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Санкт-Петербургская городская коммуна: Немецкая слобода

5
2 отзыва
Никита Е.
Никита Е. – Гид из Санкт-Петербурга
На нашей трёхчасовой прогулке 👣 мы обойдем Немецкий квартал, который находится в сердце Петербурга и заглянем во все известные и спрятанные историей 📖 кирхи.

Вы узнаете почему церковные приходы протестантов можно считать первыми неформальными сообществами Питера, в чем элитарность этого феномена и какие интриги его разрушили.

Разберетесь в чем особенности прото-коммунального хозяйства и узнаете почему центр города оказался на Невском проспекте.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🏛История и архитектура
  • 🌃Ночная
  • 👣Пешеходная
  • 🧐Авторская экскурсия
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-15 человек

  • 1 400 ₽ за экскурсию

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Санкт-Петербургская городская коммуна: Немецкая слобода
Санкт-Петербургская городская коммуна: Немецкая слобода

Что вы увидите

  • Панорама Дворцовой площади
  • здания Нового Эрмитажа
  • дома-музея А. С. Пушкина на набережной реки Мойки
  • кирх Святого Петра
  • Святой Екатерины
  • Святой Марии
  • квартал на углу Мойки и Невского проспекта
  • как минимум.
НЕМЕЦКАЯ КОЛОНИЯ
Невский проспект Санкт-Петербурга давно называют проспектом Веротерпимости. Но путь к терпимости был не быстрым, а заслуга в этом принадлежит различным участникам забытых драм истории 📖. Какой из представленных религиозных субкультур мы обязаны гражданскими свободами в наибольшей степени? Почему выживание Санкт-Петербурга как города было связано с Немецкой слободой? Когда и куда она пропала, и почему сохранился лишь лютеранский квартал, но не реформатский?
Обойдем на нашей трёхчасовой прогулке 👣 Немецкий квартал в сердце Петербурга, заглянув во все известные и спрятанные историей кирхи. Вы услышите, почему церковные приходы протестантов можно считать первыми неформальными сообществами Питера, в чем элитарность этого феномена и какие интриги его разрушили; в чем особенности прото-коммунального хозяйства, и отчего центр - на Невском проспекте. Вы сами найдете ответы на поставленные вопросы внутри памятников архитектуры!
ГАНЗА НА НЕВЕ
Ганза - на слуху. Для одних - история цивилизации на Балтике. Для других - утопический проект, ждущий своего будущего. В любом случае, она больше, чем союз: это образ мышления и жизни. Мог ли балтийский порт Петербург избежать ее влияния? Прогуляемся от Атлантов Эрмитажа по набережной Мойки к протестантским кирхам Невского проспекта, чтобы ответить на этот вопрос и найти следы ганзейства в Питере.
Все мы видели краснокирпичный готический стиль, возрождающийся снова и снова на улицах. Ганза это кровь и плоть любого древнего города Скандинавии. Казалось бы, давно расчлененная и проглоченная современными государствами, она, словно первородительница из мифов, дышит сквозняками старых улиц. Дух ее - дух потоков, терминалов, портов, атмосфера коммуникации всех и со всеми.
БЕЛОЕ ПЯТНО ИСТОРИЧЕСКОГО ЦЕНТРА
На нашей прогулке мы обнаружим пост-ганзейские кварталы прямо в пространстве петербургского центра. Исследуем карту города под ногами! Поймем, отчего Невский из предместья оказался центральным районом столицы ⭐️. Куда подевалась коммуна, от которой остались лишь коммунальные платежи, и как неформальным общинам Питера удалось продержаться более чем сотню лет?
Что входит
  • Вход во все храмы свободный
  • но их обитатели любят пожертвования
  • в любом размере.
Что не входит
  • По договоренности
  • возможна экскурсия по закрытой экспозиции и об истории катакомб от инсайдера
  • в крупнейшей Петрикирхе
  • цена 250 р.
Начало
🚩 Миллионная ул., д. 35, за Атлантами у входа
Место завершения
🏁 Большая Конюшенная, д. 8А, кирха Святой Марии
Санкт-Петербургская городская коммуна: Немецкая слобода
Санкт-Петербургская городская коммуна: Немецкая слобода
Санкт-Петербургская городская коммуна: Немецкая слобода

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Никита Е.
Никита Е.
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2 отзыва оставили туристы

Никита Е. проводит ещё 5 экскурсий

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