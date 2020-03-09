25 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Знаковые достопримечательности с акцентом

Каждое историческое место, на которое мы обратим внимание, окутано флёром таинственности. Загадочными сюжетами поделятся Летний сад — старейший парк города, Фонтанный дом, помнящий истории рода Шереметьевых, Инженерный, или Михайловский, замок, Юсуповский дворец на Мойке, Кунсткамера и другие достопримечательности. Для более близкого знакомства остановимся у пяти из них: у сфинксов на Университетской набережной, на Васильевском острове, у Смольного собора, на Исаакиевской площади и у Михайловского замка.

Мистические истории и тайны

Вы поймёте, почему Петербург нередко называют городом призраков: так, здесь можно встретить Павла I, бродящего по своим владениям со свечой в руке, и увидеть привидений, по слухам, обитающих в Кунсткамере. Говоря о петербуржской мистике, мы, конечно, вспомним одну из самых удивительных и загадочных фигур российской истории — Григория Распутина. Кстати, большинство историй будут связаны как раз с известными личностями: российскими императорами, учёными, деятелями искусства и аристократами.