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Колонии свободы: 400 лет Белой кирхи

5
1 отзыв
Никита Е.
Никита Е. – Гид из Санкт-Петербурга
Почему городская коммуна начиналась с закладки храма, и отчего Молосковицы — единственное место в шведской Ингерманландии, где он оказался каменным? Может ли жизнь на окраине государства, на стыке различных культур, нести как свободу, так и выгоду? Путешествуя по Ингрии, мы не просто осмотрим развалины и пейзажи, но попробуем понять, о чем может поведать ландшафт, провалы в культуре и пространство колонизации.

География единственной каменной кирхи XVII века дает шанс насладиться и природой, и духом рыцарства!
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🔭Обзорная
  • ☀️Однодневная
  • 🥰Романтическая
  • 🧘На выходные
  • 🏛История и архитектура
  • 🕐Длительность 12 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 1 500 ₽ за экскурсию

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Колонии свободы: 400 лет Белой кирхи
Колонии свободы: 400 лет Белой кирхи

Что вы увидите

  • Белая кирха в Молосковицах
  • усадебный комплекс в Каложицах. Опционально на автомобиле: усадебные парки или руины в Анташах
  • Раскулицах
  • Смердовицах
  • Сяглицах
  • Торосове
  • новая колония в Нойдорфе.
В этой поездке по полям Ингерманландии мы глотнем воздух вольности и перенесемся туда, где началось культуртрегерство 400 лет назад. На шведско-русском, и шире, немецко-славянском пограничье, заглянем в трещины между мирами, спрятанные в руинах Drang nach Osten европейской цивилизации.
На встречу с руинами Ингерманландии
Станет ясно, что обозначали прежде, в жизни реальных людей, чудные юридические термины, — такие как патронат, колония, майорат или локатор (не тот, о котором подумали). Могут ли баналитеты и сервитуты вернуться к нам? Угрожает ли Новое Средневековье будущему капитализма?
Столетиями немецкие рыцарские роды властвовали на этих «прифронтовых» землях. Но разве в военной трагедии причина текущей разрухи? Отыщем следы былого величия в усадьбе инженера и корни идеи «родовых поместий». Обсудим, каковы альтернативы различных моделей свободы.
Программа экскурсии
Наш путь может проходить на машине или на электричке, и он займет целый день. В последнем случае (двухчасовая езда на пригородном поезде 🚂 и пеший поход) мы встречаемся рано утром (7. 00), и прибываем обратно также раньше — к 18. 00, посетив кирху в Молосковицах и усадьбу в Каложицах.
В случае автомобильной экскурсии 🧭, сможем лицезреть руины других усадеб Ингерманландии, наполненной развалинами и каменными крестами, а завершим в единственной восстановленной немецкой колонии Нойдорф, у Стрельны. Возможна модификация места и времени, по желанию клиентов.

Важно знать:

    Природа берет свое, и в Ингрии вы должны быть готовы к ростовым зарослям на европейских руинах! К крапиве, добавилось советское наследие - непобедимый борщевик. Одевайтесь соответствующе: закрытая одежда, которую можно испачкать и снять. Ориентируйтесь по актуальному прогнозу погоды! Берите минимум один перекус: как обойтись без пикника на руинах!
    Что входит
    • Авторская экскурсия автомобиль — ваш. В группе от двух человек водителю 50% скидки!
    • Суть моего предложения — индивидуальная, дружеская атмосфера. Никаких групп, автобусов и бесполезных кусков текста. Только живая связь с реальностью и уважительный диалог с доброжелательным гидом.
    • Это квест, который вы с моей помощью соберете сами!
    Что не входит
    • Билет на электричку — до 200 р. в одну сторону. Опционален завтрак/обед в кафе — здании бывшей усадьбы
    • 200 р. с человека.
    Начало и место завершения
    🚩 По договоренности
    Колонии свободы: 400 лет Белой кирхи
    Колонии свободы: 400 лет Белой кирхи
    Колонии свободы: 400 лет Белой кирхи
    Колонии свободы: 400 лет Белой кирхи
    Колонии свободы: 400 лет Белой кирхи

    Выберите дату для вашей экскурсии

    • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
    🕐 Показать доступные даты
    Никита Е.
    Никита Е.
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    1 отзыв оставили туристы

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