Посетить знаменитый горный парк, а по пути заехать в старинную крепость и на водопады Ахвенкоски
Сможете прокатиться на зиплайне, покататься на лодочке или развлечься иначе — к вашим услугам здесь масса вариантов. А по дороге навестим Приозёрск и фотогеничные водопады.
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даты
Описание
Что вас ожидает
Комфортная программа, созданная с заботой о вас
Это неутомительный и недорогой автобусный тур, в котором вы увидите и исторические, и природные объекты. Каждые 1,5 часа будут остановки в интересных туристических местах с прогулками и фотосессией. Программа составлена так, чтобы у вас было достаточно свободного времени в горном парке и вы могли насладиться видами, посетить местные экскурсии, заглянуть в загадочные мраморные штольни и вдоволь нафотографироваться.
По пути из Петербурга мы заедем в Приозёрск, где вы осмотрите средневековую крепость Корела, хранящую немало исторических тайн. Вы также посетите живописные водопады Ахвенкоски, где снимали фильм «А зори здесь тихие». Погуляете, отдохнёте и сможете взглянуть на водопады сверху, с подвесного мостика. И конечно, наша основная цель — горный парк Рускеала, жемчужина Карелии. Вы оцените красоту мраморных скал, сделаете яркие снимки и сможете прокатиться над каньоном на зиплайне.
Программа путешествия
07:00 — отправление от Казанского Собора
07:35 — отправление от ст. м. Проспект Просвещения
08:50 — остановка у храма Коневской Иконы Божией Матери, возможна техническая остановка в другой точке маршрута
10:00 — посещение крепости Корела-Кексгольм (остановка возможна в первой или во второй половине экскурсионного дня и остается на усмотрение гида) и путевая экскурсия по Приозёрску
12:30 — обед (время обеда ориентировочное и может быть смещено на 1 час в зависимости от дорожно-транспортной ситуации)
14:30 — водопады Ахвенкоски
15:30 — горный парк Рускеала
19:30 — фирменный магазин форелевого хозяйства
23:30 — возвращение в Петербург
Организационные детали
Для этой программы у нас два тарифа: «лайт» и «всё включено». При бронировании поездки вы можете выбрать оптимальный.
- Билет «лайт». В стоимость экскурсии входит: трансфер на комфортабельном автобусе экскурсионного класса (вместимость автобуса зависит от набора группы), сопровождение профессионального гида на протяжении всего маршрута и все трассовые экскурсии.
- Билет «всё включено». В стоимость экскурсии входит всё, что перечислено выше, + входной билет в горный парк, «Аллея сказок» (навесные мосты у водопадов Ахвенкоски), комплексный обед (3 блюда + напиток).
Дополнительные расходы
- В тарифе «лайт»: вход в парк Рускеала (взрослые — 550 руб., пенсионеры старше 60 и студенты — 350 руб., школьники с 7 лет — 300 руб., дети до 7 лет бесплатно); комплексный обед (550 руб. с человека); навесные мостики над водопадами (взрослые — 400 руб., пенсионеры, студенты и дети до 14 лет включительно — 300 руб.).
- В обоих тарифах: зиплайн — 2000 руб.; «Подземная Рускеала» — взрослые 2000 руб., школьники 750 руб., студенты 1000 руб.; прокат лодки в Рускеале — 1200 руб. /40 мин. за лодку до 4 чел.; водная прогулка на самоходной платформе (30 мин.) — 400 руб. с человека; а также другие развлечения и экскурсии в горном парке.
ежедневно в 07:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- от Казанского собора / от метро Проспект Просвещения
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 07:00Экскурсия длится около 12 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 51 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
Ездили на фестиваль, единственное желание Экскурсовода было - пораньше уехать обратно. Ребятам, которые зашли в автобус на 3 минуты позже она ввсказала претензию (идти из паока неблизко, время расчитать точно - сложно).
На просьбу зарядить телефон менч послали в лес.
Обед был хороший.
В магазинах, в которые завозят не покупайте, цены не низкие там.
Сам парк великолепен.
Омрачила толькр экскурсовод, которая не любит туристов.