Кирилл К. проводит ещё 3 экскурсии

По местам Бродского

Мы увидим психбольницу, где пытали Бродского, церковь ⛪, в которой он спасся от смерти, побываем на Васильевском, куда он не пришел умирать. Узнаем, где проходил суд над поэтом. Увидим дом, где и сейчас живет главная женщина его жизни.

По дворам Довлатова

Мы пройдем по дворам Довлатова, вспомним почти голливудскую историю 📖 знакомства со второй женой. Увидим окно, из которого его брат помочился на директора школы, и мастерскую, где Довлатов изготовил знаменитый памятник Ломоносову (похожий на бабу). Зайдем в мрачный двор-колодец, из которого он наблюдал пришедший за ним наряд милиции. Узнаем, откуда Довлатов смотрел праздничный салют 9 мая 1945 года. Побываем у ОВиР, который выпустил писателя с одним единственным чемоданом.