гр.
маринованные имбирём
- Ассорти рулетиков, 80 гр.
хамон с рукколой и вяленым томатом, бекон с черри, рулетик с ананасом, рулетик с баклажаном, мягким сыром и зеленью
с крабовым муссом
- Домашний холодец, 160 гр.
с мясом, хреном и горчицей
Салаты:
с телячьим языком и ветчиной
- Сельдь собственного приготовления, 160 гр.
под шубой
- Салат «Новогодний Блюз», 80 гр.
с креветками, рукколой и апельсином
Горячая закуска:
- Блинчики с жульеном из лесных грибов, 120 гр.
под сливочным соусом
Горячие блюда на выбор:
- Сёмга под сливочным соусом «Шампань» и красной икрой, 120/120
подаётся с рисом басмати
- Филе говядины с соусом «Демиглас», 120/120
подаётся с картофельным гратеном
Десерты:
- Фруктовая ваза, 320 гр.
- Штрудель яблочный, 80/40
с миндалём и ванильным мороженым
Напитки:
- Морс клюквенный
- Вода минеральная с газом или без газа
- Чай
чёрный или зелёный
- Кофе
- Бутылка игристого вина на пару
- Бутылка крепкого алкоголя на пару
Важно знать:
- Можно приносить с собой любые алкогольные напитки кроме пива (с чеком из магазина). Приносить свои продукты питания и безалкогольные напитки на борт запрещается.