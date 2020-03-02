7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Классика Петербурга и неизведанные тропы

Вы увидите Санкт-Петербург в сиянии его величия и познакомитесь с не менее очаровательной нетуристической стороной. Наш минивэн проедет мимо Русского музея и Зимнего дворца, Спаса на Крови, Казанского и Исаакиевского соборов, по Невскому проспекту и вдоль Дворцовой площади. Конечно, мы покажем вам Медного всадника и Петропавловскую крепость, Мариинский театр и крейсер «Аврора». Менее известные тропы приведут вас во дворы-колодцы и Дворы Капеллы, к «местам силы» и исполнения желаний.

О Петербурге — понятно и легко

Мы против заученных вычурных фраз и обилия незапоминающихся дат. При этом нам важно помочь вам составить представление о биографии Петербурга. На экскурсии вы откроете ее главные страницы: узнаете о рождении Северной столицы и императорах, о восстании декабристов и революции. А еще вы не просто вспомните великие имена города — от Екатерины Великой до Распутина, от Пушкина до Шостаковича — но поймете, как жили, творили и чувствовали эти люди.