Вероника проводит ещё 3 экскурсии

Что вас ожидает

Красивый нетривиальный маршрут

Мы встретимся в одном из самых оживленных мест Стамбула — у Галатского моста. Вы понаблюдаете за рыбаками, сфотографируете вездесущих чаек и представите, как мост выглядел раньше. За время прогулки мы пройдем по району Каракёй до Ортакёя — и поверьте, вы их не перепутаете :) По пути я покажу вам нетуристические смотровые площадки, откуда открываются впечатляющие панорамы бухты Золотой Рог и Босфора. В конце полюбуемся воздушной мечетью, которую султан велел поставить на воде.

История в красках

Мой авторский маршрут погрузит вас в историю Османской империи — увлекательно и понятно я расскажу о событиях с 16 по 19 век включительно, до последнего султана. С поклонниками сериала «Султан моего сердца» поговорим о реальных историях персонажей. А футбольные фанаты услышат любопытные факты о противостоянии турецких команд, проходя мимо стадиона.

Тему жизни султанов продолжим в дивном парке с водопадом. Проходя по тем же тропам, где гуляли правители Османской империи, вы узнаете о государственных реформах и тайнах султанского закулисья. В летнем дворце мы отдохнем в открытом здесь ресторанчике. Вы попробуете яства, приготовленные по старым рецептам, — в этом великолепном месте очень приятные цены.

Кому подойдет экскурсия