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Дом компании Зингер — побывать на знаменитой крыше

4.4
176 отзывов
Алексей С.
Алексей С. – Гид из Санкт-Петербурга
Мы пройдемся по старинным лестницам, на реставрацию которых было потрачено около 1 миллиона долларов 💵.

Поднимемся в атриум, а оттуда отправимся во внутренний двор со стеклянной крышей.

Кстати, вы знали, что изначально она располагалась ниже? Я расскажу вам о том, как несмотря на ряд запретов, Павлу Сюзору удалось построить здание в стиле модерн, которым до сих пор не перестают восхищаться не только туристы, но и архитекторы.
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  • 👥Групповая
  • 🏙С городских высот
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 0.75 час
  • 👫 Группа не более 5 человек

  • 1 700 ₽ за человека

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Дом компании Зингер — побывать на знаменитой крыше
Дом компании Зингер — побывать на знаменитой крыше

Что вы увидите

  • Дом Зингера
  • Панорамный вид с крыши на центр Петербурга
Мы предлагаем посетить Вам одно из самых уникальное зданий Петербург — дом компании Зингер. Это здание на углу Невского проспекта и канала Грибоедова, ставшее уже при строительстве предметом ожесточенных споров, вместило в себя и технологические новшества начала XX века и небывало смелые для Петербурга того времени стилистические решения.

На этой экскурсии 🧭 вместе с профессиональным гидом-историком:

  • Мы поможем Вам оценить все своеобразие и масштабность интерьеров этого легендарного дома;
  • Поговорим о нелегкой судьбе создателя этой архитектурной жемчужины — архитектора Сюзора;
  • Расскажем Вам, почему это здание чуть не стало второй Эйфелевой башней Петербурга;
  • Вспомним заказчика и владельца этого дома — Исаака Зингера. Проследим историю 📖 создания его империи швейных машин. Какие маркетинговые приемы использовал промышленник для привлечения клиентов;
  • Поднимемся на легендарную крышу дома Зингера, где в буквальном смысле сможем прикоснуться к башне в виде стилизованного стеклянного глобуса — одной из ярчайших высотных доминант Невского проспекта.
  • Здесь Вас ждет вторая и самая захватывающая часть экскурсии.
  • С крыши дома Зингера, как шкатулку, полную драгоценностей, Вы откроете для себя абсолютно по-новому, архитектурные достопримечательности 🏛️ центра Петербурга.
Что входит
  • Увлекательный рассказ, посещение интерьеров и подъем на крышу
  • Возможность сделать запоминающиеся фотографии и взглянуть на главные достопримечательности города с интересного ракурса.
Что не входит
  • Еда и напитки
  • Личные расходы туриста (сувениры и т. п).
Начало
🚩 Невский пр., 28
Место завершения
🏁 Угол Невского проспекта и канала Грибоедова
Дом компании Зингер — побывать на знаменитой крыше
Дом компании Зингер — побывать на знаменитой крыше
Дом компании Зингер — побывать на знаменитой крыше
Дом компании Зингер — побывать на знаменитой крыше
Дом компании Зингер — побывать на знаменитой крыше
Дом компании Зингер — побывать на знаменитой крыше
Дом компании Зингер — побывать на знаменитой крыше
Дом компании Зингер — побывать на знаменитой крыше
Дом компании Зингер — побывать на знаменитой крыше
Дом компании Зингер — побывать на знаменитой крыше

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 5 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Алексей С.
Алексей С.
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176 отзывов оставили туристы

Алексей С. проводит ещё 3 экскурсии

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