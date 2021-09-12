Ежедневная пешеходная экскурсия по Санкт-Петербургу

Пешеходная

4.4
6 отзывов
Групповая
Пешеходная.

Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом.
Ежедневная пешеходная экскурсия по Санкт-Петербургу
Ежедневная пешеходная экскурсия по Санкт-Петербургу
Ежедневная пешеходная экскурсия по Санкт-Петербургу
Ежедневная пешеходная экскурсия по Санкт-Петербургу

Что вас ожидает 🤩

  • Дворцовая площадь
  • Атланты
  • Спас-на-Крови
  • Михайловский замок
  • Казанский собор
  • Исаакиевский собор
  • Манеж
  • Медный всадник
  • Адмиралтейство
  • Зимний дворец
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 48 часов до наступления даты экскурсии.

Санкт-Петербург – это город, в котором о прошлом рассказывает архитектура, да так, что порой захватывает дух. Гулять и смотреть на Петербург можно бесконечно! Гранитные набережные Зимнего дворца или очаровательные каналы вокруг Новой Голландии, Купол Исаакиевского собора или крепостные стены Петропавловки… Путешествие по архитектурным местам города – это не столько возможность почувствовать дух истории, сколько возможность найти свое «место силы». Место, которое вы сохраните в своем сердце.

Так как показать все самое важное в Санкт-Петербурге за два часа очень сложно, мы проводим эту экскурсию по двум маршрутам, условно - "Синему" и "Красному" (смотрите карту экскурсии и дни проведения маршрутов по ссылкам в разделе "Дополнительная информация"). Маршруты чередуются через день.

Главные достопримечательности на красном маршруте: Дворцовая площадь, Атланты, дворы-колодцы, Спас-на-Крови, Михайловский замок, Летний сад, Казанский собор.

Главные достопримечательности на синем маршруте: Невский проспект, Исаакиевский собор, Манеж, Медный всадник, панорамный вид на Неву, Адмиралтейство, Зимний дворец, Дворцовая площадь.

Ответы на вопросы

Что не входит
  • Экскурсия не предусматривает вход внутрь платных объектов посещения
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно в 15:15
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Ежедневно в 15:15

Отзывы и рейтинг

4.4
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
3
2
2
1
Е
12 сен 2021
Экскурсия очень понравилась, по стечению обстоятельств получилась индивидуальной. Большое спасибо экскурсоводу Анне за ее интересный рассказ, открыла мне много новых мест в городе.
И
15 июня 2021
Добрый день, вцедивший экскурсия понравилась. Гид был очень приятный молодой человек, рассказывал интересно. Но! Экскурсия была не по заявленному маршруту. (только частично). Ещё гид не давал время до фотосъемки.
Е
15 авг 2019
В ожидании качественной экскурсии надеялись увидеть в качестве экскурсовода представителя ТезТур, но оказался представитель ЭклектикиГид. При встрече экскурсовод сказал, что ему не передали информацию о нас, спросил оплачивали ли мы экскурсию. Согласитесь, неприятно такое слышать и доказывать, что у нас всё оплачено. По информативности экскурсия неплохая, но в интернете онлайн-экскурсии намного интереснее. Также странно, что не было наушников, с ними была бы экскурсия на порядок качественнее и удобнее.
A
2 авг 2019
Экскурсия очень понравилась!
Гид Надежда рассказывала очень нетривиальные и интересные истории города.
На рассказе про Исаакиевский собор я даже прослезилась:)
Потом были еще на нескольких экскурсиях - осознали как нам повезло с самой первой.
Еще раз огромное спасибо!
L
6 авг 2018
Интересно и познавательно, рекомендую.
L
6 авг 2018
Интересно и познавательно, рекомендую.

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