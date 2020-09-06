10 отзывов оставили туристы

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Город на ладони: прогулка по крышам

Охватить взором весь центр Петербурга, узнать по макушкам главные памятники и услышать легенды

3.6
10 отзывов
Алексей
Алексей – представитель из Санкт-Петербурга
Готовы увидеть самый «питерский» ракурс? Мы проведем вас на секретные крыши, с которых открываются лучшие панорамы города: Эрмитаж, Исаакиевский собор, Крейсер Аврора, Петропавловская крепость.

Вы пройдете по системе крыш и насладитесь захватывающими видами, слушая увлекательный рассказ о местных легендах.
Задать вопросОбычно отвечает за 9 ч.
  • 👥Групповая
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🏙С городских высот
  • 🕐Длительность 1 час
  • 👫 Группа не более 20 человек

  • 700 ₽ за человека

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Город на ладони: прогулка по крышам
Город на ладони: прогулка по крышам

Что вас ожидает

Питер в миниатюре
Вам открыто более 50 крыш: с видом на Исаакий, Адмиралтейство, Эрмитаж, Крейсер Аврора, Петропавловскую крепость, Смольный собор. С каких-то открывается историческая застройка, с иных — урбанистические панорамы — на любой вкус! О безопасности не беспокойтесь: мы подберем маршруты, оборудованные ступеньками, железными бортиками и перилами, а также постелим резиновые коврики.

Нетривиальные факты
Вы узнаете, как на Малой Садовой появились секретные памятники кошкам, по-новому взглянете на загадочный фонтан ⛲ и вспомните места съемок известных кинокартин. Что это за таблички с черным квадратом на фасадах старинных домов? Кто раньше жил в доме на «Пяти углах» и кого сейчас можно увидеть в его башне? Какие легенды хранят крыши? Мы приготовили для вас самое интересное.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Во время экскурсии 🧭 вы должны строго следовать всем указаниям гида
  • Пожалуйста, предупредите, если с вами будут дети
  • В сезон размер группы может быть до 30 человек
Начало и место завершения
🚩 у метро Чернышевская
Город на ладони: прогулка по крышам
Город на ладони: прогулка по крышам
Город на ладони: прогулка по крышам
Город на ладони: прогулка по крышам
Город на ладони: прогулка по крышам
Город на ладони: прогулка по крышам
Город на ладони: прогулка по крышам
Город на ладони: прогулка по крышам

Экскурсия проводится ежедневно в 11:00, 13:00, 15:00, 17:00 и 19:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Алексей
Алексей
Профессиональный гид с 2015 года. Безумно нравятся виды с высоты и общение с единомышленниками. Работаю с командой — мы проводим прогулки, свидания, девичники и другие мероприятия на крышах в Москве, Петербурге и Казани. Будем рады всем, кто тоже любит крыши!
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10 отзывов оставили туристы

