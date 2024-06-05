🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе Мини-группа 12 часов 96 отзывов Поездка на полуостров Гамова в мини-группе: незабываемое приключение Присоединяйтесь к увлекательной поездке на полуостров Гамова. Живописные тропы, белоснежные пляжи и теплое море ждут вас Начало: Кинотеатр Уссури Расписание: ежедневно в 07:30 5 200 ₽ за человека

🚌 На автобусе 15% скидка Мини-группа 12 часов 13 отзывов Групповая поездка к бухтам Триозерье, Окуневая и Спокойная из Владивостока Групповая экскурсия до 10 человек к живописным бухтам Приморского края. Неспешные прогулки, красивые пляжи и возможность сделать множество фото Начало: У остановки «Луговая» Расписание: ежедневно в 07:30 5400 4 590 ₽ за человека

🛣 Джиппинг 🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 15 отзывов Добро пожаловать на остров Русский - индивидуальная экскурсия Отправляйтесь на остров Русский на внедорожнике, посетите лучшие смотровые площадки, искупайтесь в Японском море и узнайте интересные легенды 12 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 94 отзыва Владивосток, остров Русский и мыс Тобизина: путешествие по символам города Погрузитесь в атмосферу Владивостока: от старинного маяка до современных мостов. Экскурсия откроет самые живописные уголки и исторические тайны Начало: Отель туристов 15 500 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине 5% скидка Индивидуальная 6.5 часов 114 отзывов Привет, я Владивосток! Погружение в историю и красоты Приморского края Откройте для себя сердце Владивостока через уникальные пейзажи, исторические места и морские традиции в увлекательной индивидуальной экскурсии 11900 11 305 ₽ за всё до 3 чел.

🚤 На катере Фотопрогулка 12 часов 44 отзыва Затерянные острова и лежбище морских львов: фототур на катере Погрузитесь в мир первозданной природы и тайных артефактов Владивостока. Легендарные острова, морские львы и незабываемые закаты ждут вас 49 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 50 отзывов Топ-места в окрестностях Владивостока: от сафари-парка до бухт Погрузитесь в мир дикой природы Приморья и уникальных пейзажей. Встреча с амурскими тиграми и прогулки по берегам трех красочных бухт ждут вас Начало: Отель туристов 13 500 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 9 часов 47 отзывов Русский и Шкота: путешествие на авто и пешком по двум островам 982-я орудийная батарея, грандиозные природные виды, старый маяк и походная атмосфера Начало: От вашей гостиницы или в другом удобном для вас ме... 13 500 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 7 часов 40 отзывов Приморский сафари-парк и Лазурная бухта: Путешествие по живописным уголкам Владивостока Вас ждет захватывающее путешествие по Приморскому сафари-парку и Лазурной бухте, где природа и дикая фауна Владивостока оживают перед вашими глазами Начало: У вашего отеля 14 000 ₽ за всё до 3 чел.

🛣 Джиппинг 🚗 На машине Индивидуальная 12 часов 14 отзывов Секретное Приморье: на внедорожнике к полуострову Гамова Добраться до заповедного мыса Тельяковского и искупаться в уединенной бухте Начало: Центр 29 990 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 12 часов 23 отзыва Из Владивостока - на юг Приморья: уникальное путешествие по бухтам и паркам Откройте для себя красоту южного Приморья: бухты, пляжи и заповедные парки в одной увлекательной экскурсии Начало: У вашего отеля 26 500 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Групповая 6 часов 11 отзывов Популярное предложение Три бухты Уссурийского залива, игорный комплекс и Сафари-парк Откройте для себя красоту Стеклянной, Шамары и Муравьиной бухт, а также насладитесь посещением Сафари-парка и игорного комплекса Начало: У вашего отеля Расписание: ежедневно в 08:00, 10:00 и 11:00 3 800 ₽ за человека

🚤 На катере Групповая 10 часов 2 отзыва В тренде Морское приключение во Владивостоке: мыс Тобизина, котики и морепродукты Приглашаем на захватывающее морское приключение во Владивостоке! Посетите мыс Тобизина, остров Шкота и насладитесь свежими морепродуктами на ферме Начало: На ул. Катерной, 6в 6 000 ₽ за человека

