3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Мы пересечем границу старого и нового миров у Московского вокзала и пройдем через Ямскую слободу по бывшей улице Больших Пеньков, наблюдая, как история меняла облик и назначение зданий, улиц, каналов и площадей. По пути нам попадется, пожалуй, самый изящный завод Петербурга с дикими медведями, охраняющими вход. Мы узнаем тайну трех ангелов на бывшей Кабинетной улице, осмотрим егерские казармы, окаймлявшие когда-то Семеновский плац, и, наконец, окажемся на одном из красивейших из сохранившихся в Европе вокзалов в стиле модерн.
Организационные детали
Обувь должна быть достаточно удобной, чтобы пересечь парочку ж/д путей.
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
42 года, любитель. Мои темы связаны с маршрутами в центре Петербурга, где мне самому очень интересно гулять, где я постоянно открываю что-то новое, и в которых присутствует, надеюсь, оригинальная идея. Я стараюсь скомпилировать лучшее из известного мне и по-возможности дать некую глубину или интересные нюансы, например, если это церковь — рассказать об истории святого, в честь которого освящен один из приделов, если это учебное заведение — рассказать об основателе и его месте в истории России, и т.п.. Экскурсии провожу, поскольку мне это нравится и я люблю делиться своим взглядом на некоторые уголки и закоулки города.
Экскурсия интересная и познавательна . Мы увидели места где не проходят обычные маршруту туриста . Константин знает город и историю , подкрепляет рассказами из личной жизни , На его глазах творилась история города . Не всем конечно подойдет маршрут , но всегда найдутся заинтересованные туристы . Мы поняли что у нас большие пробелы в истории и в литературе . Будем читать и по фотографиям вспоминать места где побывали . Спасибо Константину .
Елена
18 октября 2017
Добрый день! Первый раз были на экскурсии от команды Трипстера. Экскурсия понравилась. Не утомительно и полезно провели время. В следующий раз обязательно посетим экскурсию по другой тематике.
Екатерина
17 сентября 2017
Экскурсия очень понравилась, маршрут хорошо продуман,изначально хотела попасть на экскурсию по району,,пески'', но не смогла записаться,гид пошёл на встречу и отправились по маршруту невидимый Петербург ".рекомендую маршрут всем ,кто интересуется историей,ну и будте готовы что это не открыточные места.обязательно в следующую поездку воспользуюсь услугами Константина.
Заглянуть в «непарадный» центр города и узнать, как, кем и почему менялся его облик
Приглашаю вас заглянуть в «непарадный» центр нашего города, практически невидимый для обычного туриста. Здесь, на Песках, жили Достоевский и Бабель, здесь гулял Бродский. Здесь творили лучшие городские зодчие и инженеры. Облик Песков менялся не раз. Архитектурные доминанты исчезали, менялись, возвращались на свое место. Но не может исчезнуть аромат истории, дышащий почти за каждым фасадом.
Посмотреть на печальную историю города через судьбы детей
В центре Петербурга до сих пор можно увидеть следы трагического прошлого города. Я помогу вам заметить их и погрузиться в историю города времен блокады, а еще расскажу о том, как в осажденном городе жили дети, как он защищали Родину и как спасались от голода. Мы перенесемся на полвека назад и поговорим как о горечи детских судеб, так и о человеческом сострадании и неравнодушии.
Увидеть живых людей во властных правителях России и насладиться атмосферой Петербурга конца XIX века
Все знают ушедшую династию Романовых, но мало кто за сухими образами из школьных учебников умеет разглядеть ярких, страстных и эмоциональных личностей. Я помогу вам разобраться в непростых связях последних представителей царствующего рода и расскажу об их отношениях так, что вы увидите в исторических образах живых людей со своими горестями и радостями и уже никогда не останетесь к ним равнодушными!
Познакомиться с самым «германским» районом Петербурга и научиться распознавать Югендштиль
Петроградская сторона впечатляет застройкой, непохожей на остальные районы, — я помогу разобраться, чем именно она отличается, и кто её таковой сделал. Вы узнаете историю ведущих архитектурных стилей 19-20 вв. и как они приживались в России, увидите доходные дома в стиле эклектики и модерна, а также познакомитесь с биографией самых ярких немецких зодчих.
Насыщенная обзорная экскурсия по Северной столице на комфортабельном автомобиле
Приглашаю познакомиться с главными достопримечательностями одного из самых красивых городов мира. Вы услышите таинственные легенды, увидите парадные проспекты и площади, старинные соборы и «открыточные» памятники. Я помогу разобраться в многовековой истории Петербурга и раскрыть его характер.
По-новому взглянуть на облик города и разобраться в переплетении его стилей, эпох и историй
Каждое здание Петербурга может рассказать немало историй — и на этой прогулке вы научитесь их слышать! Шаг за шагом мы разберемся в архитектурных тонкостях эклектики и ампира, прогуляемся по историческому центру от русского барокко до современного стрит-арта, отыщем исчезнувшие дома и по-настоящему погрузимся в прошлое Петербурга.
Узнать самое важное о героических 872 днях на экскурсии по городу и в музее для взрослых и детей
«Люди! Покуда сердца стучатся — помните!..» Вы отправитесь в путь за этой памятью. Пройдёте по Невскому проспекту и главным площадям города, мимо дворцов и по набережным, которые расскажут историю блокадного Ленинграда. А в музее «12 блокадных залов» познакомитесь с хроникой тех лет и узнаете, как люди выживали в голодном и холодном городе.