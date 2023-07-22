Приглашаем провести день в гостях у сказочной Карелии. Вы увидите один из туристических «бестселлеров» Севера — каньоны и озёра Рускеалы. Рассмотрите мраморные узоры отвесных скал на фоне пышной хвои и изумрудных водоёмов. Сможете прокатиться на зиплайне, покататься на лодочке или развлечься иначе — к вашим услугам здесь масса вариантов. А по дороге навестим Приозёрск и фотогеничные водопады.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Комфортная программа, созданная с заботой о вас

Это неутомительный и недорогой автобусный тур, в котором вы увидите и исторические, и природные объекты. Каждые 1,5 часа будут остановки в интересных туристических местах с прогулками и фотосессией. Программа составлена так, чтобы у вас было достаточно свободного времени в горном парке и вы могли насладиться видами, посетить местные экскурсии, заглянуть в загадочные мраморные штольни и вдоволь нафотографироваться.

По пути из Петербурга мы заедем в Приозёрск, где вы осмотрите средневековую крепость Корела, хранящую немало исторических тайн. Вы также посетите живописные водопады Ахвенкоски, где снимали фильм «А зори здесь тихие». Погуляете, отдохнёте и сможете взглянуть на водопады сверху, с подвесного мостика. И конечно, наша основная цель — горный парк Рускеала, жемчужина Карелии. Вы оцените красоту мраморных скал, сделаете яркие снимки и сможете прокатиться над каньоном на зиплайне.

Программа путешествия

07:00 — отправление от Казанского Собора

07:35 — отправление от ст. м. Проспект Просвещения

08:50 — остановка у храма Коневской Иконы Божией Матери, возможна техническая остановка в другой точке маршрута

10:00 — посещение крепости Корела-Кексгольм (остановка возможна в первой или во второй половине экскурсионного дня и остается на усмотрение гида) и путевая экскурсия по Приозёрску

12:30 — обед (время обеда ориентировочное и может быть смещено на 1 час в зависимости от дорожно-транспортной ситуации)

14:30 — водопады Ахвенкоски

15:30 — горный парк Рускеала

19:30 — фирменный магазин форелевого хозяйства

23:30 — возвращение в Петербург

Организационные детали

Для этой программы у нас два тарифа: «лайт» и «всё включено». При бронировании поездки вы можете выбрать оптимальный.

Билет «лайт» . В стоимость экскурсии входит: трансфер на комфортабельном автобусе экскурсионного класса (вместимость автобуса зависит от набора группы), сопровождение профессионального гида на протяжении всего маршрута и все трассовые экскурсии.

. В стоимость экскурсии входит: трансфер на комфортабельном автобусе экскурсионного класса (вместимость автобуса зависит от набора группы), сопровождение профессионального гида на протяжении всего маршрута и все трассовые экскурсии. Билет «всё включено». В стоимость экскурсии входит всё, что перечислено выше, + входной билет в горный парк, «Аллея сказок» (навесные мосты у водопадов Ахвенкоски), комплексный обед (3 блюда + напиток).

Дополнительные расходы