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  4. Экскурсия-квест «Головоломки о Петре I»

Побывать в знаковых местах Петербурга и погрузиться в эпоху правления императора

Валентина
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Валентина – ваш гид
История северной столицы и судьба её создателя тесно переплетены между собой.

На экскурсии вы узнаете всё об эпохе Петра и его любимом детище.

Сколько тысяч людей погибли при строительстве? Почему император не дал городу своё имя и по какому подобию он возводил его? Я помогу разобраться в характере человека, подарившего нам прекрасный Петербург.
3700 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 6 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии1 отзыв
4
Экскурсия-квест «Головоломки о Петре I»
Экскурсия-квест «Головоломки о Петре I»

Что вас ожидает

Загадки Петербурга и петровские места
От Петропавловской крепости до пивоваренного завода 18 столетия — вы увидите интереснейшие локации. В маршрут войдут:

  • Памятник Петру, который удивит вас необычным видом государя.
  • Петропавловская крепость, расположенная на Заячьем острове. Вы прикоснётесь к её судьбе и прогуляетесь по территории комплекса.
  • Пивоваренный завод — вы узнаете, как он был связан с моряками.
  • Деревянный домик Петра, в котором он жил до переезда в Летний дворец. Личные вещи императора и уникальные артефакты того времени раскроют характер создателя Петербурга.
  • Пыточная 18 века — место, которое демонстрирует нравы петровской эпохи.
  • Колокольня Петропавловского собора, откуда открывается роскошный вид на город.

Вы отыщете и другие, не менее занимательные точки. И, конечно, прогулку и рассказы мы разбавим увлекательными заданиями. Справившись с загадками, вы разберётесь:

  • Сколько точно тысяч людей погибло при строительстве Петербурга?
  • Почему Пётр не дал городу своё имя?
  • Кто и когда начал собирать коллекцию Эрмитажа?
  • Какой европейский город стал прототипом творения Петра?
  • Сколькими ремёслами и зачем овладел император?
  • Какие версии о предыстории поселения на месте Петербурга существуют?

Чтобы обсудить услышанное, мы заглянем в кафе прошлого столетия, где вы наберётесь сил для дальнейшего исследования города на Неве.

Кому подойдёт экскурсия

Тем, кто не боится идти на смелые эксперименты, любит загадки, неожиданные локации и приключения. Понравится экскурсия и детям, ведь мы поговорим об отрочестве Петра Первого и играх того времени.

Организационные детали

  • Обед в кафе не входит в стоимость экскурсии. Средний чек в заведении — 600 рублей с человека. При желании можно выбрать более бюджетное место.
  • Дополнительные расходы: вход в домик Петра — 150 рублей с человека (для пенсионеров — 120), подъём на смотровую площадку и колокольню Петропавловского собора — 250 рублей с человека.
  • Экскурсия пешеходная. Пожалуйста, одевайтесь по погоде и выбирайте удобную обувь.
Экскурсия-квест «Головоломки о Петре I»
Экскурсия-квест «Головоломки о Петре I»
Экскурсия-квест «Головоломки о Петре I»
Экскурсия-квест «Головоломки о Петре I»
Экскурсия-квест «Головоломки о Петре I»
Экскурсия-квест «Головоломки о Петре I»
Экскурсия-квест «Головоломки о Петре I»
Экскурсия-квест «Головоломки о Петре I»
Экскурсия-квест «Головоломки о Петре I»

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Валентина
Валентина
Профессиональный трэвел-журналист. Объехала весь мир, но всегда возвращаюсь «на Охту». Думаю, что здесь живут самые потрясающие люди на всей земле. С одним из них вы можете познакомиться, заказав экскурсию :)
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

18 августа 2019
Достаточно интересный формат экскурсии, во время которой дети получили новые знания о Петре I и его деятельности. Спасибо Валентине!

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