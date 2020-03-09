25 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

  1. Россия
  2. Санкт-Петербург
  3. Экскурсии

  4. Тайны и призраки Северной столицы

Вечерняя автобусная экскурсия по мистическому Петербургу

Ирина
Задать вопрос
Ирина – экскурсионное агентство
За трёхсотлетнюю биографию наш город «собрал» множество таинственных загадок и загадочных тайн.

Самые яркие из таких сюжетов ждут на вечерней экскурсии: вы узнаете секрет сфинксов, украшавших вход во дворец фараона, вспомните императора Павла I, противоречивые истории о Распутине и жутковатые диковинки Кунсткамеры.

В итоге за 2,5 часа Петербург откроется вам с новой, истинно странной, стороны.
950 за человека
🙋‍♀️
Это групповая экскурсия
На автобусе
Продолжительность 2.5 часа
До 30 человек
Можно с детьми
Встреча от Гостиного Двора
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии25 отзывов
3.72
Тайны и призраки Северной столицы
Тайны и призраки Северной столицы

Что вас ожидает

Знаковые достопримечательности с акцентом
Каждое историческое место, на которое мы обратим внимание, окутано флёром таинственности. Загадочными сюжетами поделятся Летний сад — старейший парк города, Фонтанный дом, помнящий истории рода Шереметьевых, Инженерный, или Михайловский, замок, Юсуповский дворец на Мойке, Кунсткамера и другие достопримечательности. Для более близкого знакомства остановимся у пяти из них: у сфинксов на Университетской набережной, на Васильевском острове, у Смольного собора, на Исаакиевской площади и у Михайловского замка.

Мистические истории и тайны
Вы поймёте, почему Петербург нередко называют городом призраков: так, здесь можно встретить Павла I, бродящего по своим владениям со свечой в руке, и увидеть привидений, по слухам, обитающих в Кунсткамере. Говоря о петербуржской мистике, мы, конечно, вспомним одну из самых удивительных и загадочных фигур российской истории — Григория Распутина. Кстати, большинство историй будут связаны как раз с известными личностями: российскими императорами, учёными, деятелями искусства и аристократами.

Организационные детали

  • Экскурсию проведёт один из гидов нашей профессиональной команды.
Тайны и призраки Северной столицы
Тайны и призраки Северной столицы
Тайны и призраки Северной столицы
Тайны и призраки Северной столицы
Тайны и призраки Северной столицы

Экскурсия проводится ежедневно в 18:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 30 человек.
  • Местов встречи для начала тура от Гостиного Двора.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Ирина
Ирина
Наша команда любит свой город и мечтает показать его вам во всей красе! Организуем экскурсии с 1992 года, специализируемся на автобусных прогулках по Санкт-Петербургу и его пригородам, а также составляем эксклюзивные экскурсионные программы. В нашем штате работают только профессиональные и лицензированные гиды и гиды-переводчики. С удовольствием сделаем ваше знакомство с Петербургом незабываемым!
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