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе Мини-группа 13 часов 33 отзыва Популярное предложение Полуостров Гамова: бухта Теляковского и остров Томящегося сердца Вдохновляющее путешествие в одно из самых живописных мест на юге Приморья - в мини-группе Начало: На Светланской улице Расписание: ежедневно в 07:00 5 900 ₽ за человека

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе Мини-группа 6 часов 6 отзывов Один день дальневосточника. Мыс Брюса + Кравцовские водопады + «Земля леопарда» + китайская кухня Оценить разнообразие природы и гастрономии Приморского края в мини-группе Начало: На улице Светланская Расписание: ежедневно в 07:30 6 400 ₽ за человека

🛣 Джиппинг 🚗 На машине 10% скидка Индивидуальная 10 часов 178 отзывов Незабываемое путешествие на внедорожнике по островам Владивостока Погрузитесь в мир природных красот и исторических загадок Владивостока с эксклюзивной экскурсией на внедорожнике Начало: Заберем от гостиницы 19270 17 343 ₽ за всё до 6 чел.

🚗 На машине 🏄 SUP-прогулки 15% скидка Индивидуальная 6 часов 5 отзывов Едем на Русский остров: мыс Тобизина + прогулка на сапах Совместить активный отдых с изучением первозданной природы Приморского края Начало: У вашего отеля 14880 12 648 ₽ за всё до 5 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 12 часов 1 отзыв Полуостров Гамова и Кравцовские водопады Созерцать природное и прекрасное, узнавать интересное, дегустировать морское и вкусное Начало: В любом удобном для вас месте во Владивостоке 23 750 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 10 часов 13 отзывов Приморские Мальдивы: путешествие в бухту Триозерье Провести день на одном из красивейших пляжей Приморского края и искупаться в Японском море 21 800 ₽ за всё до 3 чел.

Индивидуальная 10 часов 6 отзывов Таинственный Аскольд: остров с богатым животным миром и любопытной историей Увидеть лежбище нерп и сивучей, полюбоваться кекурами и водопадами и отыскать старинный маяк Начало: В городе Фокино 39 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Мини-группа 7 часов 1 отзыв Кравцовские водопады + бассейн под открытым небом за один день Увидеть памятник природы и отдохнуть среди «приморских джунглей» Начало: Возле кинотеатра «Уссури» Расписание: в субботу и воскресенье в 08:00 13 000 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 10 часов 1 отзыв Приморский минимум: остров Русский, мыс Тобизина, сафари-парк и бухта Стеклянная Очутиться среди главных чудес Приморья, природных и рукотворных 18 190 ₽ за всё до 7 чел.

🚗 На машине 15% скидка Фотопрогулка 6 часов 12 отзывов Популярное предложение Фототур из Владивостока: остров Шкота, морская ферма и военный музей За яркими снимками - по красивейшим местам Приморского края 14910 12 674 ₽ за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 11 часов 15 отзывов День на мысе Брюса Открыть красивейший уголок Хасанского района и прогуляться по лавовым берегам Японского моря 25 000 ₽ за всё до 2 чел.

🛣 Джиппинг 🚗 На машине Индивидуальная 12 часов 1 отзыв На авто к Приморским Мальдивам: пляжи, бухты и сафари-парк Увидеть первозданную красоту дальневосточной природы и понаблюдать за дикими животными Начало: От места вашего проживания 25 990 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине 10% скидка Индивидуальная 7 часов 9 отзывов Владивосток и Русский остров: полное погружение за один день Хотите увидеть лучшее из Владивостока и Русского острова всего за один день? Эта экскурсия создана для вас 18300 16 470 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 10 часов 2 отзыва Приморская Шотландия: из Владивостока - к мысу Лисученко Провести день наедине с природой в живописных местах под Находкой 28 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 10 часов 8 отзывов Из Владивостока - к мысам Брюса и Парящей черепахи Кравцовские водопады, маяк Бюссе и фантастические панорамы Японского моря за 1 день 22 300 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 6.5 часов 14 отзывов Мыс Тобизина и форты острова Русский Восхититься живописными морскими панорамами и удивиться в подземельях крепостных фортов 11 500 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 31 отзыв Лучшие панорамы Владивостока и остров Русский: экскурсия за 1 день Погрузитесь в красоту Приморского края с экскурсией, которая откроет вам секретные места и захватывающие виды Владивостока 16 000 ₽ за всё до 3 чел.

