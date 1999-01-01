Алексей С. – Гид из Санкт-Петербурга

Мы пройдемся по старинным лестницам, на реставрацию которых было потрачено около 1 миллиона долларов 💵.



Поднимемся в атриум, а оттуда отправимся во внутренний двор со стеклянной крышей.



Кстати, вы знали, что изначально она располагалась ниже? Я расскажу вам о том, как несмотря на ряд запретов, Павлу Сюзору удалось построить здание в стиле модерн, которым до сих пор не перестают восхищаться не только туристы, но и архитекторы.