Приобщиться к великой истории Российской империи вы можете на нашей экскурсии в город-крепость Кронштадт, которую мы дополнили посещением форта «Великий Князь Константин».

Кронштадт — это крупнейший порт на Балтике, парадные морские ворота России, секретный город-гарнизон, база Балтийского флота, город моряков, флотоводцев, кораблестроителей, ученых и исследователей. Над красотой Кронштадта поработали известные архитекторы —Трезини, Чевакинский, Баженов, Камерон, Захаров, А. Брюллов, И. Лукини и многие другие. В результате Кронштадт получился похожим на Петербург в миниатюре: та же близость моря, та же регулярная планировка, стройность ансамблей, широкие улицы и обширные площади, прямые каналы и гранитные набережные.

План экскурсии в Кронштадт:

Расстояние: 36 км от центра Санкт-Петербурга

Экскурсию по маршруту следования проводит наш экскурсовод.

Во время экскурсии по городу вы увидите: