7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. Петербург впервые: авто-экскурсия в мини-группе

Проехать по парадным достопримечательностям и узнать о прошлом города от любящих его жителей

Мария
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Мария – представитель гидов
Чтобы сохранить Петербург в своем сердце, важно не ошибиться и довериться тем, кто сделает знакомство с городом интересным и запоминающимся.

С нами вы в любую погоду с комфортом изучите центр Северной столицы, узнаете ее историю без скучных лекций, раскроете пару секретов, заглянете во дворы и проникнетесь атмосферой нашего Питера!
1400 ₽
1190 за человека
скидка15%
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Это групповая экскурсия
На автобусе
Продолжительность 3 часа
До 18 человек
Можно с детьми
Встреча на площади Искусств
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У этой экскурсии7 отзывов
5
Петербург впервые: авто-экскурсия в мини-группе
Петербург впервые: авто-экскурсия в мини-группе

Что вас ожидает

Классика Петербурга и неизведанные тропы
Вы увидите Санкт-Петербург в сиянии его величия и познакомитесь с не менее очаровательной нетуристической стороной. Наш минивэн проедет мимо Русского музея и Зимнего дворца, Спаса на Крови, Казанского и Исаакиевского соборов, по Невскому проспекту и вдоль Дворцовой площади. Конечно, мы покажем вам Медного всадника и Петропавловскую крепость, Мариинский театр и крейсер «Аврора». Менее известные тропы приведут вас во дворы-колодцы и Дворы Капеллы, к «местам силы» и исполнения желаний.

О Петербурге — понятно и легко
Мы против заученных вычурных фраз и обилия незапоминающихся дат. При этом нам важно помочь вам составить представление о биографии Петербурга. На экскурсии вы откроете ее главные страницы: узнаете о рождении Северной столицы и императорах, о восстании декабристов и революции. А еще вы не просто вспомните великие имена города — от Екатерины Великой до Распутина, от Пушкина до Шостаковича — но поймете, как жили, творили и чувствовали эти люди.

Организационные детали

  • Это экскурсия на комфортабельном минивэне с остановками у знаковых мест на 10-15 минут
  • Экскурсия заканчивается в арт-пространстве «Голицын Лофт», где вы сможете остаться и вкусно пообедать с видом на Фонтанку и Михайловский замок
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Петербург впервые: авто-экскурсия в мини-группе
Петербург впервые: авто-экскурсия в мини-группе
Петербург впервые: авто-экскурсия в мини-группе
Петербург впервые: авто-экскурсия в мини-группе
Петербург впервые: авто-экскурсия в мини-группе
Петербург впервые: авто-экскурсия в мини-группе
Петербург впервые: авто-экскурсия в мини-группе
Петербург впервые: авто-экскурсия в мини-группе
Петербург впервые: авто-экскурсия в мини-группе
Петербург впервые: авто-экскурсия в мини-группе
Петербург впервые: авто-экскурсия в мини-группе
Петербург впервые: авто-экскурсия в мини-группе
Петербург впервые: авто-экскурсия в мини-группе

Экскурсия проводится в субботу в 12:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 18 человек.
  • Местов встречи для начала тура на площади Искусств.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Мария
Мария
С детства я рассказывала истории, и мир вокруг оживал: каменные статуи говорили со мной, мостовые шептали о тех, кто по ним прошел, а в каждом доме я видела отголоски прекрасного прошлого. Уже тогда я поняла, что хочу рассказывать истории и работа гидом — это моя главная мечта. День, когда я получила свой диплом гида-экскурсовода, стал одним из самых счастливых!. Петербург — мой родной любимый город, и делиться историями моего Дома — честь для меня. Со временем спрос на мои туры вырос, и я собрала команду гидов. Мои коллеги — профессионалы своего дела со всеми необходимыми лицензиями в основные музеи города, но главное, что объединяет их всех — страсть к городу, к работе и к жизни. Вместе мы творим свою историю и хотим разделить ее с вами через наши экскурсии.
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7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

2 марта 2020
Мария, спасибо большое за Вашу работу!
Очень грамотная команда специалистов, которые предварительно рассказали, как все будет, ответили на все вопросы, предложили индивидуальные пакеты на групповую экскурсию (нас было 8 человек).
Своевременно обо всем напомнили.
Экскурсию вела замечательная Валерия, очень грамотно и интересно!
Прекрасное знание города, умение интересно преподносить информацию.
Рекомендую.
1 марта 2020
Замечательный тур от замечательной Марии! Спасибо большое за прекрасный рассказ и знакомство с городом, очень понравилось! Зашли в пышечную и познакомились с котами, дворы поразили, не скучно, интересно, по-настоящему!
1 марта 2020
Спасибо гиду Маше за отличную экскурсию по городу! Мы увидели различные исторические места и познакомились с Петербургом, который знают только местные жители. Незабываемые 3 часа! Я советую эту экскурсию всем, кто приезжает в Петербург!
25 февраля 2020
Мы с подругой были на туре, группа была маленькая, всего 8 человек, каждый имел возможность задать вопрос. Нам очень понравилась экскурсия, это были незабываемые 3 часа! Будем рекомендовать друзьям.
Мария
23 февраля 2020
Мы замечательно провели время с гидом Виктория, она безумно харизматичный гид, знающий свое дело и умеющий так интересно подавать информацию! Мы уже не первый раз в Санкт-Петербурге, но до этой экскурсии мы будто и не знали ничего про город. Мы увидели достопримечательности центра города и разные нетуристические места! Спасибо за чудесную экскурсию!
22 февраля 2020
Очень интересный и информативный тур! Наш гид Юлия просто суперпрофессионал и знает свое дело на все сто! Отзывчивая, позитивная, образованная и увлекающая, спасибо большое! Это была наша первая поездка в Петербург и теперь точно понимаем, что не последняя! Мы проехались по основным достопримечательностям и даже посетили Ленинградскую пышечную, чему были приятно удивлены, дворы- колодцы также произвели неизгладимое впечатление. Хотим выразить огромную благодарность команде, 3 часа пролетели незаметно!
2 февраля 2020
3 часа пролетели быстро и интересно. Детям 9-10 лет понравилось.

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