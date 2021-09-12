Санкт-Петербург – это город, в котором о прошлом рассказывает архитектура, да так, что порой захватывает дух. Гулять и смотреть на Петербург можно бесконечно! Гранитные набережные Зимнего дворца или очаровательные каналы вокруг Новой Голландии, Купол Исаакиевского собора или крепостные стены Петропавловки… Путешествие по архитектурным местам города – это не столько возможность почувствовать дух истории, сколько возможность найти свое «место силы». Место, которое вы сохраните в своем сердце.

Так как показать все самое важное в Санкт-Петербурге за два часа очень сложно, мы проводим эту экскурсию по двум маршрутам, условно - "Синему" и "Красному" (смотрите карту экскурсии и дни проведения маршрутов по ссылкам в разделе "Дополнительная информация"). Маршруты чередуются через день.

Главные достопримечательности на красном маршруте: Дворцовая площадь, Атланты, дворы-колодцы, Спас-на-Крови, Михайловский замок, Летний сад, Казанский собор.

Главные достопримечательности на синем маршруте: Невский проспект, Исаакиевский собор, Манеж, Медный всадник, панорамный вид на Неву, Адмиралтейство, Зимний дворец, Дворцовая площадь.