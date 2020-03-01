Мифы и легенды Черноморского побережья

Что вас ожидает

Тропами героев мифов и легенд

В начале путешествия я представлю вам город Сочи — расскажу самые важные факты из его истории и интересные подробности из современной жизни курортного города. А потом мы отправимся в живописные места Черноморского побережья, хранящие древние предания и легенды. Природа, история и древние мифы — все это в гармоничном сочетании позволит вам получить не только эстетическое удовольствие и новые знания, но и поможет обрести ощущение тайны, которым буквально пронизана атмосфера этих древних мест.

Агурское ущелье и миф о Прометее

У входа в Агурское ущелье вы осмотрите скульптуру девушки Агуры и пройдете до водопада той самой тропой, по которой она несла Прометею горячие лепешки и ключевую воду. Неподалеку вы увидите скульптуру свирепого орла, того самого, который мучил легендарного титана. По дороге вы услышите греческий миф на «сочинский лад», также я буду рассказывать вам о природе, горах, водоеме «Чертова купель», скале Прометея и тропах скалолазов. Отдельно остановимся на любопытном мифе о цветении папоротника, а возле особого дерева, расколотого молнией, по местной традиции, вы сможете загадать желание. Добравшись до первого водопада, если вы любите и легко совершаете длительные пешеходные прогулки, мы пройдем дальше, к другому красивому водопаду (500 метров в гору).

Бог Ахин и гора Ахун

О языческом боге и его жилище на соседней горе, охраняемом свирепыми орлами, вы узнаете в следующей части нашего маршрута. На машине поднимемся на смотровую площадку, с которой вам откроются живописные виды на окрестности. Здесь я расскажу вам об удивительном памятнике природы на восточном склоне горы — тисо-самшитовой роще. Вас ждет еще одна легенда — о самшите — и беседы об истории названия Черного моря.

Мацестинская долина

На повороте в долину вы увидите каменную скульптуру девушки Мацесты — предание о ней откроет вам этот символ дочерний любви и самопожертвования. Вы побываете в пещере, где происходили события легенды, узнаете научные факты о местных пещерных водах, а также познакомитесь с историей строительства ванных корпусов.