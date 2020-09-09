10 отзывов оставили туристы

Мы ходили на экскурсию в августе 2020 года большой компанией, 3 взрослых и 6 детей разных возрастов 15, 12 и 8 лет. Экскурсия понравилась настолько, что дети и взрослые захотели написать каждый свой отзыв. Публикуем свои впечатления: Артем, 15 лет: После окончания экскурсии, через день я совсем не чувствую усталости, остались только приятные воспоминания и отличный настрой. Экскурсовод замечательный, уделял внимание каждому члену группы, из разговора со взрослыми быстро перестраивался на общение и помощь детям. Маршрут действительно непростой, но количество привалов вы можете определить сами, хотя нам вполне хватило 2-3. Единственное, что помогает восстановить силы - это стоянка у водопада, купание в холодной сточной речке, прыжки с мыса. С собой я советую взять сменную резиновую обувь, сытный короткий перекус (например бананы) и обязательно 0, 5-1л воды, так же колонка с музыкой могла бы скрасить ваш долгий путь. Полина, 15 лет: Не так давно мы побывали на экскурсии по хребту Ажек с замечательным проводником Александром. Саша безумно интересный и добрый человек. Поможет пройти через ущелье по мосту, расскажет про древние поселения и сделает снимки вашей персоны у водопада с опасных ракурсов. На каждом шагу, за каждым углом приходиться себя щипать, чтобы осознавать, что это действительно происходит с тобой. Как в сказке! Мы и не подозревали, что природа может быть настолько необыкновенна и прекрасна. Приятная прохладная водичка, крутые утесы, живописные водопады, величественные горы, превосходный экскурсовод, чудесный маршрут и просто оболденная атмосфера! Определенно стоит Вашего внимания! Алексей, 47 лет: Замечательная прогулка в горы. Не загруженная "экскурсионной программой". Доступная для ребёнка 8 лет. Виды природы непередаваемые!!! Водопады, горы, лесные тропы, водные преграды! На пути несколько красивейших водопадов с лвгунами, где можно искупатся и попрыгать с утёса. С собой обязательно удобную обувь, сменную обувь резиновую, немного воды, купальники и небольшой перекус, а также хорошее настроение! Маршрут больше 10 км не сложный по прохождению. Привалы по желанию. Александр очень чуткий ко всем участникам группы провожатый. Интересный собеседник. Егор, 12 лет: Александр-очень профессиональный гид, всю дорогу рассказывал интересные и познавательные истории, отвечал на все наши вопросы насчёт маршрута и прочего, показал великолепные места, правда, мест, где можно сделать красивые фото не так много, как хотелось бы. Очень порадовал секретный водопад и другие тоже. Особенно понравилось место у одного из водопадов, где можно было прыгать с высоты больше 5 метров, ощущения просто космические. Первый раз стремно, а потом драйвово. Ещё понравилась увязавшаяся за нами собака, было необычно путешествовать с ещё одним спутником, после того, как мы вышли с маршрута, собака, которую мы назвали «Пятном» провожала наши машины км 2. В-общем, экскурсия хороша, рекомендую, только идти придётся очень долго, поэтому запаситесь силами, авантюризмом и кайфуйте!