Белые ночи и разводные мосты Санкт-Петербурга

5
13 отзывов
Кирилл Г.
Кирилл Г. – Гид из Санкт-Петербурга
Два главных символа Петербурга — белые ночи и разводные мосты.

Если вы еще ни разу не видели это чудо — нужно восполнить пробел! С середины весны открывается навигация по Неве.

С приближением лета ночи становятся все короче — иногда совсем непонятно была ли ночь.

Приглашаю вас на авто-прогулку 👣 по ночному Петербургу.

Я познакомлю вас с городом и сделаю профессиональные снимки.

Насладитесь летней атмосферой северной столицы ⭐️.
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Фото-прогулка

10 000 ₽ за экскурсию

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Возврат оплаты без проблем:
при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
при отмене гидом - 100% возврат всегда
Белые ночи и разводные мосты Санкт-Петербурга
Белые ночи и разводные мосты Санкт-Петербурга

Что вы увидите 🤩

  • Мы начинаем нашу экскурсию в 23-30 - 23-50. Сначала мы проедем по ночным подсвеченным улицам и набережным по правой стороне Невы, включая Петроградскую сторону и Васильевский остров. Переедем на противоположную сторону посмотрим на развод Дворцового моста под музыку, затем поедем по левой стороне Невы встречать развод всех мостов по порядку, посетив мосты Троицкий, Литейный, Большеохтинский, мост Александра Невского.
  • Вы видите ночной Петербург, набережные с обеих сторон и соответственно все достопримечательности. Петропавловская крепость, Стрелка Васильевского острова, Исаакиевский собор, Сфинксы, Спас-на-Крови, Казанский собор, Смольный собор.
Прочувствовать пульс летнего Петербурга и получить профессиональные фото на дружеской авто-экскурсии 🧭.
Петербург - удивительный мегаполис, наполненный волшебной атмосферой в свете ночных иллюминаций: подсветок зданий, мостов и набережных. Мы увидим то, ради чего в Санкт-Петербург ежегодно съезжается множество туристов - белые ночи и разводные мосты.
Проезжая по освященным набережным и широким проспектам, вы погрузитесь в романтичную атмосферу Санкт-Петербурга. Мы проедем вдоль набережных, остановимся у каждого разводного моста и я помогу вам сделать невероятные фотографии 📸 с хороших ракурсов. Например, мы сфотографируемся около почти вертикальных крыльев Троицкого и Литейного моста, посмотрим на мною любимый Большеохтинский. А еще послушаем музыку "Поющих мостов" около Дворцового моста. По пути будут рассказы и полезные петербуржские «инструкции». И не будет многочисленных дат и имен!
🚩 Начало: ​Восстания площадь, 2 лит А​Восстания, 1 лит А
🏁 Место завершения: по договоренности с клиентом
Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
  • Вода
  • Фото-сопровождение. Вы получите 20 обработанных репортажных фото (цвето- и свето-коррекция) и все исходники (100-150).
  • Экскурсию можно провести и для 4 путешественников (уточняйте в переписке).
Что не входит
  • Еда
  • Билет на колоннаду Исаакия (400 руб. ночью, подъем по желанию).
Белые ночи и разводные мосты Санкт-Петербурга
Белые ночи и разводные мосты Санкт-Петербурга
Белые ночи и разводные мосты Санкт-Петербурга
Белые ночи и разводные мосты Санкт-Петербурга
Белые ночи и разводные мосты Санкт-Петербурга
Время проведения: ежедневно в 23-30
  • Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете спросить как будет проходить фото-прогулка до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Кирилл Г.
Кирилл Г.
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Отзывы от посетивших эту экскурсию

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