6 сентября 2020
Мероприятие организовано очень некачественно. После брони никто так и не отзвонился о месте встречи. Узнавали сами. Перед экскурсией нас перебрасывали с одной группы в другую. Экскурсия началась на 20 мин позже, а закончилась как положено. И ещё побольше бы словарного запаса экскурсоводам), и поменьше слов- паразитов в лексиконе)
2 сентября 2020
Здравствуйте! Эта экскурсия ради нескольких фотографий. Гид нашей половине попался очень коммуникабельный и общительный, на этом положительные моменты закончились. Те виды которые прикреплены к экскурсии не соответствуют действительности, кроме того народу было человек 40.... может даже больше. Сама крыша на мой взгляд довольно опасная так как народу много, а ограждения символические, при таком количестве народа, перемещаться очень сложно, нескользящая дорожка присутствует. Организация в месте сбора отсутствует, пришедший гид не обозначил себя, мы просто увидели, что толпа пошла и поняли, что видимо пришёл гид. В целом, на крыше побывали, фото сделали, но сама крыша не супер, все достопримечательности видно, но они очень далеко.
19 августа 2020
В принципе, экскурсия не плохая, особенно для тех, кто не боится высоты, но я предполагала, на основании описания и фото, что крыша все же будет не одна и в историческом треугольнике. В итоге все здания, котрые хотелось увидеть вблизи и с высоты, были где-то там, на горизонте. Гид молодец, рассказывал интересно.
11 августа 2020
Побывал на 3ех экскурсиях по крышам в Питере. И Ваша мне больше всего понравилась. 1) Вовремя начали без задержек 2) Гид очень эрудированный, всегда помогал, ответил на все мои вопросы. А я историк) 3) Безопасно. Были оборудованные дорожки, что в моем возрасте очень важно. У остальных я этого не видел. Буду рекомендовать. Вы сделали мой день.
8 августа 2020
Экскурсия прошла отлично! Побывали на крыше, полюбовались видами Петербурга, гид рассказывал интересные истории про различные здания и сам город. Нам всё очень понравилось!
5 августа 2020
Ожидали большего от этой прогулки. Интригующее название прогулка по крышам. Наверное, такие экскурсии только начинают развиваться. Стояли мы только на одной крыше. Экскурсовод Александр понравился. Рассказывал очень хорошо!
5 июля 2020
Очень много людей в одной группе - реально казалось, что под нами провалится крыша. А с учетом того что крыша была одна и на ней была узкая полоска, по которой можно было пройти и не упасть, была формально толкотня. Организация ужасная, начали не вовремя. Экскурсия - это два слова от бедных ребят, которые настолько офигели от количества людей, что не могли элементарно говорить о чём-то, только смотрели чтобы никто никуда не свалился. Сказали два слова из серии: вон там видно это, а там видно вон то. Все - так что информативность мягко говоря на низком уровне. Считаю что экскурсия не тянет на цену, которую заплатили. В Москве за такие деньги можно подняться на смотровую в москов сити, там расскажут и покажут - и при этом группы маленькие, не больше 10 человек (при том что там безопаснее, комфортнее и достаточно пространства для прогулки). И да, учитывая, что ремонт крыши - это капитальный ремонт, за который жильцы дома платят деньги, в скором времени приведёт к тому, что эти хождения (я молчу про шум и топот круглые сутки) приведёт к тому что подъезд в принципе закроют, и из-за вашего неграмотного отношения к организации люди вообще лишаться возможности туда (на эту крышу) выходить.
Алексей
Ответ гида:Спасибо за отзыв. Цена средняя по рынке, поэтому она не является завышенной. Гиды и точки у нас одни из самых лучших в Питере, с большой уверенностью скажу, что лучше не найдете. Да в ваш день и вправду было много людей, потому что все хотят в выходные дни вечером. С этого дня мы будем брать ограниченное кол-во человек в группу. Для нас в первую очередь важна ваша безопасность, поэтому акцент был сделан на ней. Спасибо еще раз за отзыв вы помогаете становится нам лучше.
30 июня 2020
Абсолютно неинтересный рассказчик. Поднялись только на одну крышу. Экскурсия была начата с опозданием на 25 минут.
Алексей
Ответ гида:Добрый день. Спасибо за отзыв. Они помогают нам становиться лучше. Экскурсия началась с опозданием в 10 минут по причине того, что было принято решение дождаться опаздывающего путешественника и не начинать без него. Исторические факты про питер кому то интересны кому то нет. Мы всегда рады поддержать ваши интересы и ответить на любой ваш вопрос. Дом состоял из системы крыш, где мы прошли часть. Дальше путешественник не решился идти из-за того, что она была с ребёнком.
23 июня 2020
Подойдет тем, кто не боится высоты
21 июня 2020
Добрый день! Экскурсия вызвала смешанные чувства. Гид спас обстановку) Важно улучшить маршрут, наполнить его более длинным путём, историями. Удачи!
Алексей
Ответ гида:Добрый день. Да смешанные чувства могут быть из-за того что это нестандартная экскурсия. Многих может переполнять эмоции, а кому то будет очень страшно. Да у нас имеются более длинные маршруты где посетим 8+ крыш, но не всем они подходят. Кто-то просит маршрут максимум из 3 крыш, а кому-то охота подлиннее. Спасибо за ваш комментарий, учтём все наши нюансы. Благодарю

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