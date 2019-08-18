Что вас ожидает
Загадки Петербурга и петровские места
От Петропавловской крепости до пивоваренного завода 18 столетия — вы увидите интереснейшие локации. В маршрут войдут:
- Памятник Петру, который удивит вас необычным видом государя.
- Петропавловская крепость, расположенная на Заячьем острове. Вы прикоснётесь к её судьбе и прогуляетесь по территории комплекса.
- Пивоваренный завод — вы узнаете, как он был связан с моряками.
- Деревянный домик Петра, в котором он жил до переезда в Летний дворец. Личные вещи императора и уникальные артефакты того времени раскроют характер создателя Петербурга.
- Пыточная 18 века — место, которое демонстрирует нравы петровской эпохи.
- Колокольня Петропавловского собора, откуда открывается роскошный вид на город.
Вы отыщете и другие, не менее занимательные точки. И, конечно, прогулку и рассказы мы разбавим увлекательными заданиями. Справившись с загадками, вы разберётесь:
- Сколько точно тысяч людей погибло при строительстве Петербурга?
- Почему Пётр не дал городу своё имя?
- Кто и когда начал собирать коллекцию Эрмитажа?
- Какой европейский город стал прототипом творения Петра?
- Сколькими ремёслами и зачем овладел император?
- Какие версии о предыстории поселения на месте Петербурга существуют?
Чтобы обсудить услышанное, мы заглянем в кафе прошлого столетия, где вы наберётесь сил для дальнейшего исследования города на Неве.
Кому подойдёт экскурсия
Тем, кто не боится идти на смелые эксперименты, любит загадки, неожиданные локации и приключения. Понравится экскурсия и детям, ведь мы поговорим об отрочестве Петра Первого и играх того времени.