Морская обзорная прогулка по Босфору – это отличная возможность взглянуть на многомиллионный Стамбул с совершенно нового ракурса, любуясь контрастами восточных и западных видов. Во время морской прогулки по Босфору вы сможете сделать уникальные фотографии и увидеть с борта катера такие исторические достопримечательности, как:

► один из старейших памятников архитектуры в Стамбуле — Галатскую башню;

► великолепный дворец Топкапы, крупнейший музей мира, который покажет как жили османские султаны. ;

► уникальный собор Святой Софии: храм, которому более полуторы тысячи лет;

► первую по значимости в Стамбуле - Голубую мечеть, или мечеть Султанахмет, выдающийся образец исламской архитектуры;

► многие другие памятники и места, которые оставят вам море впечатлений.

Забронируйте ваш билет на обзорную прогулку на катере по Босфору онлайн и получите следующие преимущества:

приоритетный проход и посадка на катер (Fast Track);

бесплатный Wi-Fi на пирсе;

бесплатная карта маршрута прогулки по Босфору;

кофе или чай на борту катера;

мобильное приложение-аудиогид по Босфору на 10 языках, включая русский.

Катер отправляется от причала Dentur Avrasya в Kabataş (Остановка Kabataş трамвая линии T1, недалеко от дворца Долмабахче).