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Модерн эпохи последнего императора. Петроградский остров.

5
2 отзыва
Инна М.
Инна М. – Гид из Санкт-Петербурга
Модерн эпохи последнего императора.

Петроградский остров.
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  • 👥Групповая
  • 👣Пешеходная
  • 🏛История и архитектура
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Группа не более 10 человек

  • 950 ₽ за человека

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Модерн эпохи последнего императора. Петроградский остров.
Модерн эпохи последнего императора. Петроградский остров.

Что вы увидите

  • изысканный особняк балерины Матильды Кшесинской
  • дом министра финансов С. Ю. Витте
  • роскошные интерьеры особняка В. Е. Брандта
  • парадную доходного дома
  • здание первой мечети в Петербурге
  • Австрийскую площадь
Предлагаем Вам совершить увлекательное эстетическое путешествие во времена последней утонченной изысканности – в мир модерна.
Наша экскурсия ⛳ будет проходить по самому фешенебельному участку Петроградского острова - этого уникального района Петербурга.
Именно с Петроградской стороны когда-то давно начинался город 🏙️ Петербург. Но массово этот район стал застраиваться на самом пике развития стиля модерн — в конце 19 и начале 20 века. Здесь буквально все пронизано рафинированной изысканностью того времени.
За 1, 5 часа экскурсии 🧭, я расскажу Вам об особняках и доходных домах, а также об их знаменитых жителях, чьи судьбы были настолько интересны, насколько и трагичны.
Мы проследим как разнообразен был стиль модерн на своем пике развития. Увидим и восхитимся разнообразием декоративных образов и архитектурных приемов.
Прогуливаясь мимо роскошных особняков, мы сможем представить, чем и как жили люди на рубеже 19 и 20 веков. А заглянув внутрь особняка примы-балерины Матильды Кшесинской, в роскошный дом крупного лесопромышленника Брандта, в парадную шикарного доходного дома, мы полностью погрузимся в мир того времени.
Во время прогулки Вы сможете
  • Посетить изысканный особняк балерины Матильды Кшесинской
  • Увидеть дом министра финансов С. Ю. Витте
  • Увидеть роскошные интерьеры особняка почетного гражданина и лесопромышленника В. Е. Брандта
  • Заглянуть в роскошную парадную доходного дома, построенного известным архитектором Ф. Лидвалем по заказу своей матери и являющимся самым ярким образцом северного модерна в Петербурге
  • Увидеть здание первой мечети в Петербурге
  • Тщательно подобранный маршрут прогулки и мои рассказы, помогут Вам по-настоящему ощутить атмосферу Петербурга эпохи модерна.
Что входит
  • Услуги гида
  • Посещение особняка Кшесинской и Брандта
  • Посещение парадной доходного дома
Что не входит
  • трансфер
Начало
🚩 на выходе из метро Горьковская у карты Петербурга
Место завершения
🏁 ул. Большая Посадская 10
Модерн эпохи последнего императора. Петроградский остров.
Модерн эпохи последнего императора. Петроградский остров.
Модерн эпохи последнего императора. Петроградский остров.
Модерн эпохи последнего императора. Петроградский остров.
Модерн эпохи последнего императора. Петроградский остров.
Модерн эпохи последнего императора. Петроградский остров.
Модерн эпохи последнего императора. Петроградский остров.
Модерн эпохи последнего императора. Петроградский остров.
Модерн эпохи последнего императора. Петроградский остров.
Модерн эпохи последнего императора. Петроградский остров.
Модерн эпохи последнего императора. Петроградский остров.
Модерн эпохи последнего императора. Петроградский остров.

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Инна М.
Инна М.
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2 отзыва оставили туристы

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