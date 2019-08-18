Что вас ожидает

Загадки Петербурга и петровские места

От Петропавловской крепости до пивоваренного завода 18 столетия — вы увидите интереснейшие локации. В маршрут войдут:

Памятник Петру , который удивит вас необычным видом государя.

, который удивит вас необычным видом государя. Петропавловская крепость , расположенная на Заячьем острове. Вы прикоснётесь к её судьбе и прогуляетесь по территории комплекса.

, расположенная на Заячьем острове. Вы прикоснётесь к её судьбе и прогуляетесь по территории комплекса. Пивоваренный завод — вы узнаете, как он был связан с моряками.

— вы узнаете, как он был связан с моряками. Деревянный домик Петра, в котором он жил до переезда в Летний дворец. Личные вещи императора и уникальные артефакты того времени раскроют характер создателя Петербурга.

в котором он жил до переезда в Летний дворец. Личные вещи императора и уникальные артефакты того времени раскроют характер создателя Петербурга. Пыточная 18 века — место, которое демонстрирует нравы петровской эпохи.

— место, которое демонстрирует нравы петровской эпохи. Колокольня Петропавловского собора, откуда открывается роскошный вид на город.

Вы отыщете и другие, не менее занимательные точки. И, конечно, прогулку и рассказы мы разбавим увлекательными заданиями. Справившись с загадками, вы разберётесь:

Сколько точно тысяч людей погибло при строительстве Петербурга?

Почему Пётр не дал городу своё имя?

Кто и когда начал собирать коллекцию Эрмитажа?

Какой европейский город стал прототипом творения Петра?

Сколькими ремёслами и зачем овладел император?

Какие версии о предыстории поселения на месте Петербурга существуют?

Чтобы обсудить услышанное, мы заглянем в кафе прошлого столетия, где вы наберётесь сил для дальнейшего исследования города на Неве.

Кому подойдёт экскурсия

Тем, кто не боится идти на смелые эксперименты, любит загадки, неожиданные локации и приключения. Понравится экскурсия и детям, ведь мы поговорим об отрочестве Петра Первого и играх того времени.