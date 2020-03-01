17 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

  1. Россия
  2. Санкт-Петербург
  3. Экскурсии

  4. Петербург: вид сверху

Прогуляться по крышам города, услышать о его прошлом и сделать фотографии с необычных ракурсов

Анна
Задать вопрос
Анна – представитель гидов
Крыши Петербурга — такая же популярная достопримечательность, как и Петропавловская крепость или Исаакиевский собор.

На нашей безопасной прогулке вы полюбуетесь архитектурой города с высоты, узнаете любопытные истории известных зданий, ощутите удивительную атмосферу питерских лабиринтов и сохраните впечатления на ярких снимках.
800 за человека
🙋‍♀️
Это групповая экскурсия
Пешеходная
Продолжительность 1 час
До 15 человек
Можно с детьми
Встреча у метро Горьковская
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии17 отзывов
4.41
Петербург: вид сверху
Петербург: вид сверху

Что вас ожидает

Перекресток пяти углов и цепочка крыш
Наша прогулка начнется со смотровой башенки на углу Невского и Владимирского проспекта — это самое высокое здание в центре Петербурга. Перед вами развернется панорама города и отличный вид на его главные соборы: Исаакиевский, Троицкий, Владимирский, Петропавловский и храм Спаса-На-Крови. Далее мы спустимся на кровлю и пройдем по цепочке крыш — дома здесь соединяются между собой, образуя лабиринт. Вы увидите перспективу Невского проспекта и почувствуете романтичную атмосферу питерских вершин.

Хроники и байки Северной столицы
Вы не только рассмотрите город с разных ракурсов и сделаете необычные фото, но и услышите истории достопримечательностей, которые попадут в кадр. Узнаете о появлении доходных домов, о дворах-колодцах и неформальных местах в Питере. А еще услышите легенды, байки и любопытные факты о жизни горожан.

По всему маршруту на крышах постелены противоскользящие дорожки и установлены ограждения. Перед началом экскурсии будет проведен короткий инструктаж по технике безопасности.

Организационные детали

  • На экскурсию допускаются дети старше 9 лет — только в сопровождении родителей
  • По правилам техники безопасности ваши руки должны оставаться свободными
Петербург: вид сверху
Петербург: вид сверху
Петербург: вид сверху
Петербург: вид сверху
Петербург: вид сверху
Петербург: вид сверху
Петербург: вид сверху
Петербург: вид сверху
Петербург: вид сверху

Экскурсия проводится ежедневно в 12:00, 14:00, 16:00 и 18:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 15 человек.
  • Местов встречи для начала тура у метро Горьковская.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Июль 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Август 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Сентябрь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Анна
Анна
Добрый день! Наша команда гидов влюблена в Петербург и проводит неформальные экскурсии по «Северной столице». Помимо парадных достопримечательностей, есть и совсем другой Петербург, понять который практически невозможно без опытного сопровождающего. Мы знаем о городе множество интересных фактов и увлекательных деталей и с удовольствием делимся ими с путешественниками. Наши экскурсии подарят вам массу положительных эмоций и ярких воспоминаний!
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

