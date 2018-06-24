Петергофский дворец: частный тур с трансфером из отеля

Совершите путешествие в эпоху Российской империи в 5-часовом туре по дворцово-парковому комплексу Петергоф с проходом

4.5
59 отзывов
В группе
до 15 чел.
Совершите путешествие в эпоху Российской империи в 5-часовом туре по дворцово-парковому комплексу Петергоф с проходом вне очереди.

Затем вернитесь в Санкт-Петербург по Неве – на скоростном катере на подводных крыльях.
Петергофский дворец: частный тур с трансфером из отеля
Петергофский дворец: частный тур с трансфером из отеля
Петергофский дворец: частный тур с трансфером из отеля
Петергофский дворец: частный тур с трансфером из отеля
Петергофский дворец: частный тур с трансфером из отеля
Петергофский дворец: частный тур с трансфером из отеля
Петергофский дворец: частный тур с трансфером из отеля
Петергофский дворец: частный тур с трансфером из отеля

Что вы увидите 🤩

  • Река Нева
  • Петергоф
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
  1. Осмотрите летнюю резиденцию российских императоров в Петергофе
  2. Совершите поездку по Неве на скоростном катере
  3. Взгляните на одни из самых изящных фонтанов в мире
  4. Узнайте больше об истории и архитектуре этого объекта всемирного наследия ЮНЕСКО
  5. Прогуляйтесь по Нижнему парку и Верхнему саду и посетите Большой дворец
Воспользуйтесь трансфером от своего отеля в Санкт-Петербурге и совершите путешествие на комфортабельном автомобиле к императорскому дворцовому комплексу Петергоф, который иногда называют «русским Версалем».
По прибытии осмотрите бывшую летнюю резиденцию российских императоров, построенную по приказу Петра I. Полюбуйтесь красивыми парками и садами с фонтанами и скульптурами, сверкающими золотом. Полюбуйтесь живописными парками и садами с фонтанами и скульптурами сверкающие золотом. Взгляните на фонтаны «Большой каскад» и «Самсон», построенные, чтобы поспорить красотой с лучшими дворцами и парками Европы. Войдите в Нижний парк и прогуляйтесь по аллеям среди аккуратно подстриженных деревьев. Откройте для себя выдающийся образец архитектуры в стиле барокко, посетив изысканные залы и галереи Большого дворца.
Петергофский дворцовый ансамбль – одна из самых популярных туристических достопримечательностей России – особенно красив с мая до середины октября, когда в парке работают 147 фонтанов. Дворцовый ансамбль, построенный в честь победы России над Швецией, стоит посетить в любое время года.
Вы можете выбрать вариант с поездкой на скоростном катере на подводных крыльях и полюбоваться потрясающим видом на Неву и Финский залив на обратном пути в центр Санкт-Петербурга. Почувствуйте свежий бриз, стоя на палубе, или удобно устройтесь на комфортабельных сидениях внутри. Полюбуйтесь панорамным видом в переднем салоне в 40-минутном путешествии, а затем сойдите на берег у музея Эрмитаж в Зимнем дворце.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Гид
  • Трансфер от/до центра Санкт-Петербурга
  • Вход в дворцово-парковый ансамбль Петергоф
  • Переезд в Петергоф на комфортабельном автомобиле
  • Возвращение из Петергофа на скоростном судне на подводных крыльях
Что не входит
  • Питание
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Важная информация
  • Пожалуйста, обратите внимание: фонтаны Петергофа работают только в летнее время
  • Если вам требуется трансфер из отеля, укажите его название и адрес при оформлении заказа. Если вы не предоставите название отеля при оформлении заказа, вы должны самостоятельно подъехать к офису местного туроператора ко времени отправления
Требования к участникам
  • Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
  • You must present either proof of full vaccination, proof of a Covid-19 infection in the past 6 months, or a negative test taken no more than 24 hours before the activity starts
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

4.5
Основано на 59 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
42
4
8
3
5
2
3
1
1
Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
D
24 июня 2018
(Франция)
Nous ne pouvons qu'être satisfaits de notre visite, tout a été parfait et en prime un très beau soleil pour découvrir ce site magnifique.
Notre guide Anouar qui est venu nous prendre à l'hôtel était parfaitement à l'heure.
Anouar parle très bien le français et nous a fait de très bons et très clairs commentaires lors de ces 5 heures de visite.
Il s'est montré très efficace pour nous faire éviter toutes les files qui ont importantes dans ce château.
N'hésitez surtout pas à prendre l'hydroglisseur pour le retour.
Nous conseillons cette visite en individuel.
J
5 сен 2018
(Франция)
А
29 июня 2018
(Израиль)
We had about 3 hours delay trying to pick up other tourists which finally were not found and we paid for private tour!! it wasted our precious time and had to change our schedule
We'll request a refund
The guide was very good but the organization problems spoiled the trip

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