Кирилл К. проводит ещё 3 экскурсии

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Бродский и Довлатов в Ленинграде

Кирилл К.
Кирилл К. – Гид из Санкт-Петербурга
Бродский и Довлатов.

Их истории 📖 во многом совпадают.

Оба не собирались бороться с властью, скорее, они не замечали её.

Один побывал в тюрьме и ссылке, другой охранял заключенных.

Обоих вынудили уехать в США, где их ждала известность.

Ни один из них не вернулся в Россию, хотя эффект присутствия в городе спустя десятилетия только усилился.

В Петербурге осталось множество мест и адресов, мелькающих в текстах, воспоминаниях знакомых...
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🧐Авторская экскурсия
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 5 000 ₽ за экскурсию

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Бродский и Довлатов в Ленинграде
Бродский и Довлатов в Ленинграде
По местам Бродского
Мы увидим психбольницу, где пытали Бродского, церковь ⛪, в которой он спасся от смерти, побываем на Васильевском, куда он не пришел умирать. Узнаем, где проходил суд над поэтом. Увидим дом, где и сейчас живет главная женщина его жизни.
По дворам Довлатова
Мы пройдем по дворам Довлатова, вспомним почти голливудскую историю 📖 знакомства со второй женой. Увидим окно, из которого его брат помочился на директора школы, и мастерскую, где Довлатов изготовил знаменитый памятник Ломоносову (похожий на бабу). Зайдем в мрачный двор-колодец, из которого он наблюдал пришедший за ним наряд милиции. Узнаем, откуда Довлатов смотрел праздничный салют 9 мая 1945 года. Побываем у ОВиР, который выпустил писателя с одним единственным чемоданом.
Что входит
  • Услуги гида
  • Автомобиль (при группе до 4 чел)
Что не входит
  • Личные расходы
Начало и место завершения
🚩 метро Владимирская, у входа во Владимирский собор
Бродский и Довлатов в Ленинграде
Бродский и Довлатов в Ленинграде
Бродский и Довлатов в Ленинграде
Бродский и Довлатов в Ленинграде

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Кирилл К.
Кирилл К.
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Кирилл К. проводит ещё 3 экскурсии

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