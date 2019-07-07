3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. Весь центр Петербурга + Исаакиевский собор

Увидеть главное в городе, узнать его историю и побывать внутри великолепного храма-музея

Ирина
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Ирина – экскурсионное агентство
Эта экскурсия вобрала в себя самое важное в Петербурге: красоты поразительного «Золотого треугольника», виды Дворцовой набережной и Стрелки Васильевского острова.

А ещё — сокровище ансамбля Исаакиевской площади: монументальный собор, который поделится своей историей.

За время автобусного путешествия вам откроются интересные факты о прошлом Северной столицы, её лучшие ракурсы и архитектура разных эпох.
1100 за человека
🙋‍♀️
Это групповая экскурсия
На автобусе
Продолжительность 3 часа
До 30 человек
Можно с детьми
Встреча у Гостиного Двора
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У этой экскурсии3 отзыва
3
Весь центр Петербурга + Исаакиевский собор
Весь центр Петербурга + Исаакиевский собор

Что вас ожидает

Главное в Петербурге
Маршрут пройдёт по знаковым местам города, которые определяют его парадный облик. Вы увидите:

  • Величественный ансамбль Дворцовой площади вместе с аркой Главного штаба, где вы представите, как проходили парады императорских полков, городские гуляния и штурм Зимнего.
  • Здания Сената и Синода и легендарного Медного всадника. Любуясь ансамблем Сенатской площади, мы поговорим об истории России, вспомним великих Петра I, Екатерину II и строки из поэмы Пушкина.
  • Марсово поле рядом с Мраморным дворцом — здесь затронем тему военной славы Российской империи и революций.
  • Стрелка Васильевского острова расскажет о Петербурге как городе на воде, а виды набережных познакомят с характерным ландшафтом.
  • А ансамбль площади Искусств впечатлит изяществом — у Русского музея вы узнаете о знаменитых петербургских творцах.

Секреты Исаакиевского собора
Увенчает программу экскурсии ансамбль Исаакиевской площади во главе с великолепным храмом, возведённым архитектором Монферраном. Мы расскажем об архитектурных особенностях Исаакия и его судьбе в разные эпохи. Вы узнаете, как отразились на облике храма блокада Ленинграда, советская идеология и разные исторические события. И, конечно, полюбуетесь его роскошным внутренним убранством.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей профессиональной команды.
  • Посещение колоннады Исаакиевского собора не входит в стоимость экскурсии.
  • Экскурсия заканчивается в Исаакиевском соборе.
Весь центр Петербурга + Исаакиевский собор
Весь центр Петербурга + Исаакиевский собор
Весь центр Петербурга + Исаакиевский собор
Весь центр Петербурга + Исаакиевский собор
Весь центр Петербурга + Исаакиевский собор

Экскурсия проводится в понедельник в 10:30, во вторник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 12:45

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 30 человек.
  • Местов встречи для начала тура у Гостиного Двора.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Ирина
Ирина
Наша команда любит свой город и мечтает показать его вам во всей красе! Организуем экскурсии с 1992 года, специализируемся на автобусных прогулках по Санкт-Петербургу и его пригородам, а также составляем эксклюзивные экскурсионные программы. В нашем штате работают только профессиональные и лицензированные гиды и гиды-переводчики. С удовольствием сделаем ваше знакомство с Петербургом незабываемым!
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3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

7 июля 2019
6/07 взяли обзорку на автобусе плюс «Исакий». Были группой, 6 взрослых и двое детей. Экскурсовод абсолютно не понравился. Материал даёт очень быстро и не интересно. Все таки от экскурсовода зависит многое. Все время делала замечания маленькому ребёнку на то что он мешает ей говорить и что она устала. Экскурсовод в Исакии был потрясающий
26 мая 2019
Гид очень милая дама,информация подана доступно и емко,может нужно чуть больше остановок,показалось немного сумбурно.
29 марта 2019
Никак не 3 часа. Небольшая обзорная экскурсия на автобусе и вручение билета в Исаакиевский собор.

Ирина проводит ещё 11 экскурсий

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