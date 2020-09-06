10 отзывов оставили туристы

Очень много людей в одной группе - реально казалось, что под нами провалится крыша. А с учетом того что крыша была одна и на ней была узкая полоска, по которой можно было пройти и не упасть, была формально толкотня. Организация ужасная, начали не вовремя. Экскурсия - это два слова от бедных ребят, которые настолько офигели от количества людей, что не могли элементарно говорить о чём-то, только смотрели чтобы никто никуда не свалился. Сказали два слова из серии: вон там видно это, а там видно вон то. Все - так что информативность мягко говоря на низком уровне. Считаю что экскурсия не тянет на цену, которую заплатили. В Москве за такие деньги можно подняться на смотровую в москов сити, там расскажут и покажут - и при этом группы маленькие, не больше 10 человек (при том что там безопаснее, комфортнее и достаточно пространства для прогулки). И да, учитывая, что ремонт крыши - это капитальный ремонт, за который жильцы дома платят деньги, в скором времени приведёт к тому, что эти хождения (я молчу про шум и топот круглые сутки) приведёт к тому что подъезд в принципе закроют, и из-за вашего неграмотного отношения к организации люди вообще лишаться возможности туда (на эту крышу) выходить.