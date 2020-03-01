Кирилл проводит ещё 10 экскурсий

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  4. Иосиф Бродский: адреса, пароли, явки

Изучить биографию поэта мирового масштаба и пройти по его следам

Кирилл
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Кирилл – ваш гид
Ленинград — родной город Иосифа Бродского.

Здесь прошла его юность, осталась первая любовь, родители и память о преследованиях, суде и вынужденной эмиграции.

«Лучшая часть меня уже там — мои стихи» — так отвечал поэт на предложения вернуться в город, спустя 20 лет сделавший изгнанника почетным гражданином.

Понять, как складывались отношения поэта с Ленинградом, помогут фотографии, газетные статьи и несколько редких документов по «делу Бродского».
5000 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 2.5 часа
До 4 человек
Можно с детьми
Встреча в районе метро Владимирская
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Иосиф Бродский: адреса, пароли, явки
Иосиф Бродский: адреса, пароли, явки

Что вас ожидает

«Меж Пестеля и Маяковской стоит пятиэтажный дом»
Наша экскурсия начнется с мест юности поэта — у Дома Мурузи с портретом Бродского на мемориальной доске. Мы обсудим судьбу музея, который все не удается открыть в знаменитых «Полутора комнатах». Следом вы увидите храм, спасший Бродского от гибели, школу, из которой поэт добровольно ушел, не желая мириться с консерватизмом советского образования, и, конечно, дома, где жили важные для его судьбы люди — Чуковский, Ахматова, Рейн и другие.

«Остановка в пустыне»
Бродский не был диссидентом, и его стихи, за редким исключением, обходят стороной вопросы политики. Но многое происходившее в Ленинграде 60-х годов поэт описал языком тонкой иронии и трагической лирики. Вы увидите концертный зал, построенный на месте греческой церкви, снос которой описал поэт. Окинете взглядом и давно бездействующий фонтан, и «чугунный лик горгоны» на мосту из известных стихотворений Бродского. Мы повторим часть маршрута, которым Иосиф попросил одного из друзей провезти его перед самым отъездом из Ленинграда.

«Теперь меня там нет»
Вы увидите тюрьму Кресты, где подследственный Бродский находился между заседаниями суда, здание морга, где он работал санитаром, и завод, где служил фрезеровщиком. Бродский, который «менял места работы, чтобы больше узнать», увековечил в стихах (и своей биографии) множество, казалось бы, неприметных мест Ленинграда. Но самые мрачные воспоминания оставили недели пребывания на психиатрической экспертизе. Мы подъедем к психбольнице на Пряжке, зданию суда, признавшего гения тунеядцем, издательству, где вышла обвинительная статья «Окололитературный трутень», зданию КГБ. Эти мрачные места помнят, что довелось пережить борцу за право быть поэтом.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на автомобиле (Ford Kuga 2019 года).
  • Начало — в районе станции метро Владимирская. Окончание — у станции метро Приморская.
Иосиф Бродский: адреса, пароли, явки
Иосиф Бродский: адреса, пароли, явки
Иосиф Бродский: адреса, пароли, явки
Иосиф Бродский: адреса, пароли, явки
Иосиф Бродский: адреса, пароли, явки
Иосиф Бродский: адреса, пароли, явки
Иосиф Бродский: адреса, пароли, явки
Иосиф Бродский: адреса, пароли, явки
Иосиф Бродский: адреса, пароли, явки
Иосиф Бродский: адреса, пароли, явки

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в районе метро Владимирская.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Кирилл
Кирилл
Я родился и вырос в центре Петербурга, у Пяти углов. В тех самых дворах, которые помнят Бродского и Довлатова. Мне нравится воссоздавать историю этих мест и делиться своими находками. С 2008 года я вожу экскурсии по своему городу, есть государственная аккредитация комитета по туризму СПБ. Провожу экскурсии на своей машине, на вашем транспорте и пешком.
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