10 отзывов оставили туристы

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Побег из отеля: трекинг к водопадам и каньонам Сочи

Исследовать секретные тропы колхидского леса и искупаться в каскадах реки Ажек

5
10 отзывов
Александр
Александр – Гид из Сочи
Чтобы в полной мере убедиться, что Сочи не заканчивается на берегу Черного моря 🌊, предлагаю вам совершить путешествие к каскаду водопадов на реке Ажек.

Мы будем пересекать горные реки и идти сквозь древний колхидский лес 🌳, искать и находить потрясающие виды для фото, говорить об истории 📖 и природе этих мест, нырять в купели и пробовать воду из минеральных источников.
Задать вопросОбычно отвечает за 16 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 💧Водопады
  • В горы
  • 🕐Длительность 6.5 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • От 4 000 ₽ за экскурсию

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Побег из отеля: трекинг к водопадам и каньонам Сочи
Побег из отеля: трекинг к водопадам и каньонам Сочи

Что вас ожидает

Секретными тропами к водопадам Сочи
Отправляемся в путь — к красивейшим водопадам реки Ажек! По пути будем останавливаться, чтобы надышаться кристальным воздухом, полюбоваться видами и до отказа заполнить память смартфона фотографиями. Это будет насыщенная дружеская прогулка 👣, во время которой вы:

  • Перенесетесь на пару тысячелетий назад в заповедном колхидском лесу 🌲, который не изменился со времен динозавров
  • Доберетесь до четырех водопадов: знаменитого 27-метрового Ореховского (готовьте фотоаппарат!) и трех водопадов на реке Ажек. Один из них — секретный!
  • Искупаетесь в лагунах водопадов, прыгнете с обрыва в купель с чистейшей прохладной водой и перейдете горную реку, ступая по бревнам
  • Освежитесь водой из природных минеральных источников
  • А если будем тихо себя вести, сможем встретить даже косулю или енота.

И, конечно, по пути я расскажу истории 📖 и легенды здешних мест, достопримечательностей 🏛️ и эко-поселений. Поделюсь секретами местных жителей и помогу больше узнать о сочинской природе.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • До начала маршрута едем на авто. Я заберу вас из отеля и доставлю обратно. Транспорт из Сочи, Адлера включен в стоимость (Красная Поляна оговаривается отдельно).
  • Пешеходная часть маршрута около 15 км
  • Если хватит времени и сил, посмотрим водопады на ручье Сванидзе

Что взять с собой

  • Наденьте спортивную одежду и обувь по сезону с крепкой подошвой
  • Возьмите напитки, лёгкий перекус (фрукты, бутерброды), головной убор, купальник (по желанию)
  • Советую взять фотоаппаратуру или смартфон для классных фото — а они будут точно!
Побег из отеля: трекинг к водопадам и каньонам Сочи
Побег из отеля: трекинг к водопадам и каньонам Сочи
Побег из отеля: трекинг к водопадам и каньонам Сочи
Побег из отеля: трекинг к водопадам и каньонам Сочи
Побег из отеля: трекинг к водопадам и каньонам Сочи
Побег из отеля: трекинг к водопадам и каньонам Сочи
Побег из отеля: трекинг к водопадам и каньонам Сочи

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Александр
Александр
Привет, друг! Я живу в Сочи уже более 10 лет и все, кто со мной знаком, знают, что Сочи для меня стал родным городом. Я любитель пройтись по секретным закоулкам, выбраться за город и найти места, о которых мало кому известно (или неизвестно вообще). Взобраться повыше в горы и оттуда во все горло признаться в любви этому городу или нашептать свои признания колхидскому лесу и спеть оду преданности вместе с водопадом. Пришло время поделиться своими знаниями и маршрутами. Присоединяйся!
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10 отзывов оставили туристы

