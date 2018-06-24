Воспользуйтесь трансфером от своего отеля в Санкт-Петербурге и совершите путешествие на комфортабельном автомобиле к императорскому дворцовому комплексу Петергоф, который иногда называют «русским Версалем».

По прибытии осмотрите бывшую летнюю резиденцию российских императоров, построенную по приказу Петра I. Полюбуйтесь красивыми парками и садами с фонтанами и скульптурами, сверкающими золотом. Полюбуйтесь живописными парками и садами с фонтанами и скульптурами сверкающие золотом. Взгляните на фонтаны «Большой каскад» и «Самсон», построенные, чтобы поспорить красотой с лучшими дворцами и парками Европы. Войдите в Нижний парк и прогуляйтесь по аллеям среди аккуратно подстриженных деревьев. Откройте для себя выдающийся образец архитектуры в стиле барокко, посетив изысканные залы и галереи Большого дворца.

Петергофский дворцовый ансамбль – одна из самых популярных туристических достопримечательностей России – особенно красив с мая до середины октября, когда в парке работают 147 фонтанов. Дворцовый ансамбль, построенный в честь победы России над Швецией, стоит посетить в любое время года.

Вы можете выбрать вариант с поездкой на скоростном катере на подводных крыльях и полюбоваться потрясающим видом на Неву и Финский залив на обратном пути в центр Санкт-Петербурга. Почувствуйте свежий бриз, стоя на палубе, или удобно устройтесь на комфортабельных сидениях внутри. Полюбуйтесь панорамным видом в переднем салоне в 40-минутном путешествии, а затем сойдите на берег у музея Эрмитаж в Зимнем дворце.