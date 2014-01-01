Еще несколько необычных экскурсий в Сочи

По пути вы посетите Ахштырский каньон и смотровую площадку «Гнездо Совы» (под Скайпарком, возле реки Мзымта), куда часто приезжают молодожены на фотосессию 📷.
Узнаете секреты ущелья Ахцу — самого глубокого на причерноморском Кавказе.
Также будет остановка у источника Чвижепсе, где вы сможете отведать минеральной воды и взять бутылочку с собой. Неподалеку, при желании, навестите камень желаний и водопад.
Далее в программе — знакомство с Красной Поляной, где вы узнаете о далеких временах, когда греки основали здесь поселение, о версиях происхождения названия места и истории 📖 его развития. Чуть позже для вас проведут дегустацию мёда и вина.
В поселке Эстосадок речь пойдет о первых поселенцах — эстноцах-лесорубах.
Добравшись до горнолыжной сказки сочинского края, вы послушаете о городе-курорте Красная Поляна, спроектированном при участии Пьера Динера — архитектора курортов Куршавеля. Осмотрите игорную зону.
В курорте Газпром посетите общественно-культурный центр «Галактика» со смотровой площадкой на крыше.
А Роза Хутор порадует променадом по набережной реки Мзымта и подъемом в горы ⛰️ на канатной дороге (по желанию).
После гор ⛰️ вы поедете в Олимпийский парк 🌳, к началу шоу поющих фонтанов. Познакомитесь с олимпийскими объектами и откроете интересные факты о событии, перевернувшем мир Сочи в 2014 году.
Организационные детали
Трансфер, страховка и дегустации включены в стоимость
Дополнительные опциональные расходы: посещение источника Чвижепсе — 100 руб. /человека; обед в кафе; канатная дорога на высоту 2320 м — 1850 руб. /человека (может меняться в зависимости от сезонности и ценовой политики горнолыжного курорта)
Начало и место завершения
🚩 в Адлере, Олимпийском парке и селе Весёлое
Экскурсия проводится ежедневно в 10:00
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 50 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Здравствуйте, друзья! Меня зовут Азамат, я влюблен в Сочи, здешнюю природу, горы и море. Организовываю отдых для гостей края с 2016 года. Работаю с командой увлеченных гидов, готовых показать наши лучшие места и рассказать с интересом о богатой истории сочинсокй земли. Всегда рады обратной связи и новым идеям. Ждем встречи с вами!