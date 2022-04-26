Круиз «Забытые острова»

Прогулка на теплоходе

Круиз
Прогулка на теплоходе.

Указанное время, это - время отправления теплохода.

Подойти на причал необходимо заблаговременно!
Круиз «Забытые острова»
Круиз «Забытые острова»
Круиз «Забытые острова»
Круиз «Забытые острова»
Круиз «Забытые острова»
Круиз «Забытые острова»
Круиз «Забытые острова»
Круиз «Забытые острова»
Круиз «Забытые острова»
Круиз «Забытые острова»

Что вас ожидает 🤩

  • Аврора
  • Исаакиевский собор
  • Петропавловская крепость
  • Адмиралтейство
  • Академия наук
  • Академия художеств
  • Биржа
  • Медный всадник
  • Кунсткамера
  • Ростральные колонны
  • Здания Сената и синода
  • Парк 300-летия
  • Елагин остров
  • Лахта-центр
  • Зимний дворец
  • Аквапарк Питерлэнд
  • Стадион «Санкт-Петербург Арена»
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 24 часа до наступления даты экскурсии.

Важная информация:

Временно программа будет проходить без выхода в Финский залив и без остановки на Елагином острове, по маршруту: Нева - Малая Нева - Малая Невка - Большая Невка - Нева.

Отправившись из центра Петербурга, теплоход пройдет по парадной акватории Невы. Вас ждет рассказ экскурсовода об истории города и знакомство с его визитными карточками: Зимним дворцом, Петропавловской крепостью, Дворцовым мостом и Стрелкой Васильевского острова.

С борта теплохода Финский залив предстанет во всем великолепии. Вы увидите современные символы города: стадион «Зенит Арена», «Лахта Центр» и Западный скоростной диаметр.

Далее по маршруту — Елагин, Крестовский и Каменный острова с зелеными парками, загородными императорскими дворцами и ресторанами на воде.

Теплоход пройдет по Малой Невке со зданиями разных исторических эпох. В завершении маршрута вы увидите крейсер "Аврора" и Летний сад.

Важно! Теплоход сделает остановку на Елагином острове, где желающие смогут выйти на берег и погулять в парках. В случае высадки билет перестанет действовать.

Программа

  • Живописный водный маршрут с профессиональным экскурсоводом.
  • Главные достопримечательности Петербурга, а также роскошные дворцы и парки Крестовского, Елагина и Каменного островов.
  • Акватория Финского залива.
  • Новая панорама Петербурга: Лахта-центр, ажурный вантовый мост.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Прогулка на теплоходе
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно в 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
Экскурсия длится около 1 часа 18 минут
Кто ещё будет вместе со мной?
Это круиз в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Ежедневно в 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга

🚗На машинеВодные🧒Можно с детьмиНа теплоходе🛳Круизы

Еще несколько похожих предложений в Санкт-Петербурге

Прогулка на теплоходе «Ладога»
1 час
⛴ На теплоходе
Индивидуальная
Бухта
Нет отзывов
Прогулка на теплоходе «Ладога»
Приглашаем вас на речную прогулку на теплоходе «Ладога», оборудованным всем необходимым для незабываемого вечера
от 4 000 за 1-15 чел.
Вечер, теплоход, Финский залив - нестандартная водная прогулка
1.5 часа
⛴ На теплоходе
Групповая
Анна
4.7
67 отзывов
Вечер, теплоход, Финский залив - нестандартная водная прогулка
Проплыть по Неве к северным островам Петербурга и проводить закат на групповой экскурсии с гидом
1 570 за 1 человека
Ужин-круиз вдоль Северных островов с живой музыкой
2 часа
🎶 Музыкальные теплоходы
🛳 Круизы
Круиз
Спутник
4.6
35 отзывов
Ужин-круиз вдоль Северных островов с живой музыкой
Вечерняя Нева прекрасна, и в этом вы убедитесь во время нашего гастрономического круиза
от 1 200 за 1 человека
Забытое прошлое Островов Петербурга
2.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Полина
5
140 отзывов
Забытое прошлое Островов Петербурга
История петербургских Островов через призму архитектуры и знаменитостей разных эпох
от 5 200 за 1-4 чел.
Sup-прогулка к островам Петербурга
2 часа
🏄 SUP прогулки
Групповая
Ольга
5
2 отзыва
Sup-прогулка к островам Петербурга
Проплыть с веслом в руках от Каменного острова до Крестовского и увидеть зеленые панорамы города
2 860 за 1 человека
Прогулка на теплоходе «Северная Венеция»: реки, каналы и мосты
1 час 15 минут
⛴ На теплоходе
Индивидуальная
Спутник
4.4
2367 отзывов
Прогулка на теплоходе «Северная Венеция»: реки, каналы и мосты
Прогулка по рекам и каналам Петербурга
от 750 за 1 человека
Салют Победы и живая музыка на однопалубном теплоходе
2 часа
🎶 Музыкальные теплоходы
⛴ На теплоходе
🛳 Круизы
Круиз
Спутник
4.3
3 отзыва
Салют Победы и живая музыка на однопалубном теплоходе
Отпразднуйте День Победы на борту теплохода! Вас ждёт уникальный музыкальный круиз, приуроченный к 9 мая, по центральной
2 650 за 1 человека
Круиз «Музыка разводных мостов на теплоходе»
2 часа 15 минут
🎶 Музыкальные теплоходы
⛴ На теплоходе
🛳 Круизы
Круиз
Теплоход
4.9
9 отзывов
Круиз «Музыка разводных мостов на теплоходе»
Приглашаем вас в романтический ночной круиз, во время которого вы понаблюдаете за разводящимися мостами
от 1 300 за 1 человека
Праздничный салют 9 мая с двухпалубного теплохода
1.5 часа
⛴ На теплоходе
Индивидуальная
4.8
11 отзывов
Очень популярно сейчас
Праздничный салют 9 мая с двухпалубного теплохода
Приглашаем гостей и жителей города на просмотр Салюта Победы и вечернюю прогулку на теплоходе
2 900 за 1 человека
Джаз под разводными мостами: вечерний круиз по Неве
2 часа 45 минут
🎶 Музыкальные теплоходы
⛴ На теплоходе
🛳 Круизы
Круиз
Спутник
4.3
656 отзывов
Джаз под разводными мостами: вечерний круиз по Неве
Совершите вечерний круиз под разводящимися мостами Санкт-Петербурга на лучших джазовых теплоходах города
от 1 800 за 1 человека
Ночной Петербург: прогулка на автобусе и теплоходе
6 часов
⛴ На теплоходе
🚌 На автобусе
Групповая
Роза
Нет отзывов
Ночной Петербург: прогулка на автобусе и теплоходе
Погрузиться в таинственную атмосферу города и понаблюдать за разводом мостов с открытой палубы
1 950 за 1 человека
Секретные места Васильевского Острова
2 часа
🚶 Пешая
Групповая
Алексей
4.6
907 отзывов
Секретные места Васильевского Острова
На этой прогулке вы познакомитесь с историей застройки Васильевского острова, узнаете, почему он так
от 790 за 1 человека
У нас ещё много экскурсий 😎 в Санкт-Петербурге. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Санкт-Петербурге
ХОРОШО
🇷🇺
ТАМ