21 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

  1. Россия
  2. Санкт-Петербург
  3. Экскурсии

  4. Столица дихотомий

Прочувствовать все грани Петербурга и зарядиться его энергией на индивидуальной обзорной прогулке

Алексей
Задать вопрос
Алексей – ваш гид
Буквально все в городе излучает особую энергию.

Чтобы зарядиться ею как следует, предлагаю прогуляться по одному из самых живописных и любимых мною маршрутов.

Сложился он сам собой и связал вместе мои любимые достопримечательности города на Неве.
От 1500 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2.5 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча у метро «Гостиный двор»
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии21 отзыв
4.65
Столица дихотомий
Столица дихотомий

Пожалуй, нигде в мире так не прослеживается вечное противоборство двух начал, как здесь, в Петербурге. Он парадный и заброшенный, мистический и завораживающий, православный и светский одновременно, и это противоборство делает Северную столицу поистине уникальной. Я очень люблю свой город, но больше всего мне нравится влюблять в него других.

Программа

Стартуем мы у Александринского театра, пройдемся пешком по Малой садовой улице, мимо манежей к Михайловскому замку, Русскому музею, а там дойдем и до Спаса-на-крови.

Пройдем мимо Императорских конюшен, по Миллионной улице и финишируем на самой главной площади Санкт-Петербурга — Дворцовой. Кроме грандов, вроде Эрмитажа, обязательно охватим и малоизвестные достопримечательности, такие как памятник кошке или Трехпролетный мост. И да, запаситесь мелочью — по пути будут встречаться места, где можно загадать желание! По окончании экскурсии каждый наверняка поймет, каким он видит Петербург, что в этом великолепии влечет его больше.

Организационные детали

Не забудьте прихватить камеры — в пути нас ждут невероятно живописные места! Что касается дополнительных расходов, то в походе пригодится разве что питьевая вода.

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура у метро «Гостиный двор».
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Алексей
Алексей
Фрилансер с отличным чувством юмора, влюбленный в Питер и не готовый променять его на другой город.
Напишите мне

21 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

Наталья
6 ноября 2019
Отличная прогулка по Питеру! Если хочется прогуляться и послушать самое оно. Только длится не 3 часа, а 2 ч 10 минут
29 сентября 2019
Было классно и содержательно
Татьяна
16 апреля 2019
Экскурсия вполне подойдёт, как обзорная для тех, кто впервые в культурной столице и совершенно не знает о городе и его истории. Затрагивает и историческое, и культурное, архитектурно-стилистическое наследие, дополнена легендами и мифами города, охватывает исторический период от основания до наших дней. Захватывающей и чересчур активной её не назовешь и тема дихотомий осталась не совсем раскрыта по нашим ощущениям.
22 марта 2019
Экскурсия "Столица дихотомий" мне, безусловно, понравилась, Алексей - знающий гид, хороший рассказчик и собеседник. В таком ключе хотелось бы экскурсию продолжить еще на несколько часов, поскольку многое осталось неохваченным (что вполне понятно :) ).
Мне кажется, через некоторое время Алексей сможет предложить нам свою экскурсию в двух вариантах - помимо той, которую он проводит сейчас, он мог бы показать нам в 2-3 раза больше исторических мест. Для этого нужен всего-то автомобиль - перемещаться в нем с экскурсантами по большому городу. Конечно, возрастет и стоимость экскурсии, и время, но на каждое предложение найдется свой клиент. Я благодарю Алексея, желаю ему УДАЧИ и всего самого доброго!!!
30 августа 2018
Очень интересная экскурсия. Конечно не стоит ожидать даже за 3 часа охватить всё, но Алексей довольно много успевает показать и рассказать. Тема действительно разнообразная, чем и хороша, появляется общее представление в разных сферах.
Рекомендую, как неспешную прогулку с приятным рассказчиком!
3 августа 2018
Приятный молодой человек, помог нам в понимании разницы архитектурных стилей. Однако знание истории довольно поверхностное, были "ляпы"
Роман
26 июля 2018
Алексей потрясающий рассказчик, с первых минут стало понятно, что он глубоко в теме. Стартовали от метро Гостиного двора, дальше Катькин сад, дом Филлиповых,еле заметные памятники кошкам, дом с подпольным радио, Михайловский дворец, чижик, Русский музей и много-много чего еще интересного. Для обзорной экскурсии программа собрана отлично. Не повезло нам с погодой, Алексей сам предложил переждать в кофейне, что мы в итоге и сделали.
16 июля 2018
Хотела бы поделиться своими впечатлениями об экскурсии, которая состоялась 13 июля 2018 года. Впечатления самые позитивные - структурированный формат подачи, грамотная речь Алексея, с юмором, легко, интересно, не перегружено деталями - все, что нужно туристу, для формирования понимания, что еще нужно увидеть в городе. Рекомендуем всем Алексея в качестве гида, он сможет заинтересовать, показать, рассказать... Проверено на себе!!! Алексей вам респект и спасибо!
27 июня 2018
Была на экскурсии 31.05.2018 г., понравилось, гиду спасибо. Маршрут построен удобно, рассказ не утомителен, не перегружен датами и цифрами, которых все равно не запомнишь. Была в городе впервые, но после экскурсии смогла ориентироваться на местности по достопримечательностям спокойно. Помимо рассказа получила ценную информацию о том, что еще можно посмотреть, куда сходить, где вкусно поесть. Никто не торопил, все структурировано, понятно. Для первого знакомства с городом то, что нужно.
7 июня 2018
05 июня 2018 года мы с подругой были на экскурсии, которая нам безумно понравилась) гид Алексей Евгеньевич С. бесспорно владеет материалом, в том числе, далеко выходящим за пределы экскурсии, умеет заинтересовать темой экскурсии, материал преподносит легко и непринуждённо. Безуспешно радует искренние положительные эмоции Алексея к Питеру) Спасибо большое) с удовольствием посоветуем экскурсию друзьям)
Ещё 11 отзывов

