Что вас ожидает

Правительницы, революционерки и ученые

На Дворцовой площади, у Зимнего дворца поговорим о самой известной женщине в истории Петербурга — императрице Екатерине II. Позже вы посетите площадь Островского, где узнаете о её подруге, директоре Академии наук и писательнице Екатерине Дашковой, которая красуется здесь на памятнике. На Конюшенных улицах вспомним бесстрашных женщин, продвигавших революционные идеи, в частности, Софью Перовскую. А также затронем тему науки — одна только биография Софьи Ковалевской чего стоит!

Легенды женской поэзии

В районе площади Искусств вы услышите историю знакового арт-кабаре «Подвал бродячей собаки», где выступали знаменитые поэтессы серебряного века. Ну и какой же разговор о великих женщинах города без «голоса блокадного Ленинграда» — Ольги Берггольц! Возле Дома Радио, где она работала всю блокаду, я почитаю ее стихи и расскажу о непростой судьбе главной ленинградской поэтессы.

Художницы и актрисы Петербурга

Около Русского музея вы познакомитесь с картинами русских художниц и узнаете еще одну захватывающую биографию — Зинаиды Серебряковой. Я покажу дом, где жила неподражаемая Анна Павлова. Возле театра им. Комиссаржевской побеседуем об актрисе, в честь которой он назван, и о нашей современнице — Алисе Фрейндлих, начинавшей здесь карьеру. Кроме того, вас ждут истории других творческих личностей у Академии русского балета имени А. Вагановой, Александринского театра и главного здания Театрального музея.

Светские хроники 19 и 21 веков

Гуляя по набережным Мойки, не обойдем вниманием современных представительниц города, например, Ксению Собчак и Елизавету Боярскую, которые здесь жили. Интересным будет провести параллели с другой женщиной, также оказывавшей влияние на светское общество Петербурга и также жившей в этом районе — Натальей Гончаровой.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная, поэтому одевайтесь по погоде и не забудьте об удобной обуви.