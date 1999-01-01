Мы предлагаем посетить Вам одно из самых уникальное зданий Петербург — дом компании Зингер. Это здание на углу Невского проспекта и канала Грибоедова, ставшее уже при строительстве предметом ожесточенных споров, вместило в себя и технологические новшества начала XX века и небывало смелые для Петербурга того времени стилистические решения.
На этой экскурсии 🧭 вместе с профессиональным гидом-историком:
Мы поможем Вам оценить все своеобразие и масштабность интерьеров этого легендарного дома;
Поговорим о нелегкой судьбе создателя этой архитектурной жемчужины — архитектора Сюзора;
Расскажем Вам, почему это здание чуть не стало второй Эйфелевой башней Петербурга;
Вспомним заказчика и владельца этого дома — Исаака Зингера. Проследим историю 📖 создания его империи швейных машин. Какие маркетинговые приемы использовал промышленник для привлечения клиентов;
Поднимемся на легендарную крышу дома Зингера, где в буквальном смысле сможем прикоснуться к башне в виде стилизованного стеклянного глобуса — одной из ярчайших высотных доминант Невского проспекта.
Здесь Вас ждет вторая и самая захватывающая часть экскурсии.
С крыши дома Зингера, как шкатулку, полную драгоценностей, Вы откроете для себя абсолютно по-новому, архитектурные достопримечательности 🏛️ центра Петербурга.
Что входит
Увлекательный рассказ, посещение интерьеров и подъем на крышу
Возможность сделать запоминающиеся фотографии и взглянуть на главные достопримечательности города с интересного ракурса.
Что не входит
Еда и напитки
Личные расходы туриста (сувениры и т. п).
Начало
🚩 Невский пр., 28
Место завершения
🏁 Угол Невского проспекта и канала Грибоедова
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Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 5 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.