Приобщиться к великой истории Российской империи вы можете на нашей экскурсии в город-крепость Кронштадт, которую мы дополнили посещением форта «Великий Князь Константин».
Кронштадт — это крупнейший порт на Балтике, парадные морские ворота России, секретный город-гарнизон, база Балтийского флота, город моряков, флотоводцев, кораблестроителей, ученых и исследователей. Над красотой Кронштадта поработали известные архитекторы —Трезини, Чевакинский, Баженов, Камерон, Захаров, А. Брюллов, И. Лукини и многие другие. В результате Кронштадт получился похожим на Петербург в миниатюре: та же близость моря, та же регулярная планировка, стройность ансамблей, широкие улицы и обширные площади, прямые каналы и гранитные набережные.
План экскурсии в Кронштадт:
Расстояние: 36 км от центра Санкт-Петербурга
Экскурсию по маршруту следования проводит наш экскурсовод.
Во время экскурсии по городу вы увидите:
- Всю историческую часть города (сухой док Петра, Кронштадский футшток, Якорную площадь, Гостиный двор, памятник морякам, памятник художнику Айвазовскому, Никольский Морской собор)
- Петровский док — это одно из старейших гидротехнических сооружений Кронштадта, строительство которого было начато еще при Петре Первом. В доке одновременно мог выполняться ремонт десяти больших кораблей. Уникальность сухого дока состоит в том, что осушение осуществлялось не выкачкой, а самотеком. В мировой сети уровневых постов Кронштадтский футшток является одним из старейших. От нуля именно Кронштадтского футштока на всей обширной территории бывшего СССР производят замеры высот и глубин, орбиты космических аппаратов
- Затем предусмотрено посещение Никольского Морского собора – главной святыни города. Морской собор – величественное здание высотой 70 метров. Строительство заняло более 10 лет – 1903-1915 гг. Собор построен подобно храму св. Софии в Константинополе. Ценность храма в том, что он не имеет себе равных по отделке среди соборов своего времени
- В ходе экскурсии мы посетим форт Великий князь Константин. Это самое большое артиллерийское сооружение Кронштадта. Во время экскурсии вы узнаете как была построена морская крепость, как проходили службу моряки и солдаты.