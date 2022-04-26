Важная информация:

Временно программа будет проходить без выхода в Финский залив и без остановки на Елагином острове, по маршруту: Нева - Малая Нева - Малая Невка - Большая Невка - Нева.

Отправившись из центра Петербурга, теплоход пройдет по парадной акватории Невы. Вас ждет рассказ экскурсовода об истории города и знакомство с его визитными карточками: Зимним дворцом, Петропавловской крепостью, Дворцовым мостом и Стрелкой Васильевского острова.

С борта теплохода Финский залив предстанет во всем великолепии. Вы увидите современные символы города: стадион «Зенит Арена», «Лахта Центр» и Западный скоростной диаметр.

Далее по маршруту — Елагин, Крестовский и Каменный острова с зелеными парками, загородными императорскими дворцами и ресторанами на воде.

Теплоход пройдет по Малой Невке со зданиями разных исторических эпох. В завершении маршрута вы увидите крейсер "Аврора" и Летний сад.

Важно! Теплоход сделает остановку на Елагином острове, где желающие смогут выйти на берег и погулять в парках. В случае высадки билет перестанет действовать.