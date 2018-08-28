13 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. Петербург — город на воде

Взглянуть на Северную Венецию через призму стихии на авто-пешеходной экскурсии

Елена и Маргарита
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Елена и Маргарита – ваш гид
Возникновение первой крепости Санкт-Петербурга было предопределено самой природой — Невой.

Во время экскурсии вы узнаете, почему Петр решил основать свой «парадиз» именно здесь, как ландшафт и климат повлиял на облик и на судьбу Петербурга, а также прикоснетесь к истории уникальных памятников архитектуры, связанных с его каналами, речками и, конечно, неповторимыми мостами.
От 8250 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 14 друзей
На автомобиле
Продолжительность 3 часа
До 15 человек
Можно с детьми
Встреча у вашей гостиницы
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У этой экскурсии13 отзывов
4.92
Петербург — город на воде
Петербург — город на воде

Что вас ожидает

Вода — душа Петербурга
Вода в Северной Венеции льётся не только с неба: город состоит из десятков маленьких и больших островов, разделённых реками и каналами. Ансамбль Стрелки Васильевского острова — наглядный пример того, как на парадный облик города влияют водные магистрали. Мы остановимся у Петропавловской крепости и поговорим о том, как и для чего она была построена, посмотрим на крейсер «Аврора», проедем по Университетской набережной и Фонтанке. Вы ненадолго заглянете в Николо-Богоявленский Морской Собор и увидите памятную табличку в честь погибшего экипажа подлодки «Курск».

Знаковые места города по-новому
Вы внимательнее всмотритесь во многие знаменитые достопримечательности Петербурга и откроете их с другой стороны. Узнаете, какие парадные сооружения на самом деле были утилитарной частью порта, где располагается первая городская площадь и какой из мостов был возведён той же компанией, которая соорудила Эйфелеву башню. Мы расскажем о специфике застройки Васильевского острова и о том, что раньше было на Новой Голландии. Но не обойдётся и без классики — петербургских мостов. Вы окажетесь в точке, откуда будет видно 7 из них разом, и загадаете в этом месте желание.

Организационные детали

  • Экскурсия проводится на комфортабельном микроавтобусе — трансфер уже включен в стоимость
  • На экскурсии можно быть с детьми среднего и старшего школьного возраста
  • Экскурсия может быть отменена в связи с экстремальными погодными условиями
  • Просим сообщать заранее, если в составе группы более 7 детей в возрасте до 18 лет
Петербург — город на воде
Петербург — город на воде
Петербург — город на воде
Петербург — город на воде

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура у вашей гостиницы.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Елена и Маргарита
Елена и Маргарита
Мы — историки с академическим образованием и гордимся этим. Кураторы выставок «Яхта «Штандарт» и семья последнего российского императора», «Николай II. К 150-летию со дня рождения» и «Первая мировая война. Флот, авиация, медицина». Поэтому наше главное кредо — нет дилетантизму. Наши экскурсии отличаются отличным знанием города и отсутствием лапши на ваших ушах по завершению. Мы категорически против мифологизации истории. Зачем заниматься мифотворчеством, когда в самой исторической действительности cеверной столицы сокрыты такие головокружительные сюжеты, что им могли бы позавидовать самые талантливые романисты?
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13 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

