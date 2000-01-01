Это путешествие поможет вам перезапуститься после шумных городов и откроет Турцию с совершенно новой неожиданной стороны.

Мы с вами отправимся на родину турецкого чая, уникальной черноморской кухни 🥧, национальных заповедников, объятых облаками гор ⛰️, густых девственных самшитовых лесов и кристально чистых горных озер, водопадов и бесконечных полей.

1. Вылет в Трабзон в 13-20 из Анталии ( из Стамбула). Встреча в аэропорту. В этот день мы осмотрим достопримечательности 🏛️ Трабзона: храм Святой Софии, дом Ататюрка, крепостные стены города и многое другое. Посетим Акчаабат и отведаем знаменитых фрикаделек, который вы не попробуете ни в одном другом месте мира.

2. После завтрака мы отправимся в таинственное и прекрасное место – Монастырь Богоматери Черной горы или Панагия Сумела.

Далее мы отправимся в апартаменты подземного горного тролля - в Пещеру Караджа. Она хоть и невелика, но удивительно красива. Воздух в этой пещере оказывает лечебный эффект на людей, страдающих от астмы и нарушений дыхания, благодаря высокому содержанию кислорода в воздухе (25% внизу и 30% в верхних частях пещеры). Ночь в долине Зигана.

3. В этот день мы отправимся на озеро Узюнгёль. Так же мы поднимемся на плато Карестер, где увидим озеро в 2000 м высоты, во всем его великолепии. Посетим чайные плантации в Чайели и отправимся в Чамлыхемшин. Ночь на плато

4. Прогулка 👣 к водопаду и римскому мосту, Поездка на плато Хусер (качели над облаками) Прогулка по плато Айдер.

5. В этот день мы посетим Крепость Зиль, водопад Паловит, Самшитовый лес 🌳. Затем немного свободного времени для шопинга и вылет в Анталию.