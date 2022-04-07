► один из старейших памятников архитектуры в Стамбуле — Галатскую башню;
► великолепный дворец Топкапы, крупнейший музей мира, который покажет как жили османские султаны. ;
► уникальный собор Святой Софии: храм, которому более полуторы тысячи лет;
► первую по значимости в Стамбуле - Голубую мечеть, или мечеть Султанахмет, выдающийся образец исламской архитектуры;
► многие другие памятники и места, которые оставят вам море впечатлений.
Катер отправляется от причала Dentur Avrasya в Kabataş (Остановка Kabataş трамвая линии T1, недалеко от дворца Долмабахче).