9 сентября 2020
Абсолютно невероятный опыт, который буду еще долго вспоминать с замиранием сердца! Маршрут потрясающе красивый, природа просто завораживает! Не пропустила ни одного водопада, везде искупалась, так как совершенно невозможно себе в этом отказать - вода кристальная, ощущения неземные! Александр - большой профессионал, с индивидуальным подходом, все очень здорово продумано, безопасно и интересно. Да и в целом человек очень комфортный, тактичный и пунктуальный. Как опытный путешественник могу с уверенностью сказать, что цена-качество выше всяких похвал. От всего сердца хочу поблагодарить Александра и горячо рекомендовать всем, кто заинтересован в такого вида активности, вы точно не пожалеете!
7 сентября 2020
Экскурсия проходила 27 августа. Александр прекрасный гид и собеседник, рассказывал интересно и задорно. Очень красивые виды и конечно же изумляющие водопады, во всех мы покупались и сфотографировались) Все очень понравилось: дружеская обстановка, живописная природа и куча новых эмоций и воспоминаний. Огромное спасибо Александру за проведенную экскурсию)
5 сентября 2020
Отличная экскурсия. Побег из жары в прохладу колхидского леса. Маршрут не сложный, неспортивный ребенок прошел весь путь. Виды волшебные. Изюминка на торте- скрытый водопад, который заставляет себя почувствовать свободным. Александр отличный проводник. Как волшебник из шляпы, из своего рюкзака достал чайник и сковородку, приготовил приятный перекус. Спасибо за прогулку, до новых встреч
4 сентября 2020
Мы были в диком восторге от экскурсии, и от Александра! Ходили вдвоём с мужем, было очень круто, водопады, каньон, родник. Мы прошли больше 20 км и сделали больше 30000 шагов и совсем этого не почувствовали, за приятной беседой! Александр, удивил нас вечерним перекусом, сделаным пока мы купались. Маршрут этот действительно мало кто знает, даже местные жители у которых мы спрашивали про эти водопады говорили, что впервые слышат о таких. Могу с уверенностью сказать, это был лучший день и самая приятная компания. Впечатлений на целый год хватит, а в следующем году если поедем в Сочи то обязательно сходим ещё куда нибудь с Александром. Всем советую эту экскурсию, в местных туристических киосках такого вы точно не найдёте.
15 августа 2020
Мы ходили на экскурсию в августе 2020 года большой компанией, 3 взрослых и 6 детей разных возрастов 15, 12 и 8 лет. Экскурсия понравилась настолько, что дети и взрослые захотели написать каждый свой отзыв. Публикуем свои впечатления: Артем, 15 лет: После окончания экскурсии, через день я совсем не чувствую усталости, остались только приятные воспоминания и отличный настрой. Экскурсовод замечательный, уделял внимание каждому члену группы, из разговора со взрослыми быстро перестраивался на общение и помощь детям. Маршрут действительно непростой, но количество привалов вы можете определить сами, хотя нам вполне хватило 2-3. Единственное, что помогает восстановить силы - это стоянка у водопада, купание в холодной сточной речке, прыжки с мыса. С собой я советую взять сменную резиновую обувь, сытный короткий перекус (например бананы) и обязательно 0, 5-1л воды, так же колонка с музыкой могла бы скрасить ваш долгий путь. Полина, 15 лет: Не так давно мы побывали на экскурсии по хребту Ажек с замечательным проводником Александром. Саша безумно интересный и добрый человек. Поможет пройти через ущелье по мосту, расскажет про древние поселения и сделает снимки вашей персоны у водопада с опасных ракурсов. На каждом шагу, за каждым углом приходиться себя щипать, чтобы осознавать, что это действительно происходит с тобой. Как в сказке! Мы и не подозревали, что природа может быть настолько необыкновенна и прекрасна. Приятная прохладная водичка, крутые утесы, живописные водопады, величественные горы, превосходный экскурсовод, чудесный маршрут и просто оболденная атмосфера! Определенно стоит Вашего внимания! Алексей, 47 лет: Замечательная прогулка в горы. Не загруженная "экскурсионной программой". Доступная для ребёнка 8 лет. Виды природы непередаваемые!!! Водопады, горы, лесные тропы, водные преграды! На пути несколько красивейших водопадов с лвгунами, где можно искупатся и попрыгать с утёса. С собой обязательно удобную обувь, сменную обувь резиновую, немного воды, купальники и небольшой перекус, а также хорошее настроение! Маршрут больше 10 км не сложный по прохождению. Привалы по желанию. Александр очень чуткий ко всем участникам группы провожатый. Интересный собеседник. Егор, 12 лет: Александр-очень профессиональный гид, всю дорогу рассказывал интересные и познавательные истории, отвечал на все наши вопросы насчёт маршрута и прочего, показал великолепные места, правда, мест, где можно сделать красивые фото не так много, как хотелось бы. Очень порадовал секретный водопад и другие тоже. Особенно понравилось место у одного из водопадов, где можно было прыгать с высоты больше 5 метров, ощущения просто космические. Первый раз стремно, а потом драйвово. Ещё понравилась увязавшаяся за нами собака, было необычно путешествовать с ещё одним спутником, после того, как мы вышли с маршрута, собака, которую мы назвали «Пятном» провожала наши машины км 2. В-общем, экскурсия хороша, рекомендую, только идти придётся очень долго, поэтому запаситесь силами, авантюризмом и кайфуйте!
