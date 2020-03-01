Мифы и легенды Черноморского побережья

Агурское ущелье, гора Ахун и Мацестинская долина
Пройдете по некогда «мокрой» и «гнилой», а ныне — долине здоровья и сердцу курорта Сочи.
Остановитесь у той самой пещеры, где жил дух Недр и прятал свои сокровища от людей.
Проедете в Агурское ущелье и пройдете узкой тропинкой вдоль подножия Орлиных скал.
Увидите Скалу Прометея и повстречаетесь с легендарной рекой Агурой, славящейся своими водопадами и порогами.
И кроме того, подниметесь на гору, где когда-то, по легенде, находилось жилище языческого бога Ахина, владения которого охраняли большие кровожадные орлы.
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Что вас ожидает
Тропами героев мифов и легенд
В начале путешествия я представлю вам город Сочи — расскажу самые важные факты из его истории и интересные подробности из современной жизни курортного города. А потом мы отправимся в живописные места Черноморского побережья, хранящие древние предания и легенды. Природа, история и древние мифы — все это в гармоничном сочетании позволит вам получить не только эстетическое удовольствие и новые знания, но и поможет обрести ощущение тайны, которым буквально пронизана атмосфера этих древних мест.
Агурское ущелье и миф о Прометее
У входа в Агурское ущелье вы осмотрите скульптуру девушки Агуры и пройдете до водопада той самой тропой, по которой она несла Прометею горячие лепешки и ключевую воду. Неподалеку вы увидите скульптуру свирепого орла, того самого, который мучил легендарного титана. По дороге вы услышите греческий миф на «сочинский лад», также я буду рассказывать вам о природе, горах, водоеме «Чертова купель», скале Прометея и тропах скалолазов. Отдельно остановимся на любопытном мифе о цветении папоротника, а возле особого дерева, расколотого молнией, по местной традиции, вы сможете загадать желание. Добравшись до первого водопада, если вы любите и легко совершаете длительные пешеходные прогулки, мы пройдем дальше, к другому красивому водопаду (500 метров в гору).
Бог Ахин и гора Ахун
О языческом боге и его жилище на соседней горе, охраняемом свирепыми орлами, вы узнаете в следующей части нашего маршрута. На машине поднимемся на смотровую площадку, с которой вам откроются живописные виды на окрестности. Здесь я расскажу вам об удивительном памятнике природы на восточном склоне горы — тисо-самшитовой роще. Вас ждет еще одна легенда — о самшите — и беседы об истории названия Черного моря.
Мацестинская долина
На повороте в долину вы увидите каменную скульптуру девушки Мацесты — предание о ней откроет вам этот символ дочерний любви и самопожертвования. Вы побываете в пещере, где происходили события легенды, узнаете научные факты о местных пещерных водах, а также познакомитесь с историей строительства ванных корпусов.
Организационные детали
- Я заберу вас из отеля на побережье (из Красной поляны и Лазаревского района вы добираетесь самостоятельно)
- Дополнительные расходы — вход на территорию национального парка: Орлиные скалы 100 руб/чел., Агурское ущелье 100руб./чел., смотровая площадка горы Ахун 100 руб/чел
- В летний период река Агура может пересыхать, в этом случае маршрут будет скорректирован
Выберите дату для вашей экскурсии
- Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
- Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
16 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию
Забрали от отеля. Комфортабельный авто с кондиционером. По дороге информация и обзор достопримечательностей города, остановка у музея, интересные моменты для собственных дальнейших изысканмй и прогулок . Татьяна - отличный водитель, это чувствуется на узких городских дорогах и на горном серпантине. Часть дороги к водопадам - пешая, живописная тропинка, сказочные пейзажи по ущелью и видом на Орлинные скалы. Кажется. что все места окутаны тайнами и легендами.
По дороге также была небольшая речка с совершенно молочного цвета водой - выше по течению впадает сероводородный источник. Запах специфический.
Прогулка спортивная, но это того стоит - мистические водопады с энергетикой камня и воды. Желающие купаются в водопаде.
Поездка очень понравилось. Татьяна - умный, интересный рассказчик, умелый организатор, сразу проникаешься к ней доверием.
Первые впечатления от города и его окрестностей самые чудесные, благодаря Татьне. Воздух леса волшебный - после прогулки мы проспали 12 часов. Желаем Татьяне новых туристов, которые полюбят город.