Мы с вами посетим в Выборге известную Выборгскую крепость, центральную площадь и всем известный парк 🌳 Монрепо.

Только подумайте! Мотоцикл + трасса + хорошая погода и прогулка 👣 в прекрасном городе.

По желанию можно пересечь границу с Финляндией и посетить страну Финляндию, но это обговаривается отдельно.

коллективные поездки возможны по согласованию.

Дорога туда займет примерно 2. 5 - 3 часа.

В Выборге мы с вами проведем от 3 до 4 часов,

Ехать будем не спеша. Будем наслаждаться природой и пить чай/кофе на заправках (дорожная романтика ) Приехав в Выборг, мы отправимся на центральную площадь Выборга

Затем нас ждёт вкусный обед, а после - Выборгская крепость.

Дорога домой также займет 2. 5 - 3 часа.

В сумме экскурсия ⛳ может длиться от 8. 5 до 10 часов.