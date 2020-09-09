10 отзывов оставили туристы

Ну что же, хватит хештегов, пожалуй, пришло время рассказать о самом захватывающем эпизоде нашего путешествия. Мы забронировали его ещё сидя на даче, на трипстере. Привлекло описание и название - "ПОБЕГ ИЗ ОТЕЛЯ"... Мы читали: "Ты будешь бегать как угорелый по лесу и кричать, как же тут красиво - увидишь колхидский лес, который не изменился со времен динозавров - Купаться в водопадах (Ореховский 27 метров, 3 водопада на реке Ажек до 20 метров) -прыгать с обрыва в озера -ловить баланс на упавших через реку бревнах -пить воду из минеральных источников - увидишь тритонов - возможно встретишь косулю или енота (если будешь тихо себя вести🤫) -миллион тысяч фотографий и видео"... И нам очень всего этого хотелось. (Спойлер - все это действительно было, только вместо косулей и енотов с нами были две приблудные собаки :) Коварный Гугл стабильно показывал дожди и грозы в день нашего похода. До последнего. Но если Вселенная решила одарить тебя своими подарками, она не мелочится - и звёзды, люди, места и обстоятельства сходятся в одну стройную систему. Давно ли у вас бывали приключения? Иногда в ленте у друзей попадается: "Я поднялся на Эльбрус", "Я прыгнул с тарзанки"... Лично мои приключения исчерпывались четырехмесячным лежанием на диване на самоизоляции. А до этого я много работала. И идти 15 км вот этими вот самыми лежащими на диване ногами, лезть через корни самшитов, буков и родедендронов, брести по пояс в воде с рюкзаком над головой по слоистому дну горной речки, проверяя каждый свой шаг, к секретному водопаду - для меня было маленьким, но очень личным приключением. Мы получили этот подарок Судьбы - в виде этих рек, водопадов, деревьев и папоротников, благоухающих, кажется, всеми ароматами мира. А второй подарок - это наш гид Саша. Мы впервые увидели перед собой идеального гида, таким, каким он должен быть. Спокойный, несуетливый, ненавязчивый. Этот человек, кажется, настолько в ладах сам с собой, что гармонизирует все пространство и всех окружающих вокруг себя. Он вроде поодаль - и в то же время краем глаза видит нас всех, и не успеешь ты подумать "а вот бы... " - он тут как тут. Предупреждает желания за шаг. Помочь с вещами, сделать фотосессию, тут же на берегу реки достать крошечную сковородку и сделать ароматные гренки и чай с мятой - да не вопрос. С нашим Вовой он моментально нашел общий язык - дал вместе с ним клички нашим приблудным собакам, которые решили отправиться с нами в надежде на колбаски и бутерброды - Пират Джек Воробей и ГипноЖаба (не спрашивайте!); пел с ним про синий трактор (родители поймут), и, конечно, контролировал почти каждый его шаг, давая возможность маме и папе тоже кайфануть от похода, отвечая попутно на все наши вопросы из серии "а что это за растение?" Поэтому - да, это реклама. Непроплаченная, разумеется. Мне просто хочется, чтобы как можно больше людей, едущих в Сочи, тоже встретились со своим ПРИКЛЮЧЕНИЕМ.