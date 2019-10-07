3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Невидимый Петербург

Заглянуть в «непарадный» центр города и узнать, как, кем и почему менялся его облик

Приглашаю вас заглянуть в «непарадный» центр нашего города, практически невидимый для обычного туриста. Здесь, на Песках, жили Достоевский и Бабель, здесь гулял Бродский. Здесь творили лучшие городские зодчие и инженеры. Облик Песков менялся не раз. Архитектурные доминанты исчезали, менялись, возвращались на свое место. Но не может исчезнуть аромат истории, дышащий почти за каждым фасадом.