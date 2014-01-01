Еще несколько необычных экскурсий в Сочи

Здравствуйте, друзья! Меня зовут Азамат, я влюблен в Сочи, здешнюю природу, горы и море. Организовываю отдых для гостей края с 2016 года. Работаю с командой увлеченных гидов, готовых показать наши лучшие места и рассказать с интересом о богатой истории сочинсокй земли. Всегда рады обратной связи и новым идеям. Ждем встречи с вами!

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