Начинать знакомство с Петербургом лучше всего с Невского проспекта, и я приглашаю вас вместе погулять по главной улице города. Во время нашей прогулки от площади Восстания до Адмиралтейства вы увидите все достопримечательности 🏛️ Невского и услышите интересные истории 📖, которые хранят эти великолепные здания. Мы не будем никуда торопиться, будем гулять 👣 в комфортном для вас темпе, делать фото-остановки в том месте, где вам понравилось 👍, пообщаемся и отдохнем за чашечкой кофе. В конце экскурсии 🧭 вы почувствуете себя жителем Невского, узнаете его ближе и, наверняка, полюбите! Секреты дворов Невского проспектаМы отправимся на неспешную прогулку по Невскому проспекту. Я расскажу вам, как он появился, чем жил в прошлом, и чем живет сейчас. Иногда мы будем сворачивать с Невского в тихие дворики и удивляться контрасту. Поговорим о том, что из себя представляли доходные дома и квартиры дореволюционного Петербурга. Увидим дворец Белосельских, где в своих роскошных интерьерах хозяева устраивали балы и музыкальные вечера, а последним владельцем был один из династии Романовых. Перейдем Аничков мост и узнаем тайны четырех его коней, на которых скульптор Петр Клодт потратил 20 лет своей жизни. Я расскажу вам, почему же мост все-таки называется Аничков. Вы увидите старейшее здание на главном проспекте Петербурга — Аничков дворец. Он строился, когда за Фонтанкой заканчивался город 🏙️, а вместо Невского зеленела просека. Самые необычные здания на НевскомЗайдем в магазин купцов Елисеевых — главную гастрономическую точку города. Здесь роскошь модерна в убранстве залов гармонирует с продуктами на прилавках. А ещё — хрустальные люстры, рояль и живые витрины, которые приводят в восторг 🔥 детей и взрослых. Вы рассмотрите роскошные атриумы, башню и мансарды Дома компании «Зингер». Верхние этажи здания занимает команда «ВКонтакте», а нижние — «Дом книги», замечательный книжный магазин. Увидим Казанский Собор, построенный по замыслу императора Павла I — русский «брат» Собора Святого Петра в Ватикане. Здесь похоронен полководец Михаил Кутузов. А затем осмотрим Строгановский дворец — шедевр архитектора Бартоломео Растрелли в стиле русского барокко. В конце прогулки я расскажу, что ещё можно посмотреть рядом, а это: Адмиралтейство, памятник «Медный всадник», Исаакиевский Собор, Дворцовая площадь, Зимний дворец — Эрмитаж, Дворцовый мост, вид на стрелку Васильевского острова и многое другое. Важная информация:• Эта экскурсия ⛳ — индивидуальная. Вы можете заказать её в любое удобное вам время, которое мы согласуем при бронировании;

Мы будем гулять примерно 2 часа и пройдем около 3 км. Пожалуйста, одевайтесь по погоде, позаботьтесь об удобной и непромокаемой обуви;

В расписании указано ориентировочное время. Кто-то захочет пройтись по Невскому рано утром, а кто-то мечтает увидеть вечерний проспект в волшебной подсветке. Вы будете гулять или вдвоем с гидом, или в компании, которую выбираете сами.