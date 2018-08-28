13 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Вода — душа Петербурга

Вода в Северной Венеции льётся не только с неба: город состоит из десятков маленьких и больших островов, разделённых реками и каналами. Ансамбль Стрелки Васильевского острова — наглядный пример того, как на парадный облик города влияют водные магистрали. Мы остановимся у Петропавловской крепости и поговорим о том, как и для чего она была построена, посмотрим на крейсер «Аврора», проедем по Университетской набережной и Фонтанке. Вы ненадолго заглянете в Николо-Богоявленский Морской Собор и увидите памятную табличку в честь погибшего экипажа подлодки «Курск».

Знаковые места города по-новому

Вы внимательнее всмотритесь во многие знаменитые достопримечательности Петербурга и откроете их с другой стороны. Узнаете, какие парадные сооружения на самом деле были утилитарной частью порта, где располагается первая городская площадь и какой из мостов был возведён той же компанией, которая соорудила Эйфелеву башню. Мы расскажем о специфике застройки Васильевского острова и о том, что раньше было на Новой Голландии. Но не обойдётся и без классики — петербургских мостов. Вы окажетесь в точке, откуда будет видно 7 из них разом, и загадаете в этом месте желание.