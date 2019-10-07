3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. Петербург старый и новый: границы миров

Примечательные судьбы исчезнувших и иногда восстановленных объектов Петербурга — на пешей прогулке

Константин
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Константин – ваш гид
То, что другой мир может оказаться совсем рядом, за кирпичной стеной, мы знаем с детства.

Со временем это знание забывается, нам становится некогда остановиться на бегу и заметить ту дверь, за которой ждут тайны и что-то, о чем мы всегда знали или хотя бы догадывались.

На этой авторской экскурсии мы обратим внимание на примечательные своими судьбами исчезнувшие и иногда восстановленные объекты Петербурга, которые находятся на грани двух миров: нового и старого.
500 за человека
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 14 друзей
Пешеходная
Продолжительность 1.5 часа
До 15 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии3 отзыва
4.67
Петербург старый и новый: границы миров
Петербург старый и новый: границы миров

Программа

Мы пересечем границу старого и нового миров у Московского вокзала и пройдем через Ямскую слободу по бывшей улице Больших Пеньков, наблюдая, как история меняла облик и назначение зданий, улиц, каналов и площадей. По пути нам попадется, пожалуй, самый изящный завод Петербурга с дикими медведями, охраняющими вход. Мы узнаем тайну трех ангелов на бывшей Кабинетной улице, осмотрим егерские казармы, окаймлявшие когда-то Семеновский плац, и, наконец, окажемся на одном из красивейших из сохранившихся в Европе вокзалов в стиле модерн.

Организационные детали

Обувь должна быть достаточно удобной, чтобы пересечь парочку ж/д путей.

Петербург старый и новый: границы миров
Петербург старый и новый: границы миров
Петербург старый и новый: границы миров
Петербург старый и новый: границы миров
Петербург старый и новый: границы миров
Петербург старый и новый: границы миров
Петербург старый и новый: границы миров
Петербург старый и новый: границы миров
Петербург старый и новый: границы миров
Петербург старый и новый: границы миров
Петербург старый и новый: границы миров
Петербург старый и новый: границы миров
Петербург старый и новый: границы миров
Петербург старый и новый: границы миров
Петербург старый и новый: границы миров
Петербург старый и новый: границы миров
Петербург старый и новый: границы миров

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Константин
Константин
42 года, любитель. Мои темы связаны с маршрутами в центре Петербурга, где мне самому очень интересно гулять, где я постоянно открываю что-то новое, и в которых присутствует, надеюсь, оригинальная идея. Я стараюсь скомпилировать лучшее из известного мне и по-возможности дать некую глубину или интересные нюансы, например, если это церковь — рассказать об истории святого, в честь которого освящен один из приделов, если это учебное заведение — рассказать об основателе и его месте в истории России, и т.п.. Экскурсии провожу, поскольку мне это нравится и я люблю делиться своим взглядом на некоторые уголки и закоулки города.
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3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

7 октября 2019
Экскурсия интересная и познавательна . Мы увидели места где не проходят обычные маршруту туриста . Константин знает город и историю , подкрепляет рассказами из личной жизни , На его глазах творилась история города . Не всем конечно подойдет маршрут , но всегда найдутся заинтересованные туристы . Мы поняли что у нас большие пробелы в истории и в литературе . Будем читать и по фотографиям вспоминать места где побывали . Спасибо Константину .
18 октября 2017
Добрый день! Первый раз были на экскурсии от команды Трипстера. Экскурсия понравилась. Не утомительно и полезно провели время. В следующий раз обязательно посетим экскурсию по другой тематике.
17 сентября 2017
Экскурсия очень понравилась, маршрут хорошо продуман,изначально хотела попасть на экскурсию по району,,пески'', но не смогла записаться,гид пошёл на встречу и отправились по маршруту невидимый Петербург ".рекомендую маршрут всем ,кто интересуется историей,ну и будте готовы что это не открыточные места.обязательно в следующую поездку воспользуюсь услугами Константина.

Константин проводит ещё 1 экскурсию

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