25 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

9 марта 2020
Самое интересное в этой экскурсии - это её название. Информация не очень увлекательная, сам рассказ не имеет какой-либо структуры и логический переходов. За счёт этого тяжело воспринимать на слух.
Потрогайте/потрите на удачу.. ну серьезно? Более того, истории разбавлены личными наблюдениями гида, которые кажутся очень сомнительными.
В целом, я не пожалела, что поехала, т.к маршрут интересный, но если вы ждёте чего-то ВАУ, то не ждите.
17 февраля 2020
Экскурсия была посвящена не мистике, в большей части был показ церквей и замков. Все места бегло обежали, подробностей нигде не получили. Места интересные, но где кому потереть - не является олицетворением мистики.
13 февраля 2020
Экскурсия достаточно познавательна, но больше напомнила интересную лекцию. Экскурсия больше подойдёт тем, кто впервые в городе.
31 января 2020
Экскурсия предполагала интересные факты, но как таковых было минимум. Рассказ экскурсовода не заинтересовал. Внешний вид желал бы лучшего плюс запах грязной обежды тоже не впечатлил. Видно, что человек разбирается в истории, но как-то не вдохновило. Маршрут экскурсии удобен и интересен, но в целом на троечку
30 января 2020
Огромное спасибо гиду за интересную и увлекательную экскурсию!
22 января 2020
В целом экскурсия понравилась. Я специально искала обзорную в вечернее время, чтобы насладиться красотой города: великолепные монументальные здания с прекрасной архитектурой и вечерней подсветкой выглядят совершенно иначе нежели днем. Впечатление просто потрясающее!!! Не понравилось то, что в рассказе гида постоянно делался акцент на призраков и их появление тут или там. Я понимаю, что это отражало название экскурсии, но слово " призрак" звучало настолько часто, что уже вызывало оскомину... что несколько испортило впечатление. "Каша масляная маслом помасленая"- но это сугубо личное мнение. Еще раз повторюсь, что вечерний город невероятно красив! Найдите время насладиться впечатлениями, которые он вам дарит!
19 января 2020
Очень понравился экскурсовод, все круто. Но сама экскурсия больше похожа на обычную обзорную, просто вечером. Хотелось бы больше мистики.
14 января 2020
Реакция подростков на экскурсию "облом", что называется. Те, ко хотел услышать про привидения и призраки Санкт-Петербурга, да еще в "зловещей" темноте вечернего Санкт-Петербурга, этого не увидит и не услышит. В нашей группе были подростки, они грустили.
На деле экскурсия была очень интересная и увлекательная. Но нужно нужно ее назвать по-другому, например, убрать слово "призраки", так как нас 2 раза привозили к храмам, подводили к старинной иконе, потому такое название звучит не очень. Сама экскурсия была интересная с точки зрения архитектуры города. Под тайнами подразумевались какие-то нераскрытые факты строительства знаменитых домов города. Или что подразумевал художник, когда воздвигал то или иной памятник, какой смысл несут отдельные элементы композиции. Мне 40 лет, получила большое удовольствие от экскурсии. Но кто ожидает страшные рассказы, от которых идет мороз по коже, этого не дождется. Экскурсия лично мне очень понравилась, но тематика не соответствует названию.
20 ноября 2019
Спасибо Ирине! Экскурсия понравилась. Теперь выбрать время и пройтись самостоятельно неторопливо по этим местам. И порыться в разных источниках-вспомнить историю и узнать что-то новое.
31 октября 2019
Уникальные экспозиции, очень интересно рассказывает гид ,эмоции зашкаливают!
Ещё 15 отзывов