17 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

1 марта 2020
Экскурсия очень понравилась, но лучше выбирать другое время года, в одежде тяжко на крышах преодолевать препятствия. В следующий раз обязательно попробуем увидеть Питер с другой стороны реки.
1 марта 2020
Если бы не зимний период и скользкое покрытие, то экскурсия была бы очень интересна.
10 февраля 2020
Красивые виды города, адреналин, интере ный рассказ гида о городе!
7 января 2020
Хотелось не только сделать фото с крыши, но и походить с одной на другую, третью. А так через 45 минут мы уже были во дворе дома.
5 января 2020
Очень понравилась экскурсия. И хотя в процессе хождения по крышам пошёл снег и в какой-то момент стало несколько беспокойно, гид повёл себя очень профессионально, спокойно и уверенно водил группу, показывал красивые места вокруг крыш. Получилось настоящее маленькое приключение! Я в полном восторге, с удовольствием порекомендую вас друзьям.
29 декабря 2019
Экскурсия получилась очень интересной, увидел Петербург с очень необычной точки. Гид интересный, на вопросы отвечал охотно и интересно
14 декабря 2019
Просто восторг! Настоящее захватывающее дух приключение. Гиду Ивану, очень приятному человеку, отдельное спасибо. Круто)
1 декабря 2019
Все было круто) оперативно , интересно , и самое главное красота не передать..) всем рекомендую )
8 ноября 2019
В последний день нашего пребывания погода порадовала отсутствием дождя, и мы решили исполнить мечту и попасть на крыши города. Несмотря на накладки в виде переноса места встречи, нам удалось добраться почти вовремя (спасибо большое, что немного подождали). Экскурсоводу спасибо за чувство юмора. Городу спасибо за прекрасные виды. Девчонкам, что с нами были - спасибо за компанию. И фото получились замечательные!
7 ноября 2019
Сама экскурсия была потрясающей, конечно. Великолепный вид, высота, от которой захватывает дух, и прочее... Но когда мы с мужем тихо и неспеша (я очень замерзла, хотелось согреться и определиться в дальнейших планах, да и лифт был занят) спускались к выходу из парадной, выскочила какая-то полоумная женщина, начала снимать меня на камеру, оскорблять нас и выгонять из подъезда. Мы хотели вызвать полицию, но у нас было мало времени (вечерний поезд) для таких крупных разборок. Мы не подростки, не вандалы, мы на официальной экскурсии (официальной ли?), мы взрослые, уважаемые люди в конце-концов. На нас орут, оскорбляют и гонят. Впечатление от мероприятия было ипорчено невероятно, настроение тоже. До сих пор не могу спокойно вспоминать эту возмутительную сцену и полагаю, что организаторы экскурсии несут ответственность за произошедший инцидент. Экскурсию не рекомендую, так как считаю, что это не единичный случай.
Ещё 7 отзывов

Анна проводит ещё 3 экскурсии

Доходные дома, дворы-колодцы и парадные лестницыДоходные дома, дворы-колодцы и парадные лестницыДоходные дома, дворы-колодцы и парадные лестницы
795 за человека
1.5 часа
13 отзывов
Небанальная петербургская прогулка по изнанке города
Аутентичную ауру Петербурга можно прочувствовать не столько у центральных могущественных достопримечательностей, сколько внутри построек, где жили и по-прежнему живут люди. Здесь, в архитектуре домов, собраны характерные черты Северной столицы, но в миниатюре. Я покажу вам самые любопытные и поделюсь историей и назначением каждой постройки.
Ленинградский рок-н-ролл: истории, адреса и легендыЛенинградский рок-н-ролл: истории, адреса и легендыЛенинградский рок-н-ролл: истории, адреса и легенды
800 за человека
2 часа
2 отзыва
Погрузиться в атмосферу советского андеграунда 60-х и пройти по «местам силы» русского рока
Если хотите по-настоящему понять Петербург — познакомьтесь с его рок-историей. Эта прогулка приведет вас к культовым местам ленинградского рок-подполья: от кафе «Сайгон» до Эльфийского садика. Вы узнаете, как зарождалась адеграундная культура в городе на Неве, побываете в храме Джона Леннона и проследите первые шаги рок-легенд Петербурга.
Тайны последней квартиры РаспутинаТайны последней квартиры РаспутинаТайны последней квартиры Распутина
800 за человека
1.5 часа
8 отзывов
Раскрыть секреты легендарных апартаментов
Вы посетите дом на Гороховой, где провел заключительные годы жизни Григорий Распутин — знаменитый «царский друг», прозорливец и целитель. Узнаете, что происходило в его квартире в 1914-16 гг, осмотрите интерьеры начала XX века и почувствуете дух того времени. Я расскажу о противоречивой личности Распутина, его характере, семье, отношениях с императором и убийстве. В итоге вы получите полное представление о личности и судьбе одного из самых загадочных людей в российской истории.

