21 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

Пожалуй, нигде в мире так не прослеживается вечное противоборство двух начал, как здесь, в Петербурге. Он парадный и заброшенный, мистический и завораживающий, православный и светский одновременно, и это противоборство делает Северную столицу поистине уникальной. Я очень люблю свой город, но больше всего мне нравится влюблять в него других.

Программа

Стартуем мы у Александринского театра, пройдемся пешком по Малой садовой улице, мимо манежей к Михайловскому замку, Русскому музею, а там дойдем и до Спаса-на-крови.

Пройдем мимо Императорских конюшен, по Миллионной улице и финишируем на самой главной площади Санкт-Петербурга — Дворцовой. Кроме грандов, вроде Эрмитажа, обязательно охватим и малоизвестные достопримечательности, такие как памятник кошке или Трехпролетный мост. И да, запаситесь мелочью — по пути будут встречаться места, где можно загадать желание! По окончании экскурсии каждый наверняка поймет, каким он видит Петербург, что в этом великолепии влечет его больше.