Ирина проводит ещё 10 экскурсий

Шедевры Эрмитажа и обзорная экскурсия по городуШедевры Эрмитажа и обзорная экскурсия по городуШедевры Эрмитажа и обзорная экскурсия по городу
1700 за человека
4 часа
54 отзыва
Знаменитые экспонаты, роскошные интерьеры и история музея
Стоящий в одном ряду с Лувром, Метрополитен-музеем и Британским, Эрмитаж обладает великолепной коллекцией, насчитывающей более 3 000 000 экспонатов. На экскурсии вы осмотрите главные залы, галереи и павильоны, где представлены знаменитые картины, скульптуры, предметы прикладного искусства, а также императорские комнаты с интерьерами разных эпох. Узнаете об истории музея и разберетесь в структуре Эрмитажного комплекса. А перед посещением совершите автобусное путешествие по главным местам Санкт-Петербурга.
Весь Кронштадт, форт «Великий князь Константин» и музей маяковВесь Кронштадт, форт «Великий князь Константин» и музей маяковВесь Кронштадт, форт «Великий князь Константин» и музей маяков
1400 за человека
7 часов
17 отзывов
Знакомство с городом-крепостью, его архитектурой и местами морской славы
Расположившийся на острове Котлин, Кронштадт изначально был частью имперского проекта. И его судьба складывалась соответственно статусу — история Кронштадта красноречива. Вы побываете у знаковых памятников города-крепости, увидите дамбу и фортификационные сооружения, посетите музей маяков и узнаете о тонкостях футшточной службы и её значении для страны.
Царскосельский Лицей и Екатерининский дворецЦарскосельский Лицей и Екатерининский дворецЦарскосельский Лицей и Екатерининский дворец
2000 за человека
6 часов
15 отзывов
Познакомиться с бытом лицеистов, заглянуть в Янтарную комнату и прогуляться по роскошному парку
Добро пожаловать в Царское село! Старинный Лицей расскажет о приключениях юного Пушкина, Дельвига и Кюхельбекера, а Екатерининский дворец поразит парадными интерьерами и великолепным регулярным парком. Вы узнаете, как учился гений русской поэзии, прогуляетесь по анфиладе монарших залов и вообразите себя одним из вальсирующих на царском балу.
Блестящий Екатерининский дворецБлестящий Екатерининский дворецБлестящий Екатерининский дворец
1650 за человека
5.5 часов
19 отзывов
Янтарная комната, роскошный парк и другие сокровища Царского села
Добро пожаловать в главную резиденцию русских императоров! Екатерининский дворец поражает не только в наше время — даже европейские монархи приходили в восторг от парадных интерьеров монаршего дома и великолепного парка вокруг. Вы узнаете, как удалось восстановить всю эту красоту после бомбёжек во время войны, прогуляетесь по анфиладе залов, вообразите себя одним из вальсирующих на царском балу и полюбуетесь исконно русскими пейзажами из окон дворца и снаружи.
Весь центр Петербурга + Петропавловская крепостьВесь центр Петербурга + Петропавловская крепостьВесь центр Петербурга + Петропавловская крепость
1500 за человека
3.5 часа
9 отзывов
Познакомиться с must-see города, погрузиться в его историю и посетить колыбель Северной столицы
Узнаваемый силуэт Северной столицы предстанет перед вами во всей красе: линии каналов, купол Исаакия, гармоничные панорамы парадных площадей и шпиль колокольни Петропавловского собора. Вы разберетесь в основных вехах петербургской истории, узнаете её действующих лиц и побываете на месте основания города. И ощутите уникальную атмосферу Петербурга, когда-то умещавшегося на Заячьем острове.
Великолепный дворец ПетергофаВеликолепный дворец ПетергофаВеликолепный дворец Петергофа
1400 за человека
5 часов
3 отзыва
Автобусное путешествие в резиденцию к монаршим покоям и придворцовому парку
Гармоничные нордические пейзажи, огромный парк и барочная архитектура — всё это Петергоф. Парадная резиденция, расположившись на берегу Финского залива, манит путешественников со всего света: отблески золота, прохлада аллей и серая гладь воды, убегающей за горизонт, делают Петергоф поистине царским уголком роскоши и уединения. Вы словно очутитесь в сказке про русскую Золушку и узнаете, как проводили время императоры в потрясающем Петергофском дворце, прогулка по залам которого будет главным впечатлением экскурсии.
Знакомство с ГатчинойЗнакомство с ГатчинойЗнакомство с Гатчиной
1900 за человека
6.5 часов
7 отзывов
Посещение самой необычной императорской резиденции в окрестностях Петербурга
Гатчинский дворцово-парковый ансамбль напомнит вам средневековый замок с легендами о рыцарях и привидениях. Но при этом останется величественной и масштабной царской обителью, где жили поколения монарших семей. Вы осмотрите парадные покои, услышите гулкое эхо подземного хода, взглянете на великолепный Гатчинский парк и узнаете, чем славен этот небольшой город для русской истории. А также посетите личные покои семьи императора Александра III.
Пушкин и Павловск за один деньПушкин и Павловск за один деньПушкин и Павловск за один день
2500 за человека
7.5 часов
Прогуляться по Екатерининскому и Павловскому дворцам и открыть секреты Янтарной комнаты
Пушкин и Павловск — места, окутанные атмосферой царских времен. Вы побываете в бывшей императорской резиденции и дворцово-парковом ансамбле XVIII века. Пройдете по следам исторических личностей и заглянете в императорские покои. Я открою тайны, связанные с Янтарной комнатой, расскажу, что делала в Павловске Екатерина Великая, и покажу вам величественный памятник русского классицизма — Павловский дворец.
Путешествие в ПавловскПутешествие в ПавловскПутешествие в Павловск
1500 за человека
6 часов
8 отзывов
Отправиться в самую уютную императорскую резиденцию и погулять по великолепному пейзажному парку
Павловск — третий по величине и значимости дворцово-парковый ансамбль в окрестностях Петербурга. Дворец в палладианском стиле и павильоны, утопающие в зелени огромного парка, напоминают об античности. Но изысканная простота пейзажей, стройные берёзки и почти домашняя атмосфера резиденции делают её по-домашнему очаровательной и пасторальной. Вы ощутите гармонию и уют, вспомните историю страны и полюбуетесь интерьерами дворца Павла I и его семьи.
Весь центр Петербурга + Исаакиевский соборВесь центр Петербурга + Исаакиевский соборВесь центр Петербурга + Исаакиевский собор
1100 за человека
3 часа
3 отзыва
Увидеть главное в городе, узнать его историю и побывать внутри великолепного храма-музея
Эта экскурсия вобрала в себя самое важное в Петербурге: красоты поразительного «Золотого треугольника», виды Дворцовой набережной и Стрелки Васильевского острова. А ещё — сокровище ансамбля Исаакиевской площади: монументальный собор, который поделится своей историей. За время автобусного путешествия вам откроются интересные факты о прошлом Северной столицы, её лучшие ракурсы и архитектура разных эпох.