Экскурсии по крышам Санкт-Петербурга

Покорить крыши ПетербургаПокорить крыши ПетербургаПокорить крыши Петербурга
700 за человека
1 час
130 отзывов
Прогуляться по крышам и рассмотреть город с самого атмосферного ракурса
Чтобы по-настоящему понять и рассмотреть устройство Петербурга, нужно забраться на его легендарные крыши. На прогулке вы откроете для себя город с новой стороны: увидите набережные и соборы с высоты птичьего полета, услышите петербургские легенды и, конечно, пополните коллекцию головокружительных фотографий.
Фотосессия на питерской крыше!Фотосессия на питерской крыше!Фотосессия на питерской крыше!
скидка25%
2500 ₽
1875 за экскурсию
1 час
37 отзывов
Атмосферные профессиональные кадры вас и Петербурга, а также истории о городе
Этот час станет для вас чудесным воспоминанием о Петербурге, подарив и эмоции, и лучшие из возможных сувениров. С высоты крыш в старинном районе Коломна вы пофотографируетесь на фоне города и поснимаете его сами. С вами будут и фотограф, и гид, поэтому прогулка наполнится легкими рассказами о Питере.
Безопасная прогулка по петербургской крышеБезопасная прогулка по петербургской крышеБезопасная прогулка по петербургской крыше
700 за человека
1 час
16 отзывов
Увлекательная экскурсия для тех, кто хочет увидеть Петербург с высоты!
Приглашаем вас на прогулку по крышам Санкт-Петербурга — безопасную и полностью легальную. С помощью опытных гидов и инструкторов вы увидите атмосферные городские панорамы, узнаете новые детали из истории северной столицы и прикоснетесь к настоящему Петербургу. Готовы? Тогда отправляемся за новыми впечатлениями, удивительными историями и прекрасными фотоснимками!
Экскурсия на крышу Зингера (Дома Книги)Экскурсия на крышу Зингера (Дома Книги)Экскурсия на крышу Зингера (Дома Книги)
4800 за экскурсию
1 час
48 отзывов
Узнать историю знаменитого здания и посмотреть на Петербург с высоты
Давайте познакомимся поближе с самым красивым памятником петербургского модерна – домом Зингера. Громадные окна-витрины, богатейшая отделка фасада, стеклянный глобус на башне и валькирии на рострах кораблей… Вы не только узнаете историю дома и осмотрите его снаружи, но и пройдете по помещениям, которые обычно закрыты для посторонних, оцените великолепные интерьеры, а затем подниметесь на крышу Зингера, чтобы насладиться панорамой Петербурга!
Весенние крыши ПетербургаВесенние крыши ПетербургаВесенние крыши Петербурга
840 за человека
1 час
265 отзывов
Город с высоты, или знакомство с миром руферов
Внизу движутся машины, спешат люди, но никто из них не знает, что за ними наблюдают. Эта экскурсия поможет вам окунуться в сказочный мир: вы и видите, и чувствуете, но не участвуете в привычной городской суете. Как будто сидите рядом с Питером в тишине и становитесь ближе к его особенностям и странностям, понимая его лучше.
Дом Зингера — интерьеры и подъем на крышуДом Зингера — интерьеры и подъем на крышуДом Зингера — интерьеры и подъем на крышу
1600 за человека
2 часа
10 отзывов
В деталях изучить здание, сфотографироваться у башни и полюбоваться Петербургом
Вы много раз проходили мимо великолепного дома на Невском — на этой экскурсии вы взглянете на него по-новому. Узнаете о создании Дома Зингера и легендах строительства, об архитекторе и деталях стиля модерн. А окончательно уникальное здание покорит вас, когда мы поднимемся на крышу к знаменитому куполу!

Выбирайте и другие экскурсии по Санкт-Петербургу

ОбзорныеНа велосипедеМузеи и искусствоФотосессииГастрономическиеРазводные мостыНочныеЗа городомТрансферыПо каналамИстория и архитектураНеобычные маршрутыПетергофГатчинаПо дворам и параднымНа автобусеДля детейПо крышамПетропавловская крепостьЕкатерининский дворецКронштадтНа автомобилеЛетний садКунсткамераПавловскКвестыЦарское селоДворец МеньшиковаВасильевский островКрейсер АврораВечерниеЭрмитажАдмиралтействоМариинский дворецДостоевскийИсаакиевский соборМифы и легендыШкольныеВсеНевский проспектПо барамМихайловский замокКриминальный ПетербургЗимний дворецКазанский соборПешкомМистическиеДворцы и особнякиСоборы и храмыЛитературныеБлокадный ЛенинградГрупповыеНа корабликеСо скидкойИндивидуальныеБары и ночная жизньНа мотоцикле