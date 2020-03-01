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Агурское ущелье, гора Ахун и Мацестинская долина

Татьяна
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Татьяна – ваш гид
Вы побываете в тех местах, с которыми связаны наиболее интересные мифы и легенды.

Пройдете по некогда «мокрой» и «гнилой», а ныне — долине здоровья и сердцу курорта Сочи.

Остановитесь у той самой пещеры, где жил дух Недр и прятал свои сокровища от людей.

Проедете в Агурское ущелье и пройдете узкой тропинкой вдоль подножия Орлиных скал.

Увидите Скалу Прометея и повстречаетесь с легендарной рекой Агурой, славящейся своими водопадами и порогами.

И кроме того, подниметесь на гору, где когда-то, по легенде, находилось жилище языческого бога Ахина, владения которого охраняли большие кровожадные орлы.
5000 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 5 часов
До 4 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии16 отзывов
5
Мифы и легенды Черноморского побережья
Мифы и легенды Черноморского побережья

Что вас ожидает

Тропами героев мифов и легенд
В начале путешествия я представлю вам город Сочи — расскажу самые важные факты из его истории и интересные подробности из современной жизни курортного города. А потом мы отправимся в живописные места Черноморского побережья, хранящие древние предания и легенды. Природа, история и древние мифы — все это в гармоничном сочетании позволит вам получить не только эстетическое удовольствие и новые знания, но и поможет обрести ощущение тайны, которым буквально пронизана атмосфера этих древних мест.

Агурское ущелье и миф о Прометее
У входа в Агурское ущелье вы осмотрите скульптуру девушки Агуры и пройдете до водопада той самой тропой, по которой она несла Прометею горячие лепешки и ключевую воду. Неподалеку вы увидите скульптуру свирепого орла, того самого, который мучил легендарного титана. По дороге вы услышите греческий миф на «сочинский лад», также я буду рассказывать вам о природе, горах, водоеме «Чертова купель», скале Прометея и тропах скалолазов. Отдельно остановимся на любопытном мифе о цветении папоротника, а возле особого дерева, расколотого молнией, по местной традиции, вы сможете загадать желание. Добравшись до первого водопада, если вы любите и легко совершаете длительные пешеходные прогулки, мы пройдем дальше, к другому красивому водопаду (500 метров в гору).

Бог Ахин и гора Ахун
О языческом боге и его жилище на соседней горе, охраняемом свирепыми орлами, вы узнаете в следующей части нашего маршрута. На машине поднимемся на смотровую площадку, с которой вам откроются живописные виды на окрестности. Здесь я расскажу вам об удивительном памятнике природы на восточном склоне горы — тисо-самшитовой роще. Вас ждет еще одна легенда — о самшите — и беседы об истории названия Черного моря.

Мацестинская долина
На повороте в долину вы увидите каменную скульптуру девушки Мацесты — предание о ней откроет вам этот символ дочерний любви и самопожертвования. Вы побываете в пещере, где происходили события легенды, узнаете научные факты о местных пещерных водах, а также познакомитесь с историей строительства ванных корпусов.

Организационные детали

  • Я заберу вас из отеля на побережье (из Красной поляны и Лазаревского района вы добираетесь самостоятельно)
  • Дополнительные расходы — вход на территорию национального парка: Орлиные скалы 100 руб/чел., Агурское ущелье 100руб./чел., смотровая площадка горы Ахун 100 руб/чел
  • В летний период река Агура может пересыхать, в этом случае маршрут будет скорректирован
Мифы и легенды Черноморского побережья
Мифы и легенды Черноморского побережья

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  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Татьяна
Татьяна
Добрый день! Меня зовут Татьяна. Образование высшее техническое. В 2015 году закончила курсы экскурсоводов. Я очень люблю путешествовать сама, узнавать новое. Очень важно как экскурсовод (индивидуальный ГИД) представляет свой город. Я люблю Сочи, люблю историю, людей и с радостью поделюсь с Вами этой любовью. Я провожу только индивидуальные экскурсии (1-4 человека). Маршруты все разрабатываю сама и делаю это с большим желанием. Если Вам не нравятся стандартные групповые маршруты, добро пожаловать на мою экскурсию. Мы вместе составим маршрут по вашим интересам,возрасту, физическим возможностям, бюджету.
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16 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

