НЕМЕЦКАЯ КОЛОНИЯ

Невский проспект Санкт-Петербурга давно называют проспектом Веротерпимости. Но путь к терпимости был не быстрым, а заслуга в этом принадлежит различным участникам забытых драм истории 📖. Какой из представленных религиозных субкультур мы обязаны гражданскими свободами в наибольшей степени? Почему выживание Санкт-Петербурга как города было связано с Немецкой слободой? Когда и куда она пропала, и почему сохранился лишь лютеранский квартал, но не реформатский?

Обойдем на нашей трёхчасовой прогулке 👣 Немецкий квартал в сердце Петербурга, заглянув во все известные и спрятанные историей кирхи. Вы услышите, почему церковные приходы протестантов можно считать первыми неформальными сообществами Питера, в чем элитарность этого феномена и какие интриги его разрушили; в чем особенности прото-коммунального хозяйства, и отчего центр - на Невском проспекте. Вы сами найдете ответы на поставленные вопросы внутри памятников архитектуры!

ГАНЗА НА НЕВЕ

Ганза - на слуху. Для одних - история цивилизации на Балтике. Для других - утопический проект, ждущий своего будущего. В любом случае, она больше, чем союз: это образ мышления и жизни. Мог ли балтийский порт Петербург избежать ее влияния? Прогуляемся от Атлантов Эрмитажа по набережной Мойки к протестантским кирхам Невского проспекта, чтобы ответить на этот вопрос и найти следы ганзейства в Питере.

Все мы видели краснокирпичный готический стиль, возрождающийся снова и снова на улицах. Ганза это кровь и плоть любого древнего города Скандинавии. Казалось бы, давно расчлененная и проглоченная современными государствами, она, словно первородительница из мифов, дышит сквозняками старых улиц. Дух ее - дух потоков, терминалов, портов, атмосфера коммуникации всех и со всеми.

БЕЛОЕ ПЯТНО ИСТОРИЧЕСКОГО ЦЕНТРА

На нашей прогулке мы обнаружим пост-ганзейские кварталы прямо в пространстве петербургского центра. Исследуем карту города под ногами! Поймем, отчего Невский из предместья оказался центральным районом столицы ⭐️. Куда подевалась коммуна, от которой остались лишь коммунальные платежи, и как неформальным общинам Питера удалось продержаться более чем сотню лет?