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Пешком по сердцу Петербурга — Невскому проспекту

4.8
117 отзывов
Ольга К.
Ольга К. – Гид из Санкт-Петербурга
Авторская пешеходная экскурсия ⛳, на которой вы увидите все самые значимые места на Невском проспекте, узнаете тайны и особенности главной улицы Петербурга.

Прогулка 👣 от площади Восстания до Адмиралтейства, знакомство с дворцами, мостами, Домом Зингера, Казанским собором, магазином Елисеевых.

Также вы увидите тихие переулки и дворики города, которые совершенно отличаются от яркого и шумного Невского проспекта.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 👀Идеально для первого визита
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • ☀️Летняя
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-8 человек

  • 900 ₽ за экскурсию

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Пешком по сердцу Петербурга — Невскому проспекту
Пешком по сердцу Петербурга — Невскому проспекту

Что вы увидите

  • Все достопримечательности Невского проспекта, в том числе:
  • Дворец Белосельских-Белозерских
  • Аничков мост
  • Аничков дворец
  • магазин купцов Елисеевых
  • дом компании «Зингер»
  • Казанский собор
  • Строгановский дворец и многое другое
Начинать знакомство с Петербургом лучше всего с Невского проспекта, и я приглашаю вас вместе погулять по главной улице города. Во время нашей прогулки от площади Восстания до Адмиралтейства вы увидите все достопримечательности 🏛️ Невского и услышите интересные истории 📖, которые хранят эти великолепные здания. Мы не будем никуда торопиться, будем гулять 👣 в комфортном для вас темпе, делать фото-остановки в том месте, где вам понравилось 👍, пообщаемся и отдохнем за чашечкой кофе. В конце экскурсии 🧭 вы почувствуете себя жителем Невского, узнаете его ближе и, наверняка, полюбите! Секреты дворов Невского проспектаМы отправимся на неспешную прогулку по Невскому проспекту. Я расскажу вам, как он появился, чем жил в прошлом, и чем живет сейчас. Иногда мы будем сворачивать с Невского в тихие дворики и удивляться контрасту. Поговорим о том, что из себя представляли доходные дома и квартиры дореволюционного Петербурга. Увидим дворец Белосельских, где в своих роскошных интерьерах хозяева устраивали балы и музыкальные вечера, а последним владельцем был один из династии Романовых. Перейдем Аничков мост и узнаем тайны четырех его коней, на которых скульптор Петр Клодт потратил 20 лет своей жизни. Я расскажу вам, почему же мост все-таки называется Аничков. Вы увидите старейшее здание на главном проспекте Петербурга — Аничков дворец. Он строился, когда за Фонтанкой заканчивался город 🏙️, а вместо Невского зеленела просека. Самые необычные здания на НевскомЗайдем в магазин купцов Елисеевых — главную гастрономическую точку города. Здесь роскошь модерна в убранстве залов гармонирует с продуктами на прилавках. А ещё — хрустальные люстры, рояль и живые витрины, которые приводят в восторг 🔥 детей и взрослых. Вы рассмотрите роскошные атриумы, башню и мансарды Дома компании «Зингер». Верхние этажи здания занимает команда «ВКонтакте», а нижние — «Дом книги», замечательный книжный магазин. Увидим Казанский Собор, построенный по замыслу императора Павла I — русский «брат» Собора Святого Петра в Ватикане. Здесь похоронен полководец Михаил Кутузов. А затем осмотрим Строгановский дворец — шедевр архитектора Бартоломео Растрелли в стиле русского барокко. В конце прогулки я расскажу, что ещё можно посмотреть рядом, а это: Адмиралтейство, памятник «Медный всадник», Исаакиевский Собор, Дворцовая площадь, Зимний дворец — Эрмитаж, Дворцовый мост, вид на стрелку Васильевского острова и многое другое. Важная информация:• Эта экскурсия ⛳ — индивидуальная. Вы можете заказать её в любое удобное вам время, которое мы согласуем при бронировании;
  • Мы будем гулять примерно 2 часа и пройдем около 3 км. Пожалуйста, одевайтесь по погоде, позаботьтесь об удобной и непромокаемой обуви;
  • В расписании указано ориентировочное время. Кто-то захочет пройтись по Невскому рано утром, а кто-то мечтает увидеть вечерний проспект в волшебной подсветке. Вы будете гулять или вдвоем с гидом, или в компании, которую выбираете сами.
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Кофе (по желанию) от 50 руб.
Начало
🚩 Площадь Восстания, д. 2, павильон метро, вход.
Место завершения
🏁 Невский проспект, у Дворцовой площади.
Пешком по сердцу Петербурга — Невскому проспекту
Пешком по сердцу Петербурга — Невскому проспекту
Пешком по сердцу Петербурга — Невскому проспекту
Пешком по сердцу Петербурга — Невскому проспекту
Пешком по сердцу Петербурга — Невскому проспекту
Пешком по сердцу Петербурга — Невскому проспекту

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Ольга К.
Ольга К.
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117 отзывов оставили туристы

Ольга К. проводит ещё 1 экскурсию

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