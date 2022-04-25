Казанский собор - симфония из камня

Казанский собор - симфония из камня
Казанский собор - симфония из камня
Казанский собор - симфония из камня
Казанский собор - симфония из камня
Казанский Кафедральный собор распахивает свою колоннаду к Невскому проспекту и как бы приглашает войти внутрь. Собор был построен специально для чудотворной Казанской иконы Божьей матери. Вы узнаете откуда появилась эта икона, где находится ее первообраз, кем была привезена в Петербург. Мы рассмотрим собор и снаружи: его барельефы, колонны, памятники, в том числе я расскажу почему перед храмом стоят монументы, посвященные Кутузову и Барклаю-де-Толле.
Первая часть прогулки пройдет на улице, мы рассмотрим собор снаружи, поговорим подробно о его строительстве, о том, кто его строил и какие причины явились для этого.
Вы узнаете почему Казанский собор не похож ни на один из православных храмов города, где находится его главный вход, что означает знак треугольника на главном фасаде, сколько колонн окружает собор.
Также мы рассмотрим барельефы - кому они посвящены, из какого материала были сделаны. Поговорим о 4-х статуях у входа - кто эти люди и почему находятся там. И конечно, же подойдем к Кутузову и Барклаю-де-Толле.
На второй части экскурсии мы пройдем внутрь собора.
Мы рассмотрим его убранство: иконы, иконостас, купол, символику, колонны, могилу Кутузову. Более подробно поговорим о тех людях, благодаря кому
собор был построен и, конечно же, вы увидите и узнаете историю Казанской иконы Божьей матери.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: У входа в Казанский собор со стороны Невского пр
Завершение: Внутри собора
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
  • Перед входом в собор мужчины должны снимать головной убор
  • А женщины покрывать голову
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга

🎩Индивидуальные🚶ПешеходныеКазанский собор🗽ДостопримечательностиСоборы и храмы⛪️Монастыри, церкви, храмы

Еще несколько похожих предложений в Санкт-Петербурге

Казанский собор - «симфония из камня»
1 час
🚶 Пешая
Индивидуальная
Валерия
4.9
17 отзывов
Казанский собор - «симфония из камня»
Посетить один из самых известных храмов страны и расшифровать его символы
от 920 за 1 человека
Казанский собор снаружи и внутри
1.5 часа
🚶 Пешая
Групповая
Мария
5
36 отзывов
Казанский собор снаружи и внутри
Казанский собор - один из главных собор Петербурга
650 за 1 человека
Вокруг Казанского собора
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Алла
4.5
10 отзывов
Вокруг Казанского собора
Прогулка по классическому маршруту с посещением одного из главных храмов Санкт-Петербурга
2 800 за 1-10 чел.
Исаакиевский собор: аудиоэкскурсия с билетами в собор и на колоннаду
2 часа
🚶 Пешая
Мини-группа
WeGoTrip
4.5
31 отзыв
Исаакиевский собор: аудиоэкскурсия с билетами в собор и на колоннаду
Исаакиевский собор - одна из главных достопримечательностей Петербурга
1 490 за 1 человека
Казанский собор снаружи и внутри
1.5 часа
🚶 Пешая
Групповая
Мария
4.9
90 отзывов
Казанский собор снаружи и внутри
Осмотреть доминанту города на Неве, разобраться в секретных символах и поклониться святыням
655 за 1 человека
Православные храмы Санкт-Петербурга
3 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
Наталья
4.8
22 отзыва
Православные храмы Санкт-Петербурга
В Санкт-Петербурге есть не только Исаакиевский собор, Спас на Крови и Казанский собор
7 500 за 1-3 чел.
Исаакиевский собор снаружи и внутри
2 часа
🚶 Пешая
Групповая
Мария
4.9
140 отзывов
Исаакиевский собор снаружи и внутри
Открыть исключительное значение и красоту собора-символа Петербурга
655 за 1 человека
Входные билеты в Исаакиевский собор и на колоннаду с экскурсией-аудиогидом
1 час
🚗 На машине
Групповая
Tez Tour
5
3 отзыва
Входные билеты в Исаакиевский собор и на колоннаду с экскурсией-аудиогидом
Самостоятельное посещение Исаакиевского собора и колоннады, экскурсия с аудиогидом
1 490 за 1 человека
Входной билет на Колоннаду Исаакиевского собора
Входной билет
Спутник
4.1
37 отзывов
Входной билет на Колоннаду Исаакиевского собора
Электронный ваучер, позволяющий пройти на Колоннаду Исаакиевского собора без очередей и траты времени
400 за 1 человека
Входной ваучер в музей-памятник Исаакиевский собор
1 час
Входной билет
Спутник
4.1
27 отзывов
Входной ваучер в музей-памятник Исаакиевский собор
Величественный Исаакиевский собор - настоящий must see для всех гостей Санкт-Петербурга
550 за 1 человека
Музей-памятник Исаакиевский собор с подъемом на колоннаду. Входной ваучер
1 час
Входной билет
Спутник
4.6
52 отзыва
Музей-памятник Исаакиевский собор с подъемом на колоннаду. Входной ваучер
Величественный Исаакиевский собор - настоящий must see для всех гостей Санкт-Петербурга
900 за 1 человека
Смольный собор
1.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Надежда
5
5 отзывов
Смольный собор
Прогуляться по территории бывшего монастыря, узнать о судьбе собора и подняться на звонницу
от 3 650 за 1-3 чел.
У нас ещё много экскурсий 😎 в Санкт-Петербурге. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Санкт-Петербурге
ХОРОШО
🇷🇺
ТАМ