3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Главное в Петербурге
Маршрут пройдёт по знаковым местам города, которые определяют его парадный облик. Вы увидите:
Секреты Исаакиевского собора
Увенчает программу экскурсии ансамбль Исаакиевской площади во главе с великолепным храмом, возведённым архитектором Монферраном. Мы расскажем об архитектурных особенностях Исаакия и его судьбе в разные эпохи. Вы узнаете, как отразились на облике храма блокада Ленинграда, советская идеология и разные исторические события. И, конечно, полюбуетесь его роскошным внутренним убранством.