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тестовая (групповая, част предоплатой, required phone, passport)

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Alexandr K.
Alexandr K. – Гид из Санкт-Петербурга
тестовая (групповая, част предоплатой, required phone, passport)
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 1.5 часа
  • 👫 Группа не более 200 человек

  • 1 880 ₽ за человека

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тестовая (групповая, част предоплатой, required phone, passport)

Что вы увидите

  • Известные доходные дома
  • Уникальные дворы–колодцы и закрытые парадные
тестовая экскурсия
Что входит
  • Пешая экскурсия с рассказом гида
Что не входит
  • Личные расходы туристов

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 200 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Alexandr K.
Alexandr K.
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