Еще несколько необычных экскурсий в Сочи

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Красная Поляна: групповая авто-пешеходная экскурсия

Получить объемное представление о русской Швейцарии и поразиться ее красотам

Азамат
Азамат – экскурсионное агентство из Сочи
В группе до 50 человек вы познакомитесь с природой и архитектурой прославленного поселка и курортов Роза Хутор, Газпром и Красная Поляна.

Послушаете историю 📖 заселения Сочи и окрестностей.

Откроете дивные панорамные виды со смотровых площадок и прикоснетесь к наследию Олимпиады-2014.

А в конце посетите шоу поющих фонтанов.
Задать вопросОбычно отвечает за 1 мин.
  • 👥Групповая
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚌На автобусе
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 9 часов
  • 👫 Группа не более 50 человек

  • 1200540 ₽ за человекаскидка55%

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Красная Поляна: групповая авто-пешеходная экскурсия
Красная Поляна: групповая авто-пешеходная экскурсия

Что вас ожидает

  • По пути вы посетите Ахштырский каньон и смотровую площадку «Гнездо Совы» (под Скайпарком, возле реки Мзымта), куда часто приезжают молодожены на фотосессию 📷.
  • Узнаете секреты ущелья Ахцу — самого глубокого на причерноморском Кавказе.
  • Также будет остановка у источника Чвижепсе, где вы сможете отведать минеральной воды и взять бутылочку с собой. Неподалеку, при желании, навестите камень желаний и водопад.
  • Далее в программе — знакомство с Красной Поляной, где вы узнаете о далеких временах, когда греки основали здесь поселение, о версиях происхождения названия места и истории 📖 его развития. Чуть позже для вас проведут дегустацию мёда и вина.
  • В поселке Эстосадок речь пойдет о первых поселенцах — эстноцах-лесорубах.
  • Добравшись до горнолыжной сказки сочинского края, вы послушаете о городе-курорте Красная Поляна, спроектированном при участии Пьера Динера — архитектора курортов Куршавеля. Осмотрите игорную зону.
  • В курорте Газпром посетите общественно-культурный центр «Галактика» со смотровой площадкой на крыше.
  • А Роза Хутор порадует променадом по набережной реки Мзымта и подъемом в горы ⛰️ на канатной дороге (по желанию).
  • После гор ⛰️ вы поедете в Олимпийский парк 🌳, к началу шоу поющих фонтанов. Познакомитесь с олимпийскими объектами и откроете интересные факты о событии, перевернувшем мир Сочи в 2014 году.

Организационные детали

  • Трансфер, страховка и дегустации включены в стоимость
  • Дополнительные опциональные расходы: посещение источника Чвижепсе — 100 руб. /человека; обед в кафе; канатная дорога на высоту 2320 м — 1850 руб. /человека (может меняться в зависимости от сезонности и ценовой политики горнолыжного курорта)
Начало и место завершения
🚩 в Адлере, Олимпийском парке и селе Весёлое
Красная Поляна: групповая авто-пешеходная экскурсия
Красная Поляна: групповая авто-пешеходная экскурсия
Красная Поляна: групповая авто-пешеходная экскурсия
Красная Поляна: групповая авто-пешеходная экскурсия
Красная Поляна: групповая авто-пешеходная экскурсия
Красная Поляна: групповая авто-пешеходная экскурсия
Красная Поляна: групповая авто-пешеходная экскурсия
Красная Поляна: групповая авто-пешеходная экскурсия
Красная Поляна: групповая авто-пешеходная экскурсия

Экскурсия проводится ежедневно в 10:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 50 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Азамат
Азамат
Здравствуйте, друзья! Меня зовут Азамат, я влюблен в Сочи, здешнюю природу, горы и море. Организовываю отдых для гостей края с 2016 года. Работаю с командой увлеченных гидов, готовых показать наши лучшие места и рассказать с интересом о богатой истории сочинсокй земли. Всегда рады обратной связи и новым идеям. Ждем встречи с вами!
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