1 марта 2020
Неутомительная и комфортная экскурсия с отзывчивым, приятным гидом!Всё время поражала способность Татьяны выдать очередную порцию интересной информации одновременно лавируя на машине в плотном городском трафике! В конце Татьяна, чтобы сократить наш срок пребывания в аэропорту, дополнительно завезла нас на живописный берег Мзымты и в маленькую семейную кондитерскую в Высоком. Большое спасибо Татьяне!) Захотелось вернуться в Сочи для более близкого знакомства с городом)
15 февраля 2020
Отличная Экскурсия! Татьяна учла все пожелания, и влюбила в город! Очень рекомендую!!
1 января 2020
Отлично провели время! Татьяна- очень грамотный и интересный рассказчик. Полностью подстроилась под наши запросы и пожелания! Отвечала на все вопросы. Обязательно порекомендую эту экскурсию и особенно этого гида своим друзьям)
5 декабря 2019
Были с ребенком-подростком в Сочи (3 дня). Очень хотелось посмотреть по-максимуму. На один из дней запланировала экскурсию с гидом. Выбрала на сайте. Татьяна - очень внимательный гид , Отвезли нас с ребенком в места, которые даже не были обозначены в маршруте. Очень интересно рассказала об окрестностях Сочи, очень рекомендую.
10 ноября 2019
Татьяна встретила нас в аэропорту и за 5 часов показала и рассказала все интересное, что есть в Сочи. Татьяна обаятельный человек и интересный рассказчик, мы остались довольны ее экскурсией - много рассказов, легенд, на машине подвозила максимально близко к нужным местам, все отлично. Порекомендую эту экскурсию тем людям, кто, как мы, приехал в Сочи первый раз и на полдня. Только благодаря такой вот экскурсии можно что-то понять о городе и увидеть его с разных сторон, для самостоятельного осмотра понадобилось бы гораздо больше времени. Но если вы едете в Сочи отдыхать на несколько дней, то сможете сами, прочитав обо всех заслуживающих внимание местах, их спокойно посетить.
6 ноября 2019
Очень интересная,неутомительная экскурсия по красивым природным местам с замечательным гидом Татьяной!
20 октября 2019
Спасибо большое Татьяне за экскурсию, нам с детьми очень понравилось! 5 часов прошли незаметно, получилась замечательная прогулка. И отдельное спасибо за возможность посмотреть на водопады в непосредственной близости - без Татьяны мы бы так близко точно не подошли.
10 октября 2019
Татьяна прекрасный гид и интересный человек, который действительно любит Сочи, знает много интересного и с горящими глазами делится своими знаниями. Много посмотрели и много узнали об увиденном + дополнительно, что можно ещё посмотреть, куда стоит сходить. Огромное спасибо за отличное время и шикарные виды!
9 сентября 2019
Замечательная экскурсия, нам очень повезло с погодой, нагулялись вдоволь. Посмотрели водопады, окунулись в атмосферу гор, запахов и звуков. Познакомились с удивительными легендами посещаемых мест, ребенок 8 лет до сих под впечатлением и некоторые из легенд вспоминает и рассуждает о их происхождении. Спасибо замечательному гиду!!!
8 августа 2019
Поездка на гору Ахун и водопады ущелья.
Забрали от отеля. Комфортабельный авто с кондиционером. По дороге информация и обзор достопримечательностей города, остановка у музея, интересные моменты для собственных дальнейших изысканмй и прогулок . Татьяна - отличный водитель, это чувствуется на узких городских дорогах и на горном серпантине. Часть дороги к водопадам - пешая, живописная тропинка, сказочные пейзажи по ущелью и видом на Орлинные скалы. Кажется. что все места окутаны тайнами и легендами.
По дороге также была небольшая речка с совершенно молочного цвета водой - выше по течению впадает сероводородный источник. Запах специфический.
Прогулка спортивная, но это того стоит - мистические водопады с энергетикой камня и воды. Желающие купаются в водопаде.
Поездка очень понравилось. Татьяна - умный, интересный рассказчик, умелый организатор, сразу проникаешься к ней доверием.
Первые впечатления от города и его окрестностей самые чудесные, благодаря Татьне. Воздух леса волшебный - после прогулки мы проспали 12 часов. Желаем Татьяне новых туристов, которые полюбят город.
Ещё 6 отзывов

Татьяна проводит ещё 2 экскурсии

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