Жизнь в Коломне, соседствующей с шумным Невским проспектом, как будто замирает и приостанавливается. Здесь нет места суете и бизнесу, тут можно попробовать прочувствовать и погрузиться в настоящую атмосферу Санкт-Петербурга. Это место, которое точно запомнится Вам и останется ярким впечатлением в воспоминаниях.
Вы увидите:
Район Коломны, который вдохновлял таких великих писателей как Пушкин, Достоевский, Гоголь.
Исаакиевская площадь
Синий мост
Мариинский дворец
Юсуповский дворец
Поцелуев мост
Мариинский театр
Никольский собор
Дом старухи процентщицы
+Что входит
Профессиональный гид
–Что не входит
Личные расходы туриста
Начало
🚩 У входа в Исаакиевский собор от улицы Малая Морска
Место завершения
🏁 Дом старухи процентщицы (проспект Римского-Корсакова, 25, Санкт-Петербург)
Экскурсия проводится Понедельник, среда, пятница, воскресенье в 12. 00
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 30 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.