Excursions. city
Excursions. city – Гид из Санкт-Петербурга
Многоликий, разноплановый Санкт-Петербург во всей красе предстанет перед Вами в этой экскурсии 🧭.

Вы увидите город 🏙️ романтиков, писателей, поэтов и их литературных героев, город 🏙️ вдохновения, узнаете много нового и просто приятно прогуляетесь 👣 по красивым улицам.

Вы узнаете Петербург с абсолютно другой стороны.

Не парадный, не «открыточный».
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Экскурсия

700 ₽ за человека

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Город романтиков и поэтов
Город романтиков и поэтов

Что вы увидите

  • Исаакиевская площадь
  • Синий мост
  • Мариинский дворец
  • Юсуповский дворец
  • Поцелуев мост
  • Мариинский театр
  • Никольский собор
  • дом старухи процентщицы
Там, где время замирает
Жизнь в Коломне, соседствующей с шумным Невским проспектом, как будто замирает и приостанавливается. Здесь нет места суете и бизнесу, тут можно попробовать прочувствовать и погрузиться в настоящую атмосферу Санкт-Петербурга. Это место, которое точно запомнится Вам и останется ярким впечатлением в воспоминаниях.

Вы увидите:

  • Район Коломны, который вдохновлял таких великих писателей как Пушкин, Достоевский, Гоголь.
  • Исаакиевская площадь
  • Синий мост
  • Мариинский дворец
  • Юсуповский дворец
  • Поцелуев мост
  • Мариинский театр
  • Никольский собор
  • Дом старухи процентщицы
+Что входит
  • Профессиональный гид
Что не входит
  • Личные расходы туриста
Начало
🚩 У входа в Исаакиевский собор от улицы Малая Морска
Место завершения
🏁 Дом старухи процентщицы (проспект Римского-Корсакова, 25, Санкт-Петербург)
Город романтиков и поэтов
Город романтиков и поэтов
Город романтиков и поэтов
Город романтиков и поэтов

Экскурсия проводится Понедельник, среда, пятница, воскресенье в 12. 00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 30 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Excursions. city
Excursions. city
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