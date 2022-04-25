Казанский Кафедральный собор распахивает свою колоннаду к Невскому проспекту и как бы приглашает войти внутрь. Собор был построен специально для чудотворной Казанской иконы Божьей матери. Вы узнаете откуда появилась эта икона, где находится ее первообраз, кем была привезена в Петербург. Мы рассмотрим собор и снаружи: его барельефы, колонны, памятники, в том числе я расскажу почему перед храмом стоят монументы, посвященные Кутузову и Барклаю-де-Толле.

Первая часть прогулки пройдет на улице, мы рассмотрим собор снаружи, поговорим подробно о его строительстве, о том, кто его строил и какие причины явились для этого.

Вы узнаете почему Казанский собор не похож ни на один из православных храмов города, где находится его главный вход, что означает знак треугольника на главном фасаде, сколько колонн окружает собор.

Также мы рассмотрим барельефы - кому они посвящены, из какого материала были сделаны. Поговорим о 4-х статуях у входа - кто эти люди и почему находятся там. И конечно, же подойдем к Кутузову и Барклаю-де-Толле.

На второй части экскурсии мы пройдем внутрь собора.

Мы рассмотрим его убранство: иконы, иконостас, купол, символику, колонны, могилу Кутузову. Более подробно поговорим о тех людях, благодаря кому

собор был построен и, конечно же, вы увидите и узнаете историю Казанской иконы Божьей матери.