Кронштадт - Морской собор и форт Константин

На нашей экскурсии в город-крепость Кронштадт вы сможете приобщиться к великой истории Российской...

На нашей экскурсии в город-крепость Кронштадт вы сможете приобщиться к великой истории Российской империи, увидеть крупнейший порт на Балтике, а также посетить форт «Великий князь Константин».
Кронштадт - Морской собор и форт Константин
Кронштадт - Морской собор и форт Константин
Кронштадт - Морской собор и форт Константин
Кронштадт - Морской собор и форт Константин
Кронштадт - Морской собор и форт Константин
Кронштадт - Морской собор и форт Константин

Что вы увидите 🤩

  • Сухой док Петра
  • Кронштадский футшток
  • Якорная площадь
  • Гостиный двор
  • Памятник морякам
  • Памятник художнику Айвазовскому
  • Никольский Морской собор
  • Форт Константин
Приобщиться к великой истории Российской империи вы можете на нашей экскурсии в город-крепость Кронштадт, которую мы дополнили посещением форта «Великий Князь Константин».
Кронштадт — это крупнейший порт на Балтике, парадные морские ворота России, секретный город-гарнизон, база Балтийского флота, город моряков, флотоводцев, кораблестроителей, ученых и исследователей. Над красотой Кронштадта поработали известные архитекторы —Трезини, Чевакинский, Баженов, Камерон, Захаров, А. Брюллов, И. Лукини и многие другие. В результате Кронштадт получился похожим на Петербург в миниатюре: та же близость моря, та же регулярная планировка, стройность ансамблей, широкие улицы и обширные площади, прямые каналы и гранитные набережные.

План экскурсии в Кронштадт:

    Расстояние: 36 км от центра Санкт-Петербурга
    Экскурсию по маршруту следования проводит наш экскурсовод.

    Во время экскурсии по городу вы увидите:

    • Всю историческую часть города (сухой док Петра, Кронштадский футшток, Якорную площадь, Гостиный двор, памятник морякам, памятник художнику Айвазовскому, Никольский Морской собор)
    • Петровский док — это одно из старейших гидротехнических сооружений Кронштадта, строительство которого было начато еще при Петре Первом. В доке одновременно мог выполняться ремонт десяти больших кораблей. Уникальность сухого дока состоит в том, что осушение осуществлялось не выкачкой, а самотеком. В мировой сети уровневых постов Кронштадтский футшток является одним из старейших. От нуля именно Кронштадтского футштока на всей обширной территории бывшего СССР производят замеры высот и глубин, орбиты космических аппаратов
    • Затем предусмотрено посещение Никольского Морского собора – главной святыни города. Морской собор – величественное здание высотой 70 метров. Строительство заняло более 10 лет – 1903-1915 гг. Собор построен подобно храму св. Софии в Константинополе. Ценность храма в том, что он не имеет себе равных по отделке среди соборов своего времени
    • В ходе экскурсии мы посетим форт Великий князь Константин. Это самое большое артиллерийское сооружение Кронштадта. Во время экскурсии вы узнаете как была построена морская крепость, как проходили службу моряки и солдаты.

    Цены на экскурсию

    Для группы 1-25 человек
    Иностранцы
    1 500 ₽
    Взрослый (РФ и Белоруссия)
    1 400 ₽
    Студенты (РФ и Белоруссия)
    1 200 ₽
    Дошкольный (РФ и Белоруссия)
    700 ₽
    Льготный - пенсионеры (РФ и Белоруссия)
    1 200 ₽
    Школьный (РФ и Белоруссия)
    1 100 ₽

    Ответы на вопросы

    Что входит
    • Обслуживание лицензированного гида
    • Автобус туристического класса
    Что не входит
    • Личные расходы (еда, напитки, сувениры и др. )
    Место начала и завершения
    Невский проспект 85. Московский вокзал
    Когда и сколько длится?
    Когда: Ежедневно в 11:30
    Экскурсия длится около 5 часов 30 минут
    Кто ещё будет на экскурсии?
    Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
    А если я передумаю?
    • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
    • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
    У меня есть вопрос
    Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

    Ежедневно в 11:30

    Визит С.
    Визит С.
    Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
    Задать вопросВыберите дату и оставьте комментарий в форме

    Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга

    👥Групповые🚌На автобусе🏡Выездные#Соборы и храмы#Форты🗽Достопримечательности

    Еще несколько похожих предложений в Санкт-Петербурге

    Групповая экскурсия из Петербурга в город-крепость Кронштадт
    4.5
    50
    1 300
    за 1 чел.
    Групповая экскурсия из Петербурга в город-крепость Кронштадт
    Познакомиться с прошлым морских ворот России, прокатиться на пароме и рассмотреть главные форты
    ежедневно в 12:00
    В Кронштадт на метеоре с осмотром фортов и пешеходной экскурсией
    4.3
    312
    2 800
    за 1 чел.
    В Кронштадт на метеоре с осмотром фортов и пешеходной экскурсией
    Отправляйтесь в Кронштадт, город морской славы, где каждый уголок пропитан историей
    С четверга по воскресенье в 11:30
    Весь Кронштадт и форт «Великий князь Константин»
    4.5
    24
    1 200
    за 1 чел.
    Весь Кронштадт и форт «Великий князь Константин»
    Знакомство с городом-крепостью, его архитектурой и местами морской славы
    ежедневно в 11:15
    Экскурсия в Кронштадт на машине + Морской собор + прогулка на катере *
    Индивидуальная экскурсия
    5
    54
    5ч 30м
    11 000
    за 1-3 чел.
    Экскурсия в Кронштадт на машине + Морской собор + прогулка на катере *
    Индивидуальная экскурсия на автомобиле по Кронштадту
    ежедневно в 10.00
    Кронштадт - Никольский (Морской) собор и Петровский док
    4.3
    709
    5ч 30м
    1 050
    за 1 чел.
    Кронштадт - Никольский (Морской) собор и Петровский док
    Автобусная экскурсия на остров Котлин в город-герой Кронштадт, который входит в список всемирного...
    Ежедневно в 12:15
    Кронштадт - морской щит Петербурга (с посещением форта Константин)
    Индивидуальная экскурсия
    7 000
    за 1-15 чел.
    Кронштадт - морской щит Петербурга (с посещением форта Константин)
    В 30 километрах от центра Петербурга находится небольшой остров
    Кронштадт — хранитель морского флота!
    Индивидуальная экскурсия
    5
    26
    4400
    3 960
    за 1-6 чел.
    Кронштадт — хранитель морского флота!
    Исследовать старинные улочки и гавань города моряков и подняться под купол Морского собора
    Петропавловская крепость + Обзорная автомобильная экскурсия по Петербургу
    Индивидуальная экскурсия
    5
    2
    7 500
    за 1-3 чел.
    Петропавловская крепость + Обзорная автомобильная экскурсия по Петербургу
    Главная цель нашей экскурсии - Петропавловская крепость
    ежедневно кроме среды.
    Форты Кронштадта
    Индивидуальная экскурсия
    4.7
    24
    1ч 30м
    2 500
    за 1-10 чел.
    Форты Кронштадта
    Узнать, как наши предки защищали страну, и понять историческую роль Кронштадта в судьбе России
    Петергоф и Кронштадт на автомобильной экскурсии
    Индивидуальная экскурсия
    5
    78
    11 700
    за 1-4 чел.
    Петергоф и Кронштадт на автомобильной экскурсии
    За один день посетить город-фонтан и город-крепость и услышать интересные факты из их прошлого
    Кронштадт для детей и их родителей
    5
    5
    650
    за 1 чел.
    Кронштадт для детей и их родителей
    Прогулка-экскурсия по городу великих мореплавателей
    В Кронштадт на авто бизнес-класса
    Индивидуальная экскурсия
    5
    57
    10 000
    за 1-3 чел.
    В Кронштадт на авто бизнес-класса
    Прочувствовать историю и дух военного города-героя

    Визит С. проводит ещё 3 экскурсии

    Ораниенбаум 2 Дворца: Большой Меншиковский и Дворец Петра Третьего
    3.4
    5
    5ч 30м
    2 100
    за 1 чел.
    Ораниенбаум 2 Дворца: Большой Меншиковский и Дворец Петра Третьего
    Во времена императоров за пределами Петербурга появилось множество загородных резиденций
    Экскурсия по Крыше + Обзорная по Петербургу
    1 800
    за 1 чел.
    Экскурсия по Крыше + Обзорная по Петербургу
    Ежедневно в 10:00, 11:30
    Автобусная экскурсия на 9 мая с праздничным салютом
    1 300
    за 1 чел.
    Автобусная экскурсия на 9 мая с праздничным салютом
    9 мая
    У нас ещё много экскурсий 😎 в Санкт-Петербурге. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
    🧐 Все экскурсии в Санкт-Петербурге
    🇷🇺