28 августа 2018
Вдвоем с 14-летней дочерью были на экскурсии, которую провела Елена. Очень довольны и рекомендуем всем! От общения с гидом и водителем минивена Андреем исключительно приятные впечатления. Организаторы любезно согласились забрать нас от отеля, хотя из-за этого водителю пришлось заново выстроить маршрут экскурсии, что было непросто, учитывая ограничения движения и пробки. Машина удобная и чистая, для нас была припасена питьевая вода. Елена - историк и музейный работник, чей профессионализм чувствуется и по подбору, и по изложению материала. Содержание экскурсии в точности соответствует заявленной теме. С удовольствием продолжим знакомиться с Санкт-Петербургом в компании этих замечательных организаторов!
31 июля 2018
Понравилось абсолютно все - структурированные энциклопедические знания Елены , четкость ( но при этом эмоциональность) в изложении материала, прекрасный литературный русский язык. Особенно приятно то, что Елена отталкивается от исторических материалов. Я узнала очень много нового и интересного. Отдельное большое спасибо Елене за комфортность . Даже погодные катаклизмы ( а ливень случился на славу :-)) не помешали нашему путешествию в пространстве и времени. Обязательно планирую продолжить в следующий приезд знакомство с городом именно с Еленой. Если Вы хотите узнать историю города от действительно знающего человека ( по образованию Елена историк + долгое время изучала архивные документы+ постоянно изучает что-то новое ) то Вам сюда! ОЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЮ, Елена, еще раз огромное спасибо.
10 июля 2018
Маргарита, спасибо за отличную экскурсию.
Мы получили массу положительных эмоций, новые знания и массу исторических фактов о прекрасном Санкт-Петербурге.
Маргарита замечательный гид и по-настоящему любящий свою профессию человек.
С удовольствием встречусь с Вами в следующий приезд на новой экскурсии.
1 мая 2018
Экскурсия очень познавательная. За такое короткое время посмотрели много интересного. Нам не повезло с погодой, но необыкновенно увлечённая историей Маргарита очень быстро подняла нам настроение. Время пролетело не заметно:) Отдельное спасибо водителю Андрею за профессиональное вождение и очень нужные дополнения по теме экскурсии. А горячий чай и печенье очень согрели нас в этот холодный первомайский день:):)
12 апреля 2018
Экскурсия "Город на воде" помогла нам за несколько часов познакомиться с городом, побывав в разных его частях - вернее, на разных островах))
Отдельно хочется отметить не главную, но очень важную сторону путешествия - водитель знает все тонкости туристического маршрута, что для нас было приятно и удобно (особенно, пока не освоились в городе), автомобиль комфортный, также в холодную погоду было приятно согреться предложенным душистым чаем.
Если не планируете сильно устать на экскурсии или она - не единственное мероприятие дня (как было у нас), это отличный вариант!
12 марта 2018
Замечательная экскурсия. Гид, Елена Анатольевна, очень хорошо образованный, знающий человек.
Умеет рассказать интересно и нескучно о городе , о разных периодах истории. В Петебурге мы с женой не первый раз, тем не менее удалось узнать и увидеть много нового и интересного. Кроме всего прочего экскурсия хорошо и удобно организована
Александр
7 января 2018
Были на экскурсии "Санкт-Петербург - город на воде" вдвоём с девушкой. Увидели много красивых мест и услышали много интересных историй. В автобусе было тепло и уютно. Все очень понравилось, будем советовать друзьям.
6 января 2018
Отличная экскурсия. Приятно провел время, узнал много нового. Рекомендую всем.
3 января 2018
Были на экскурсии "Санкт-Петербург - город на воде" 2 января 2018 года с дочкой 17 лет. Чудесная экскурсия!!!! Елена - удивительный рассказчик и очень приятный человек, как и Маргарита и водитель Андрей ) Экскурсия прошла на одном дыхании, не помешали ни дождь, ни плохая погода. Несмотря на то, что мы в Питере не в первый раз и много слышали и читали, мы узнали много нового, город открыли нам с другой стороны, экскурсию мы запомнили и будем рекомендовались друзьям. И еще очень хотелось бы отметить желание экскурсоводов и водителя помочь и сделать и экскурсию, и пребывание в городе как можно приятнее: нас встретили, помогали по ходу экскурсии - у меня болела нога и обо мне заботились, после экскурсии довезли до места назначения))))))) Спасибо огромное!
30 декабря 2017
Очень неожиданный взгляд на Петербург. Жили в этом городе всю жизнь и никогда не воспринимали его так. Будем следить за новыми экскурсиями, которые Маргарита обещала в скором времени подготовить. Еще чаем с печеньками угостили.
Ещё 3 отзыва

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