11 августа 2020
Экскурсия - полный восторг! 15 км неземных красот. После сложных подъёмов и спусков по 30 градусной жаре особый кайф - купание в водопадах. Спасибо Александру, сильному и надёжному проводнику, с которым все под силу и ничего не страшно. Он сделал массу крутых фото, за что ему отдельная благодарность. Эту экстремальную экскурсию забыть невозможно! Маршрут непростой, подойдет для тренированных и физически крепких. Рекомендую.
19 июля 2020
Идеальная экскурсия для тех, кто хочет в узком кругу увидеть и прочувствовать красоту природы, искупаться в водопадах и как следует размять ноги! Александр очень внимательный, придусматривает множество мелочей и к каждому находит индивидуальный подход. Да и просто приятный человек)) Мы отлично провели время, безумно рады, что попали на такую экскурсию, впечатлений хватит на весь год) В общем, для любителей длинных прогулок очень рекомендуем!
11 июля 2020
Отличная экскурсия!!!! Александр провёл по очень красивым местам! Виды шикарные!!! А секретный водопад самая изюминка всей экскурсии!!!!!
11 июля 2020
Ну что же, хватит хештегов, пожалуй, пришло время рассказать о самом захватывающем эпизоде нашего путешествия. Мы забронировали его ещё сидя на даче, на трипстере. Привлекло описание и название - "ПОБЕГ ИЗ ОТЕЛЯ"... Мы читали: "Ты будешь бегать как угорелый по лесу и кричать, как же тут красиво - увидишь колхидский лес, который не изменился со времен динозавров - Купаться в водопадах (Ореховский 27 метров, 3 водопада на реке Ажек до 20 метров) -прыгать с обрыва в озера -ловить баланс на упавших через реку бревнах -пить воду из минеральных источников - увидишь тритонов - возможно встретишь косулю или енота (если будешь тихо себя вести🤫) -миллион тысяч фотографий и видео"... И нам очень всего этого хотелось. (Спойлер - все это действительно было, только вместо косулей и енотов с нами были две приблудные собаки :) Коварный Гугл стабильно показывал дожди и грозы в день нашего похода. До последнего. Но если Вселенная решила одарить тебя своими подарками, она не мелочится - и звёзды, люди, места и обстоятельства сходятся в одну стройную систему. Давно ли у вас бывали приключения? Иногда в ленте у друзей попадается: "Я поднялся на Эльбрус", "Я прыгнул с тарзанки"... Лично мои приключения исчерпывались четырехмесячным лежанием на диване на самоизоляции. А до этого я много работала. И идти 15 км вот этими вот самыми лежащими на диване ногами, лезть через корни самшитов, буков и родедендронов, брести по пояс в воде с рюкзаком над головой по слоистому дну горной речки, проверяя каждый свой шаг, к секретному водопаду - для меня было маленьким, но очень личным приключением. Мы получили этот подарок Судьбы - в виде этих рек, водопадов, деревьев и папоротников, благоухающих, кажется, всеми ароматами мира. А второй подарок - это наш гид Саша. Мы впервые увидели перед собой идеального гида, таким, каким он должен быть. Спокойный, несуетливый, ненавязчивый. Этот человек, кажется, настолько в ладах сам с собой, что гармонизирует все пространство и всех окружающих вокруг себя. Он вроде поодаль - и в то же время краем глаза видит нас всех, и не успеешь ты подумать "а вот бы... " - он тут как тут. Предупреждает желания за шаг. Помочь с вещами, сделать фотосессию, тут же на берегу реки достать крошечную сковородку и сделать ароматные гренки и чай с мятой - да не вопрос. С нашим Вовой он моментально нашел общий язык - дал вместе с ним клички нашим приблудным собакам, которые решили отправиться с нами в надежде на колбаски и бутерброды - Пират Джек Воробей и ГипноЖаба (не спрашивайте!); пел с ним про синий трактор (родители поймут), и, конечно, контролировал почти каждый его шаг, давая возможность маме и папе тоже кайфануть от похода, отвечая попутно на все наши вопросы из серии "а что это за растение?" Поэтому - да, это реклама. Непроплаченная, разумеется. Мне просто хочется, чтобы как можно больше людей, едущих в Сочи, тоже встретились со своим ПРИКЛЮЧЕНИЕМ.
2 июля 2020
Сбежали из отеля в каньон Псахо и на водопад Пасть дракона :) Маршрут отличался от изначально заявленного в экскурсии, поскольку мы жили в Красной поляне и согласились на предложение Александра поехать туда, где ближе и не менее красиво. Экскурсия полностью оправдала ожидания, вода в этих местах просто невероятного цвета. Чувствовала себя амазонкой, перебираясь босиком вброд по реке каньона :) Александр - отличный и главное внимательный гид, с радостью в такой компании поеду на другие возможные экскурсии, когда в следующий раз буду в Сочи. Всем советую!

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