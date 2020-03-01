17 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Перекресток пяти углов и цепочка крыш

Наша прогулка начнется со смотровой башенки на углу Невского и Владимирского проспекта — это самое высокое здание в центре Петербурга. Перед вами развернется панорама города и отличный вид на его главные соборы: Исаакиевский, Троицкий, Владимирский, Петропавловский и храм Спаса-На-Крови. Далее мы спустимся на кровлю и пройдем по цепочке крыш — дома здесь соединяются между собой, образуя лабиринт. Вы увидите перспективу Невского проспекта и почувствуете романтичную атмосферу питерских вершин.

Хроники и байки Северной столицы

Вы не только рассмотрите город с разных ракурсов и сделаете необычные фото, но и услышите истории достопримечательностей, которые попадут в кадр. Узнаете о появлении доходных домов, о дворах-колодцах и неформальных местах в Питере. А еще услышите легенды, байки и любопытные факты о жизни горожан.

По всему маршруту на крышах постелены противоскользящие дорожки и установлены ограждения. Перед началом экскурсии будет проведен короткий инструктаж по технике безопасности.