Необычные маршруты по Санкт-Петербургу

Ленинградские коммуналки — снаружи и изнутриЛенинградские коммуналки — снаружи и изнутриЛенинградские коммуналки — снаружи и изнутри
скидка30%
1200 ₽
840 за человека
1.5 часа
111 отзывов
Проникнуться соседством советского быта и помпезной архитектуры в квартирах эпохи уплотнения
Ленинградские коммуналки — отдельный культурный феномен, с которым стоит познакомиться всем исследователям Петербурга. Вы проникнете в коммунальную квартиру с дореволюционной планировкой, сохранившимися деталями интерьера и лепниной, узнаете об особенностях эпохи уплотнения и, конечно, услышите истории местных старожилов.
Экскурсия-детектив "Масонский Петербург"Экскурсия-детектив "Масонский Петербург"Экскурсия-детектив "Масонский Петербург"
3750 за экскурсию
2 часа
168 отзывов
Раскрыть тайну масонства и научиться читать масонские символы на индивидуальной экскурсии
Масонство — что это? Тайное общество, существующее более 3000 лет, или миф? Каковы истинные цели масонов и как попасть в их ряды? Могут ли масоны влиять на политику, финансы и судьбы целых народов? Почему лучшие люди России, такие как: Суворов, Кутузов, Ключевский, Чаадаев и Воронихин считали честью состоять в масонских ложах? Правда ли то, что масоны устранили Пушкина, который порвал с ними? Чтобы узнать ответы на эти и многие другие вопросы, присоединяйтесь к моей экскурсии-детективу!
Страшные истории ПетербургаСтрашные истории ПетербургаСтрашные истории Петербурга
скидка20%
4400 ₽
3520 за экскурсию
2 часа
64 отзыва
Реальные события и самые необычные места на автомобильной экскурсии
Городские «страшилки» о призраке в Михайловском замке, Пиковой Даме и ожившем Медном всаднике часто можно услышать в Петербурге. Но городской фольклор, мифы и легенды покажутся детским лепетом в сравнении с настоящими историями на берегах Невы, которые я открою на прогулке. В нашей программе: леденящий кровь двор, заокеанские идолы, лакей, ставший экспонатом, дореволюционные хулиганы, дом из могильных плит и многое другое!
Доходные дома, дворы-колодцы и парадные лестницыДоходные дома, дворы-колодцы и парадные лестницыДоходные дома, дворы-колодцы и парадные лестницы
795 за человека
1.5 часа
13 отзывов
Небанальная петербургская прогулка по изнанке города
Аутентичную ауру Петербурга можно прочувствовать не столько у центральных могущественных достопримечательностей, сколько внутри построек, где жили и по-прежнему живут люди. Здесь, в архитектуре домов, собраны характерные черты Северной столицы, но в миниатюре. Я покажу вам самые любопытные и поделюсь историей и назначением каждой постройки.
Анатомический Эрмитаж: обзорная экскурсия-лекцияАнатомический Эрмитаж: обзорная экскурсия-лекцияАнатомический Эрмитаж: обзорная экскурсия-лекция
От 400 за экскурсию
1 час
37 отзывов
Узнать историю русской медицины и разобраться в загадках организма
Анатомический Эрмитаж — один из самых крупных анатомических музеев в Европе. Приготовьтесь побывать в знаменитом рентгеновском зале, познакомиться с анатомическими срезами по Пирогову, увидеть легкие здорового человека и легкие курильщика и почерпнуть важные факты о своем организме. Я помогу вам связать Анатомический Эрмитаж с другими похожими музеями в мире и понять его роль в истории медицины.
Легенды и байки ПетербургаЛегенды и байки ПетербургаЛегенды и байки Петербурга
От 1620 за экскурсию
1.5 часа
142 отзыва
Услышать самые веселые и загадочные истории города и по-новому взглянуть на знаменитые здания
Мы собрали в одной экскурсии все легенды, байки и небылицы о Петербурге, и самое удивительное, что многие из них — правда!

Выбирайте и другие экскурсии по Санкт-Петербургу

ОбзорныеНа велосипедеМузеи и искусствоФотосессииГастрономическиеРазводные мостыНочныеЗа городомТрансферыПо каналамИстория и архитектураНеобычные маршрутыПетергофГатчинаПо дворам и параднымНа автобусеДля детейПо крышамПетропавловская крепостьЕкатерининский дворецКронштадтНа автомобилеЛетний садКунсткамераПавловскКвестыЦарское селоДворец МеньшиковаВасильевский островКрейсер АврораВечерниеЭрмитажАдмиралтействоМариинский дворецДостоевскийИсаакиевский соборМифы и легендыШкольныеВсеНевский проспектПо барамМихайловский замокКриминальный ПетербургЗимний дворецКазанский соборПешкомМистическиеДворцы и особнякиСоборы и храмыЛитературныеБлокадный ЛенинградГрупповыеНа корабликеСо скидкойИндивидуальныеБары и ночная жизньНа мотоцикле