Прочувствовать пульс летнего Петербурга и получить профессиональные фото на дружеской авто-экскурсии 🧭.

Петербург - удивительный мегаполис, наполненный волшебной атмосферой в свете ночных иллюминаций: подсветок зданий, мостов и набережных. Мы увидим то, ради чего в Санкт-Петербург ежегодно съезжается множество туристов - белые ночи и разводные мосты.

Проезжая по освященным набережным и широким проспектам, вы погрузитесь в романтичную атмосферу Санкт-Петербурга. Мы проедем вдоль набережных, остановимся у каждого разводного моста и я помогу вам сделать невероятные фотографии 📸 с хороших ракурсов. Например, мы сфотографируемся около почти вертикальных крыльев Троицкого и Литейного моста, посмотрим на мною любимый Большеохтинский. А еще послушаем музыку "Поющих мостов" около Дворцового моста. По пути будут рассказы и полезные петербуржские «инструкции». И не будет многочисленных дат и имен!