Обзорные экскурсии по Санкт-Петербургу

Гуляй как петербуржецГуляй как петербуржецГуляй как петербуржец
520 за человека
2 часа
265 отзывов
Нескучная обзорная экскурсия по must-see местам и знакомство с образом жизни горожан
Эта авторская прогулка создана, чтобы не просто познакомить вас с городом на Неве, но дать реальное представление о Петербурге, без скучных «лекций» классических экскурсий. Приглашаю пройти со мной по Невскому проспекту, открывая тайны его парадных фасадов, заглянуть на площадь Искусств, найти котиков и Швецию в центре Петербурга, услышать об образе жизни петербуржцев, а также пополнить список любимых мест в городе.
Ежедневная прогулка по ПетербургуЕжедневная прогулка по ПетербургуЕжедневная прогулка по Петербургу
800 за человека
2 часа
80 отзывов
Узнать и полюбить город за 2 часа
Добро пожаловать в парадный, всегда загадочный и невероятный Петербург. Вы пройдёте по лабиринтам дворов-колодцев, взглянете на роскошнейшие дворцы Северной столицы, очутитесь там, куда не доходят туристы, посмотрите на жизнь современного города и вообразите себе его облик из прошлых столетий. Крыши, пышки, доходные дома, мосты и легенды с эпитетом «истинно петербургские» собраны в этой прогулке, чтобы город на Неве взбудоражил и ваше сердце.
Мой ПетербургМой ПетербургМой Петербург
8000 за экскурсию
3 часа
236 отзывов
Памятники города и разговоры о петровской эпохе — комфортная авто-экскурсия на седане бизнес-класса
Я покажу вам Петербург глазами человека, который родился и вырос в этом прекрасном и замечательном городе! Мы увидим его незабываемые контрасты — от величественных дворцов и соборов до бесконечных лабиринтов проходных дворов-колодцев и поговорим о значимых событиях петровских времен.
Прогулка по Невскому проспектуПрогулка по Невскому проспектуПрогулка по Невскому проспекту
От 900 за экскурсию
2 часа
33 отзыва
Познакомиться с достопримечательностями главной артерии Петербурга и их любопытными историями
«Нет ничего лучше Невского проспекта, по крайней мере в Петербурге». Чтобы убедиться в словах Гоголя, мы прогуляемся по красивейшей улице Северной столицы: проникнем в прошлое роскошных дворцов, заглянем в Елисеевский магазин и уютные дворы-колодцы, откроем секреты Казанского собора и дома Зингера. Вы узнаете, чем жил Невский в прошлые эпохи и какие истории происходили с местными обитателями. А я постараюсь сделать так, чтобы вы в полной мере ощутили магию Невского проспекта.
Классический ПетербургКлассический ПетербургКлассический Петербург
От 1440 за экскурсию
1.5 часа
170 отзывов
Обзорная прогулка по главным городским достопримечательностям
Эта экскурсия будет особенно интересна тем, кто оказался в Петербурге впервые! Это прекрасный шанс встретиться с самыми знаменитыми достопримечательностями Северной Столицы и познакомиться с историей города!
Петербург на комфортном микроавтобусеПетербург на комфортном микроавтобусеПетербург на комфортном микроавтобусе
скидка20%
6300 ₽
5040 за экскурсию
3 часа
17 отзывов
Все самые важные места города на дружеской обзорной экскурсии
Санкт-Петербург славится большим историческим центром и не всегда благоприятной для прогулок погодой. Вы насладитесь чарующими видами Северной столицы из окна микроавтобуса, в котором не страшны холод, дождь и ветер. Также мы обязательно сделаем остановки в самых красивых местах и на панорамных площадках, где Петербург предстанет перед вами во всем величии!

Выбирайте и другие экскурсии по Санкт-Петербургу

ОбзорныеНа велосипедеМузеи и искусствоФотосессииГастрономическиеРазводные мостыНочныеЗа городомТрансферыПо каналамИстория и архитектураНеобычные маршрутыПетергофГатчинаПо дворам и параднымНа автобусеДля детейПо крышамПетропавловская крепостьКрепость ОрешекЕкатерининский дворецКронштадтНа автомобилеЛетний садКунсткамераПавловскКвестыЦарское селоДворец МеньшиковаВасильевский островАлександро-Невская лавраКрейсер АврораВечерниеЭрмитажАдмиралтействоМариинский дворецДостоевскийОраниенбаумИсаакиевский соборМифы и легендыШкольныеВсеНевский проспектПо барамМихайловский замокКриминальный ПетербургЗимний дворецКазанский соборПешкомМистическиеДворцы и особнякиСоборы и храмыЛитературныеБлокадный ЛенинградГрупповыеНа корабликеСо скидкойИндивидуальныеБары и ночная жизньНа мотоцикле