Вероника проводит ещё 3 экскурсии

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Погрузиться в прошлое Стамбула, полюбоваться панорамами Босфора и пообедать во дворце

Вероника
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Вероника – ваш гид
Это один из моих любимых маршрутов, где хватает места и истории, и красоте! На фоне видов Босфора и Золотого Рога, летнего дворца в живописном парке, улочек районов Каракёй и Ортакёй перед вами оживут будни султанов.

Вы узнаете о реформах и гареме, услышите любопытные сюжеты не из путеводителей и развеете мифы из турецких сериалов.
€150
120 за экскурсию
скидка20%
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 1 друга
Продолжительность 5.5 часов
До 2 человек
Можно с детьми
Встреча в районе Галатского моста
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Мир султанов — правда и вымыслы
Мир султанов — правда и вымыслы

Что вас ожидает

Красивый нетривиальный маршрут
Мы встретимся в одном из самых оживленных мест Стамбула — у Галатского моста. Вы понаблюдаете за рыбаками, сфотографируете вездесущих чаек и представите, как мост выглядел раньше. За время прогулки мы пройдем по району Каракёй до Ортакёя — и поверьте, вы их не перепутаете :) По пути я покажу вам нетуристические смотровые площадки, откуда открываются впечатляющие панорамы бухты Золотой Рог и Босфора. В конце полюбуемся воздушной мечетью, которую султан велел поставить на воде.

История в красках
Мой авторский маршрут погрузит вас в историю Османской империи — увлекательно и понятно я расскажу о событиях с 16 по 19 век включительно, до последнего султана. С поклонниками сериала «Султан моего сердца» поговорим о реальных историях персонажей. А футбольные фанаты услышат любопытные факты о противостоянии турецких команд, проходя мимо стадиона.

Тему жизни султанов продолжим в дивном парке с водопадом. Проходя по тем же тропам, где гуляли правители Османской империи, вы узнаете о государственных реформах и тайнах султанского закулисья. В летнем дворце мы отдохнем в открытом здесь ресторанчике. Вы попробуете яства, приготовленные по старым рецептам, — в этом великолепном месте очень приятные цены.

Кому подойдет экскурсия

  • Тем, кто уже изучил самые главные достопримечательности, хочет узнать город глубже и интересуется историей.
  • Путешественникам любого возраста (я могу адаптировать прогулку и для семей с детьми).
  • А также зрителям сериала «Султан моего сердца».

Организационные детали

  • Еда и напитки в ресторанчике не включены в стоимость экскурсии.
  • Мы будем перемещаться на общественном транспорте: на вашей Истанбулкарт должно быть не менее 15 лир на человека.
Мир султанов — правда и вымыслы
Мир султанов — правда и вымыслы
Мир султанов — правда и вымыслы
Мир султанов — правда и вымыслы
Мир султанов — правда и вымыслы
Мир султанов — правда и вымыслы
Мир султанов — правда и вымыслы
Мир султанов — правда и вымыслы
Мир султанов — правда и вымыслы
Мир султанов — правда и вымыслы
Мир султанов — правда и вымыслы
Мир султанов — правда и вымыслы

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в районе Галатского моста.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Вероника
Вероника
Наверное, это моё призвание — дарить людям своё видение моего Города. Безумно люблю страну, город и людей, с которыми живу бок о бок более трёх лет! Постоянно в поиске новой информации, чтобы вам было интересно и нескучно на длительной прогулке. Радуюсь тому, что мои Гости после встреч со Стамбулом в абсолютном большинстве хотят вернуться обратно. Возможен индивидуальный подбор экскурсии по вашим «хотелкам».
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