В этой поездке по полям Ингерманландии мы глотнем воздух вольности и перенесемся туда, где началось культуртрегерство 400 лет назад. На шведско-русском, и шире, немецко-славянском пограничье, заглянем в трещины между мирами, спрятанные в руинах Drang nach Osten европейской цивилизации.

На встречу с руинами Ингерманландии

Станет ясно, что обозначали прежде, в жизни реальных людей, чудные юридические термины, — такие как патронат, колония, майорат или локатор (не тот, о котором подумали). Могут ли баналитеты и сервитуты вернуться к нам? Угрожает ли Новое Средневековье будущему капитализма?

Столетиями немецкие рыцарские роды властвовали на этих «прифронтовых» землях. Но разве в военной трагедии причина текущей разрухи? Отыщем следы былого величия в усадьбе инженера и корни идеи «родовых поместий». Обсудим, каковы альтернативы различных моделей свободы.

Программа экскурсии

Наш путь может проходить на машине или на электричке, и он займет целый день. В последнем случае (двухчасовая езда на пригородном поезде 🚂 и пеший поход) мы встречаемся рано утром (7. 00), и прибываем обратно также раньше — к 18. 00, посетив кирху в Молосковицах и усадьбу в Каложицах.

В случае автомобильной экскурсии 🧭, сможем лицезреть руины других усадеб Ингерманландии, наполненной развалинами и каменными крестами, а завершим в единственной восстановленной немецкой колонии Нойдорф, у Стрельны. Возможна модификация места и времени, по желанию клиентов.

Важно знать:

Природа берет свое, и в Ингрии вы должны быть готовы к ростовым зарослям на европейских руинах! К крапиве, добавилось советское наследие - непобедимый борщевик. Одевайтесь соответствующе: закрытая одежда, которую можно испачкать и снять. Ориентируйтесь по актуальному прогнозу погоды! Берите минимум один перекус: как обойтись без пикника на руинах!