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Коневский монастырь - история монашества и красоты Ладоги.

Владимир П.
Владимир П. – Гид из Санкт-Петербурга
Коневский монастырь - история монашества и красоты Ладоги.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🚌На автобусе
  • 🧒Подходит для детей
  • 👣Пешеходная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🧘На выходные
  • ☀️Однодневная
  • 👩‍🏫Подходит для школьников
  • 🙍‍♂️Подходит для подростков
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🏛История и архитектура
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 12 часов
  • 👫 Для 1-17 человек

  • 30 000 ₽ за экскурсию

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Коневский монастырь - история монашества и красоты Ладоги.
Коневский монастырь - история монашества и красоты Ладоги.

Что вы увидите

  • Никольская часовня
  • Коневский Рождество-Богородичный монастырь
  • Казанский скит
  • Конь-Камень
  • прекрасные берега острова
  • Ладога.
Коневский монастырь один из старейший на Русском севере. Созданный в 1393 году, еще во времена расцвета Великого Новгорода он пережил и его падение, и шведскую оккупацию, и возвращение этих земель России Петром в ходе Северной войны, и переход под управление Финляндией в 1917 году, и годы Великой Отечественной войны, и бытность сверхсекретным объектом после ее окончания, а сейчас переживает стремительное возрождение.
Благодаря истории 📖 самого монастыря перед Вами откроется история нашей страны с 14-го века до сегодняшних дней. И даже куда более ранние эпохи. Ведь мы посетим один из центров распространения монашества на Русском Севере. Узнаем о вкладе монахов в окультуривание этих земель, узнаем зачем и когда вообще появилось такое явление как монашество.
В ходе путешествия вы пройдете по водам Ладоги, увидите ее красоты, воспетые художниками и поэтами - знаменитые берега острова, резко меняющие свой вид, но всегда живописные.
Мы погрузимся с Вами в живую историю освоения Русского севера, монашеских подвигов, войн, падений и возрождения как монастыря, так и непростых перипетий в истории всей нашей страны: от принятия христианства до сегодняшних дней.
Мы познакомимся и с тихой повседневной монашеской жизнью, присоединимся к монастырской трапезе, побудем на службе, осмотрим архитектурные красоты монастыря, Казанского скита, поднимемся в небольшую часовню на знаменитом Конь-камне, давшем название острову. Оставим свободное время для фото- и видео-сессий и просто прогулок по острову.
Поездка станет прекрасным подарком на православные праздники для желающих не только провести праздник в монастыре, насладиться красотами Ладоги, но и узнать историю монашества.
Что входит
  • Услуги экскурсовода
  • машина.
Что не входит
  • Билеты на судно, трапеза в монастыре - оплачивается отдельно, 2200р. с человека.
  • Стоимость гостиницы, если вы захотите остаться. Сувениры.
Начало
🚩 Любой, где Вам удобно.
Место завершения
🏁 Любое, где Вам удобно.
Коневский монастырь - история монашества и красоты Ладоги.
Коневский монастырь - история монашества и красоты Ладоги.
Коневский монастырь - история монашества и красоты Ладоги.
Коневский монастырь - история монашества и красоты Ладоги.
Коневский монастырь - история монашества и красоты Ладоги.

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Владимир П.
Владимир П.
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