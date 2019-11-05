100 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Вы почувствуете дух города, заглянув в старинные парадные. Винтовые лестницы, старинные узоры, лепнины и витражи — всё это скрыто от глаз. Мы пройдемся по проходным дворам, которые таят в себе много неожиданных сюрпризов. Обратная сторона Петербурга рассказывает гораздо больше, чем парадные фасады. Запутанные, непонятные, ветхие, украшенные или лишенные внимания жителей дворы показывают историю города такой, какая она есть, не приукрашенной.

На экскурсии мы увидим несколько массивов проходных дворов, я объясню, чем отличается “парадная лестница” от “чёрной лестницы”, и мы обязательно зайдём в несколько дворов-колодцев. А также посетим три красивых парадных старинных домов XVІІІ века, в которых сохранились следы былой роскоши. Все поймут, как легко идентифицировать коммуналку.