Предлагаем Вам совершить увлекательное эстетическое путешествие во времена последней утонченной изысканности – в мир модерна.

Наша экскурсия ⛳ будет проходить по самому фешенебельному участку Петроградского острова - этого уникального района Петербурга.

Именно с Петроградской стороны когда-то давно начинался город 🏙️ Петербург. Но массово этот район стал застраиваться на самом пике развития стиля модерн — в конце 19 и начале 20 века. Здесь буквально все пронизано рафинированной изысканностью того времени.

За 1, 5 часа экскурсии 🧭, я расскажу Вам об особняках и доходных домах, а также об их знаменитых жителях, чьи судьбы были настолько интересны, насколько и трагичны.

Мы проследим как разнообразен был стиль модерн на своем пике развития. Увидим и восхитимся разнообразием декоративных образов и архитектурных приемов.

Прогуливаясь мимо роскошных особняков, мы сможем представить, чем и как жили люди на рубеже 19 и 20 веков. А заглянув внутрь особняка примы-балерины Матильды Кшесинской, в роскошный дом крупного лесопромышленника Брандта, в парадную шикарного доходного дома, мы полностью погрузимся в мир того времени.

Во время прогулки Вы сможете