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МотоПутешествие в Выборг

Филатов Н.
Филатов Н. – Гид из Санкт-Петербурга
Представляем вашему вниманию путешествие в великий город 🏙️ Выборг! Прогулка 👣 на мотоцикле 🛵 протяженностью в 300 километров! Такие поездки в мотомире зовутся "дальняками" - это значит большое путешествие на мотоцикле и это повод для гордости!
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🏍На мотоцикле
  • 🏆Активный отдых
  • 🕐Длительность 9 часов
  • 👤 Для 1-1 человека

  • 12 000 ₽ за экскурсию

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МотоПутешествие в Выборг
МотоПутешествие в Выборг

Что вы увидите

  • Трасса скандинавия
  • город выборг
  • Выборгская крепость
  • центральная площадь
Мы с вами посетим в Выборге известную Выборгскую крепость, центральную площадь и всем известный парк 🌳 Монрепо.
Только подумайте! Мотоцикл + трасса + хорошая погода и прогулка 👣 в прекрасном городе.
По желанию можно пересечь границу с Финляндией и посетить страну Финляндию, но это обговаривается отдельно.
коллективные поездки возможны по согласованию.
Дорога туда займет примерно 2. 5 - 3 часа.
В Выборге мы с вами проведем от 3 до 4 часов,
Ехать будем не спеша. Будем наслаждаться природой и пить чай/кофе на заправках (дорожная романтика ) Приехав в Выборг, мы отправимся на центральную площадь Выборга
Затем нас ждёт вкусный обед, а после - Выборгская крепость.
Дорога домой также займет 2. 5 - 3 часа.
В сумме экскурсия ⛳ может длиться от 8. 5 до 10 часов.
Что входит
  • Мотоцикл
  • экипировка
  • водитель
  • трансфер туда и обратно
Что не входит
  • Обед
Начало и место завершения
🚩 Площадь Островского 6
МотоПутешествие в Выборг
МотоПутешествие в Выборг
МотоПутешествие в Выборг
МотоПутешествие в Выборг
МотоПутешествие в Выборг

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Филатов Н.
Филатов Н.
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Филатов Н. проводит ещё 1 экскурсию

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