Женщины Петербурга

Узнать о выдающихся правительницах, актрисах, художницах, ученых, поэтессах - и пройти по их следам

Групповая
Говоря о роли личностей в истории, в первую очередь вспоминают мужчин.

Однако немалую часть наследия городу оставили женщины.

Умные, талантливые, бесстрашные.

На прогулке я покажу места, где они жили, творили и работали.

И познакомлю с удивительными судьбами Ольги Берггольц, Анны Павловой, Зинаиды Серебряковой, Софьи Ковалевской, Алисы Фрейндлих и других легенд Петербурга.
Женщины Петербурга
Женщины Петербурга
Женщины Петербурга
Женщины Петербурга
Женщины Петербурга
Женщины Петербурга
Женщины Петербурга
Женщины Петербурга
Женщины Петербурга
Женщины Петербурга
Женщины Петербурга
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Что вас ожидает

Правительницы, революционерки и ученые

На Дворцовой площади, у Зимнего дворца поговорим о самой известной женщине в истории Петербурга — императрице Екатерине II. Позже вы посетите площадь Островского, где узнаете о её подруге, директоре Академии наук и писательнице Екатерине Дашковой, которая красуется здесь на памятнике. На Конюшенных улицах вспомним бесстрашных женщин, продвигавших революционные идеи, в частности, Софью Перовскую. А также затронем тему науки — одна только биография Софьи Ковалевской чего стоит!

Легенды женской поэзии

В районе площади Искусств вы услышите историю знакового арт-кабаре «Подвал бродячей собаки», где выступали знаменитые поэтессы серебряного века. Ну и какой же разговор о великих женщинах города без «голоса блокадного Ленинграда» — Ольги Берггольц! Возле Дома Радио, где она работала всю блокаду, я почитаю ее стихи и расскажу о непростой судьбе главной ленинградской поэтессы.

Художницы и актрисы Петербурга

Около Русского музея вы познакомитесь с картинами русских художниц и узнаете еще одну захватывающую биографию — Зинаиды Серебряковой. Я покажу дом, где жила неподражаемая Анна Павлова. Возле театра им. Комиссаржевской побеседуем об актрисе, в честь которой он назван, и о нашей современнице — Алисе Фрейндлих, начинавшей здесь карьеру. Кроме того, вас ждут истории других творческих личностей у Академии русского балета имени А. Вагановой, Александринского театра и главного здания Театрального музея.

Светские хроники 19 и 21 веков

Гуляя по набережным Мойки, не обойдем вниманием современных представительниц города, например, Ксению Собчак и Елизавету Боярскую, которые здесь жили. Интересным будет провести параллели с другой женщиной, также оказывавшей влияние на светское общество Петербурга и также жившей в этом районе — Натальей Гончаровой.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная, поэтому одевайтесь по погоде и не забудьте об удобной обуви.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на Дворцовой площади
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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