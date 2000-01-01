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Черноморское побережье Турции

Talya T.
Talya T. – Гид из Стамбула
Черноморское побережье Турции
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  • 👥Групповая
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 120 часов
  • 👫 Группа не более 5 человек

  • €490 за человека

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Черноморское побережье Турции
Черноморское побережье Турции

Что вы увидите

  • Трабзон
  • монастырь Сумелла
  • пещера Караджа
  • озеро Узюнгёль
  • город Ризе
  • плато Айдер
  • плато Хусер
  • крепость Зиль
  • водопад Паловит
  • Самшитовый лес
  • чайные плантации в Чайели
  • Долина Фыртына и многое другое
Это путешествие поможет вам перезапуститься после шумных городов и откроет Турцию с совершенно новой неожиданной стороны.
Мы с вами отправимся на родину турецкого чая, уникальной черноморской кухни 🥧, национальных заповедников, объятых облаками гор ⛰️, густых девственных самшитовых лесов и кристально чистых горных озер, водопадов и бесконечных полей.
1. Вылет в Трабзон в 13-20 из Анталии ( из Стамбула). Встреча в аэропорту. В этот день мы осмотрим достопримечательности 🏛️ Трабзона: храм Святой Софии, дом Ататюрка, крепостные стены города и многое другое. Посетим Акчаабат и отведаем знаменитых фрикаделек, который вы не попробуете ни в одном другом месте мира.
2. После завтрака мы отправимся в таинственное и прекрасное место – Монастырь Богоматери Черной горы или Панагия Сумела.
Далее мы отправимся в апартаменты подземного горного тролля - в Пещеру Караджа. Она хоть и невелика, но удивительно красива. Воздух в этой пещере оказывает лечебный эффект на людей, страдающих от астмы и нарушений дыхания, благодаря высокому содержанию кислорода в воздухе (25% внизу и 30% в верхних частях пещеры). Ночь в долине Зигана.
3. В этот день мы отправимся на озеро Узюнгёль. Так же мы поднимемся на плато Карестер, где увидим озеро в 2000 м высоты, во всем его великолепии. Посетим чайные плантации в Чайели и отправимся в Чамлыхемшин. Ночь на плато
4. Прогулка 👣 к водопаду и римскому мосту, Поездка на плато Хусер (качели над облаками) Прогулка по плато Айдер.
5. В этот день мы посетим Крепость Зиль, водопад Паловит, Самшитовый лес 🌳. Затем немного свободного времени для шопинга и вылет в Анталию.
Что входит
  • перелет Анталья-Трабзон-Анталья или Стамбул-Трабзон-Стамбул
  • экскурсионная программа
  • транспорт
  • услуги гида и сопровождающего
  • проживание в отелях с завтраком и ужином.
Что не входит
  • напитки во время ужина
  • обеды
  • завтрак в первый день
  • ужин в последний день. Личные расходы
  • Входные билеты в музеи (по желанию. По Музейной карте-бесплатно)
Начало
🚩 по Договоренности
Место завершения
🏁 аэропорт Трабзона
Черноморское побережье Турции
Черноморское побережье Турции
Черноморское побережье Турции
Черноморское побережье Турции
Черноморское побережье Турции

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 5 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Talya T.
Talya T.
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