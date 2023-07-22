Рускеала и чудеса Мраморного каньона: групповая экскурсия из Петербурга

Посетить знаменитый горный парк, а по пути заехать в старинную крепость и на водопады Ахвенкоски

3.5
2 отзыва
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Приглашаем провести день в гостях у сказочной Карелии. Вы увидите один из туристических «бестселлеров» Севера — каньоны и озёра Рускеалы. Рассмотрите мраморные узоры отвесных скал на фоне пышной хвои и изумрудных водоёмов.

Сможете прокатиться на зиплайне, покататься на лодочке или развлечься иначе — к вашим услугам здесь масса вариантов. А по дороге навестим Приозёрск и фотогеничные водопады.
Рускеала и чудеса Мраморного каньона: групповая экскурсия из Петербурга
Рускеала и чудеса Мраморного каньона: групповая экскурсия из Петербурга
Рускеала и чудеса Мраморного каньона: групповая экскурсия из Петербурга
Рускеала и чудеса Мраморного каньона: групповая экскурсия из Петербурга
Рускеала и чудеса Мраморного каньона: групповая экскурсия из Петербурга
Рускеала и чудеса Мраморного каньона: групповая экскурсия из Петербурга
Рускеала и чудеса Мраморного каньона: групповая экскурсия из Петербурга
Рускеала и чудеса Мраморного каньона: групповая экскурсия из Петербурга
Рускеала и чудеса Мраморного каньона: групповая экскурсия из Петербурга
Рускеала и чудеса Мраморного каньона: групповая экскурсия из Петербурга
Рускеала и чудеса Мраморного каньона: групповая экскурсия из Петербурга
Рускеала и чудеса Мраморного каньона: групповая экскурсия из Петербурга
Рускеала и чудеса Мраморного каньона: групповая экскурсия из Петербурга
Рускеала и чудеса Мраморного каньона: групповая экскурсия из Петербурга
Рускеала и чудеса Мраморного каньона: групповая экскурсия из Петербурга
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Комфортная программа, созданная с заботой о вас

Это неутомительный и недорогой автобусный тур, в котором вы увидите и исторические, и природные объекты. Каждые 1,5 часа будут остановки в интересных туристических местах с прогулками и фотосессией. Программа составлена так, чтобы у вас было достаточно свободного времени в горном парке и вы могли насладиться видами, посетить местные экскурсии, заглянуть в загадочные мраморные штольни и вдоволь нафотографироваться.

По пути из Петербурга мы заедем в Приозёрск, где вы осмотрите средневековую крепость Корела, хранящую немало исторических тайн. Вы также посетите живописные водопады Ахвенкоски, где снимали фильм «А зори здесь тихие». Погуляете, отдохнёте и сможете взглянуть на водопады сверху, с подвесного мостика. И конечно, наша основная цель — горный парк Рускеала, жемчужина Карелии. Вы оцените красоту мраморных скал, сделаете яркие снимки и сможете прокатиться над каньоном на зиплайне.

Программа путешествия

07:00 — отправление от Казанского Собора
07:35 — отправление от ст. м. Проспект Просвещения
08:50 — остановка у храма Коневской Иконы Божией Матери, возможна техническая остановка в другой точке маршрута
10:00 — посещение крепости Корела-Кексгольм (остановка возможна в первой или во второй половине экскурсионного дня и остается на усмотрение гида) и путевая экскурсия по Приозёрску
12:30 — обед (время обеда ориентировочное и может быть смещено на 1 час в зависимости от дорожно-транспортной ситуации)
14:30 — водопады Ахвенкоски
15:30 — горный парк Рускеала
19:30 — фирменный магазин форелевого хозяйства
23:30 — возвращение в Петербург

Организационные детали

Для этой программы у нас два тарифа: «лайт» и «всё включено». При бронировании поездки вы можете выбрать оптимальный.

  • Билет «лайт». В стоимость экскурсии входит: трансфер на комфортабельном автобусе экскурсионного класса (вместимость автобуса зависит от набора группы), сопровождение профессионального гида на протяжении всего маршрута и все трассовые экскурсии.
  • Билет «всё включено». В стоимость экскурсии входит всё, что перечислено выше, + входной билет в горный парк, «Аллея сказок» (навесные мосты у водопадов Ахвенкоски), комплексный обед (3 блюда + напиток).

Дополнительные расходы

  • В тарифе «лайт»: вход в парк Рускеала (взрослые — 550 руб., пенсионеры старше 60 и студенты — 350 руб., школьники с 7 лет — 300 руб., дети до 7 лет бесплатно); комплексный обед (550 руб. с человека); навесные мостики над водопадами (взрослые — 400 руб., пенсионеры, студенты и дети до 14 лет включительно — 300 руб.).
  • В обоих тарифах: зиплайн — 2000 руб.; «Подземная Рускеала» — взрослые 2000 руб., школьники 750 руб., студенты 1000 руб.; прокат лодки в Рускеале — 1200 руб. /40 мин. за лодку до 4 чел.; водная прогулка на самоходной платформе (30 мин.) — 400 руб. с человека; а также другие развлечения и экскурсии в горном парке.

ежедневно в 07:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
от Казанского собора / от метро Проспект Просвещения
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 07:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 51 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

3.5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
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3
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2
1
Юлия
22 июля 2023
Экскурсовод недоброжелательна.
Ездили на фестиваль, единственное желание Экскурсовода было - пораньше уехать обратно. Ребятам, которые зашли в автобус на 3 минуты позже она ввсказала претензию (идти из паока неблизко, время расчитать точно - сложно).

На просьбу зарядить телефон менч послали в лес.
Обед был хороший.
В магазинах, в которые завозят не покупайте, цены не низкие там.

Сам парк великолепен.
Омрачила толькр экскурсовод, которая не любит туристов.
Мария
15 июля 2023
К самой организации претензий нет. Четко и оперативно. Все согласованности онлайн были в списках у гида! Группа организована была, никто не опаздывал))Сама логистика очень утомительна. Навязанные магазины, до Рускеалы и после нее,трата времени большая. Почему нельзя сразу повезти в Рускеалу и на обратном пути уже и обед, Сортавала с сувениркой, рыбные магазины и прочее. Ездила с разными компаниями, у всех одна и та же схема. Поднадоели эти договоренности с определенными магазинами где покупать а где нет. Судя по разговорам не мне одной это утомительно. Спасибо водителю! Выезжал по сложным заворотам легко и привез в 22 уже на Невский,что очень радовало!

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