Кирилл проводит ещё 10 экскурсий

Что вас ожидает

«Меж Пестеля и Маяковской стоит пятиэтажный дом»

Наша экскурсия начнется с мест юности поэта — у Дома Мурузи с портретом Бродского на мемориальной доске. Мы обсудим судьбу музея, который все не удается открыть в знаменитых «Полутора комнатах». Следом вы увидите храм, спасший Бродского от гибели, школу, из которой поэт добровольно ушел, не желая мириться с консерватизмом советского образования, и, конечно, дома, где жили важные для его судьбы люди — Чуковский, Ахматова, Рейн и другие.

«Остановка в пустыне»

Бродский не был диссидентом, и его стихи, за редким исключением, обходят стороной вопросы политики. Но многое происходившее в Ленинграде 60-х годов поэт описал языком тонкой иронии и трагической лирики. Вы увидите концертный зал, построенный на месте греческой церкви, снос которой описал поэт. Окинете взглядом и давно бездействующий фонтан, и «чугунный лик горгоны» на мосту из известных стихотворений Бродского. Мы повторим часть маршрута, которым Иосиф попросил одного из друзей провезти его перед самым отъездом из Ленинграда.

«Теперь меня там нет»

Вы увидите тюрьму Кресты, где подследственный Бродский находился между заседаниями суда, здание морга, где он работал санитаром, и завод, где служил фрезеровщиком. Бродский, который «менял места работы, чтобы больше узнать», увековечил в стихах (и своей биографии) множество, казалось бы, неприметных мест Ленинграда. Но самые мрачные воспоминания оставили недели пребывания на психиатрической экспертизе. Мы подъедем к психбольнице на Пряжке, зданию суда, признавшего гения тунеядцем, издательству, где вышла обвинительная статья «Окололитературный трутень», зданию КГБ. Эти мрачные места помнят, что довелось пережить борцу за право быть поэтом.