Там, где время замирает

Жизнь в Коломне, соседствующей с шумным Невским проспектом, как будто замирает и приостанавливается. Здесь нет места суете и бизнесу, тут можно попробовать прочувствовать и погрузиться в настоящую атмосферу Санкт-Петербурга. Это место, которое точно запомнится Вам и останется ярким впечатлением в воспоминаниях.

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