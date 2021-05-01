31 декабря в 21:30

Вас ждет:

Теплоход-ресторан предложит своим гостям вкуснейший ужин с самыми изысканными блюдами от шеф-повара, праздничную программу с элементами шоу, а также на борту до самого утра будет греметь новогодняя дискотека. В любой момент гости смогут спуститься с палубы, чтобы запечатлеть самые яркие моменты этого праздника на фоне ночного города и украшенного к новогодней ночи теплохода.

Новый год на теплоходе «Loft Boat» подарит Вам массу ярчайших впечатлений, искренних улыбок и исполнение всех желаний. Со своей стороны, команда обслуживающего персонала сделает все возможное, чтобы Ваш вечер прошел на высшем уровне!

Новый год на теплоходе — это не только необычный способ провести праздник с близкими людьми, но и возможность посмотреть салют с палубы самого комфортного и вместительного судна Московской акватории!

Меню

Холодные закуски:

Ассорти из мясных деликатесов, 80 гр.

буженина в шубе из четырех перцев, рулетики из цыплёнка с курагой и фисташками, язык телячий.

Ассорти сыров, 80 гр.

с цукатами и грецким орехом

Рулетики из камчатского лосося, 80 гр.

маринованные имбирём

Ассорти рулетиков, 80 гр.

хамон с рукколой и вяленым томатом, бекон с черри, рулетик с ананасом, рулетик с баклажаном, мягким сыром и зеленью

Томаты, 80 гр.

с крабовым муссом

Домашний холодец, 160 гр.

с мясом, хреном и горчицей

Салаты:

«Оливье», 160 гр.

с телячьим языком и ветчиной

Сельдь собственного приготовления, 160 гр.

под шубой

Салат «Новогодний Блюз», 80 гр.

с креветками, рукколой и апельсином

Горячая закуска:

Блинчики с жульеном из лесных грибов, 120 гр.

под сливочным соусом

Горячие блюда на выбор:

Сёмга под сливочным соусом «Шампань» и красной икрой, 120/120

подаётся с рисом басмати

Филе говядины с соусом «Демиглас», 120/120

подаётся с картофельным гратеном

Десерты:

Фруктовая ваза, 320 гр.

Штрудель яблочный, 80/40

с миндалём и ванильным мороженым

Напитки:

Морс клюквенный

Вода минеральная с газом или без газа

Чай

чёрный или зелёный

Кофе

Бутылка игристого вина на пару

Бутылка крепкого алкоголя на пару

Важно знать: