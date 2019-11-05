100 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Уникальная атмосфера города вдалеке от туристических мест

Юрий
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Юрий – представитель гидов
Вы всегда мечтали о невероятных и захватывающих впечатлениях? Если вы хотите посмотреть на город не с центральных проспектов, а заглянуть в тайные закоулки питерских двориков, пройтись по настоящим проходным дворам, то эта экскурсия для вас.
770 за человека
🙋‍♀️
Это групповая экскурсия
Пешеходная
Продолжительность 1.5 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча В районе метро Владимирская
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У этой экскурсии100 отзывов
4.83
Дворы и парадные Санкт-Петербурга
Дворы и парадные Санкт-Петербурга

Что вас ожидает

Вы почувствуете дух города, заглянув в старинные парадные. Винтовые лестницы, старинные узоры, лепнины и витражи — всё это скрыто от глаз. Мы пройдемся по проходным дворам, которые таят в себе много неожиданных сюрпризов. Обратная сторона Петербурга рассказывает гораздо больше, чем парадные фасады. Запутанные, непонятные, ветхие, украшенные или лишенные внимания жителей дворы показывают историю города такой, какая она есть, не приукрашенной.

На экскурсии мы увидим несколько массивов проходных дворов, я объясню, чем отличается “парадная лестница” от “чёрной лестницы”, и мы обязательно зайдём в несколько дворов-колодцев. А также посетим три красивых парадных старинных домов XVІІІ века, в которых сохранились следы былой роскоши. Все поймут, как легко идентифицировать коммуналку.

Организационные детали

Если у вас возникнут какие-либо вопросы, связанные с экскурсией или чем-то интересным, обязательно напишите мне личное сообщение, и я постараюсь вам помочь!

Дворы и парадные Санкт-Петербурга
Дворы и парадные Санкт-Петербурга
Дворы и парадные Санкт-Петербурга
Дворы и парадные Санкт-Петербурга
Дворы и парадные Санкт-Петербурга

Экскурсия проводится в понедельник в 12:00, в пятницу в 13:00, в субботу в 13:30, в воскресенье в 14:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Местов встречи для начала тура В районе метро Владимирская.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Юрий
Юрий
Мне 26 и я люблю Питер всем сердцем. Я начал исследовать его, когда учился на 2-ом курсе СПбГУ. Несколько лет гулял по крышам с друзьями, а потом начал делать экскурсии по крышам:) Провожу их уже больше 6 лет. У меня своя команда друзей, которые помогают проводить экскурсии:) Сейчас мы делаем душевные и интересные экскурсии по крышам, дворам и старинным парадным. Устраиваем прогулки на парусных яхтах и многое другое. Наша команда будет рада показать город таким, каким видим его мы:)
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100 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Anastasia
5 ноября 2019
Спасибо за экскурсию! Все понравилось. Интересно и полезно узнать историю парадных и дворов Санкт-Петербурга.
28 сентября 2019
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28 июля 2019
В целом экскурсия понравилась, спасибо , сам таким маршрутом не пройдёшь и в парадные не попадёшь , а давно хотелось . Удобно построен маршрут , увидели разные парадные и дворы, но наверно хотелось рассказа понасышенее, вообщем чуток не хватило интересной информации .
24 июля 2019
Спасибо Диане за интересный рассказ, особенно эффектно получились заходы в парадные,куда я сама бы не зашла. Рассказ о доходных домах и коммуналках мне не был так интересен, поскольку я многое знала и раньше. Рекомендую тем, кто впервые в Петербурге.
20 июля 2019
Рекомендую все, кто хочет узнать Питер со спрятано стороны города. Большая история и красота спрятана в зданиях, которых иногда просто проходишь мимо. Экскурсия проходила на одном дыхании.
1 июля 2019
Спасибо большое за экскурсию!
Маршрут был хорошо продуман, все места находились рядом, не надо было тратить много времени на переходы.
Аня - молодец! Её приятно слушать. Экскурсия больше похожа на прогулку с друзьями, нежели на экскурсию.
1,5 часа пролетели легко и непринуждённо!
Правда, после посещения проходной и подъездов, увидев изнанку города, становится как-то грустно от состояния домов.
В любом случае, ребят будем советовать друзьям и знакомым!
26 июня 2019
Добрый день! Оригинальные экскурсии для тех, кто уже знает и любит С-П. и хотел бы знать еще больше. Это город с другой стороны (изнутри) - удивительный и поразительный, полный контраста.
Всем рекомендую - вы не представляете, что скрывается, иногда, за фасадами зданий!!! Галина
7 мая 2019
Экскурсовод, Аня - очень милая и приятная девушка. Любит и знает свой город. У нас получилась индивидуальная экскурсия. Была рада такой экскурсии: изнутри, домашней и тёплой. Нет официоза. Без него срвсем конечно нельзя в Питере) Очень хорошо дополнила картину впечатление об этом посещении города. Спасибо!
Вообще, Ваше агентство произвело очень хорошее впечатление, будем рекомендовать.
6 мая 2019
Экскурсия интересная, неожиданно увидеть"музей" в повседневности, чудо что сохранились эти парадные в своей первозданности. Это из другого мира.
22 апреля 2019
Все очень понравилось.
Ещё 90 отзывов

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