🛣 Джиппинг 🚗 На машине Индивидуальная 12 часов 6 отзывов Живописные бухты Находка, Триозерье и Ежовая: экскурсия на внедорожнике Приглашаем в увлекательное путешествие по бухтам Находка, Триозерье и Ежовая на внедорожнике. Почувствуйте дух приключений и красоту дикой природы Начало: Заберу вас от вашей гостиницы 27 930 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 12 часов 9 отзывов Из Владивостока - в заповедное Приморье Познакомиться с природой, историей и легендами самых живописных мест на юге края 30 000 ₽ за всё до 3 чел.

🛣 Джиппинг 🚗 На машине Индивидуальная 10 часов 16 отзывов Водопад Горбатый и сафари-парк: приключение на внедорожнике Погрузитесь в уникальный мир дикой природы Приморья, встречая редких животных и открывая исторические тайны на эксклюзивной экскурсии Начало: По договоренности 19 999 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Фотопрогулка 6 часов 3 отзыва Хайкинг в ущелье Дарданеллы с фотографом Устроить мини-поход по таежному ущелью реки Тигровая и покорить Замок Принцессы 19 900 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 1 отзыв Остров Шкота + крытый бассейн с морской водой Увидеть рыжие скалы и гроты и побывать на «Трезубце Посейдона» 12 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине 10% скидка Индивидуальная 10 часов 2 отзыва Маяк Бюссе, дикие кошки и природа Дальнего Востока: уникальное путешествие Погрузитесь в мир дикой природы и истории с экскурсией, где вас ждут невероятные встречи и захватывающие виды Начало: У места вашего проживания во Владивостоке 19999 18 000 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 13 часов 5 отзывов Вулканический полуостров Краббе для искушённых путешественников Попасть в волшебный мир с потухшими вулканами, лазурным морем, гротами и причудливыми скалами Начало: у вашего отеля 30 000 ₽ за всё до 6 чел.

🚗 На машине 10% скидка Индивидуальная 7 часов 3 отзыва Природа и история острова Русский для детей и их родителей Исследовать живописную местность в увлекательном формате с реквизитом и заданиями 11900 10 710 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 10 часов 1 отзыв Мыс Брюса: приморский кусочек Исландии Совместить поездку к базальтовым скалам с треккингом по живописным местам 19 490 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 9 часов 1 отзыв Хайкинг по горному хребту Сихотэ-Алиня: треккинг к вершине Фалаза Покорите одну из самых живописных вершин Сихотэ-Алиня, наслаждаясь видами Ливадийского хребта и чистым горным воздухом Начало: Возле вашей гостиницы 25 990 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 10 часов 2 отзыва Необитаемый остров Шкота и мысы Русского острова Изучить самые интересные места двух островов за 1 день на автопешеходной экскурсии Начало: У вашей гостиницы 14 900 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 12 часов 2 отзыва Увлекательное путешествие по Находке: от мыса Пасека до скалы Пржевальского Откройте для себя великолепие Находки: от величественных скал до мифических гор. Погрузитесь в мир природы и легенд в уютной атмосфере 30 000 ₽ за всё до 3 чел.

🛣 Джиппинг 🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 2 отзыва По следам тигра: Шкотовские водопады, сафари-парк + Лазурная и Стеклянная бухты Отправиться в путешествие на внедорожнике и познакомиться с удивительной приморской природой Начало: У вашего отеля 17 990 ₽ за всё до 4 чел.

🛥 На яхте 🏄 SUP-прогулки 10% скидка Индивидуальная 9 часов 1 отзыв На парусной яхте - вокруг островов Владивостока Насладиться уединением среди живописной природы, покататься на сапах и искупаться вдали от берегов 49340 44 406 ₽ за всё до 4 чел.