Коневский монастырь один из старейший на Русском севере. Созданный в 1393 году, еще во времена расцвета Великого Новгорода он пережил и его падение, и шведскую оккупацию, и возвращение этих земель России Петром в ходе Северной войны, и переход под управление Финляндией в 1917 году, и годы Великой Отечественной войны, и бытность сверхсекретным объектом после ее окончания, а сейчас переживает стремительное возрождение.

Благодаря истории 📖 самого монастыря перед Вами откроется история нашей страны с 14-го века до сегодняшних дней. И даже куда более ранние эпохи. Ведь мы посетим один из центров распространения монашества на Русском Севере. Узнаем о вкладе монахов в окультуривание этих земель, узнаем зачем и когда вообще появилось такое явление как монашество.

В ходе путешествия вы пройдете по водам Ладоги, увидите ее красоты, воспетые художниками и поэтами - знаменитые берега острова, резко меняющие свой вид, но всегда живописные.

Мы погрузимся с Вами в живую историю освоения Русского севера, монашеских подвигов, войн, падений и возрождения как монастыря, так и непростых перипетий в истории всей нашей страны: от принятия христианства до сегодняшних дней.

Мы познакомимся и с тихой повседневной монашеской жизнью, присоединимся к монастырской трапезе, побудем на службе, осмотрим архитектурные красоты монастыря, Казанского скита, поднимемся в небольшую часовню на знаменитом Конь-камне, давшем название острову. Оставим свободное время для фото- и видео-сессий и просто прогулок по острову.

Поездка станет прекрасным подарком на православные праздники для желающих не только провести праздник в монастыре, насладиться красотами Ладоги, но и узнать историю монашества.