Обзорная прогулка на катере по Босфору с аудиогидом

Морская обзорная прогулка на катере по Босфору с аудиогидом на русском языке (требуется установка на собственный

Групповая
Морская обзорная прогулка на катере по Босфору с аудиогидом на русском языке (требуется установка на собственный смартфон).

Программа для самостоятельного посещения.

Прогулочный катер отправляется от причала Dentur Avrasya в Kabataş.
Обзорная прогулка на катере по Босфору с аудиогидом
Обзорная прогулка на катере по Босфору с аудиогидом
Обзорная прогулка на катере по Босфору с аудиогидом
Обзорная прогулка на катере по Босфору с аудиогидом
Обзорная прогулка на катере по Босфору с аудиогидом
Обзорная прогулка на катере по Босфору с аудиогидом
Обзорная прогулка на катере по Босфору с аудиогидом

Что вас ожидает 🤩

  • Пролив Босфор
  • Виды с моря дворца Топкапы и собора Св. Софии
  • Вид с моря мечети Султанахмет
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 24 часа до наступления даты экскурсии.

Морская обзорная прогулка по Босфору – это отличная возможность взглянуть на многомиллионный Стамбул с совершенно нового ракурса, любуясь контрастами восточных и западных видов. Во время морской прогулки по Босфору вы сможете сделать уникальные фотографии и увидеть с борта катера такие исторические достопримечательности, как:

► один из старейших памятников архитектуры в Стамбуле — Галатскую башню;

► великолепный дворец Топкапы, крупнейший музей мира, который покажет как жили османские султаны. ;

► уникальный собор Святой Софии: храм, которому более полуторы тысячи лет;

► первую по значимости в Стамбуле - Голубую мечеть, или мечеть Султанахмет, выдающийся образец исламской архитектуры;

► многие другие памятники и места, которые оставят вам море впечатлений.

Забронируйте ваш билет на обзорную прогулку на катере по Босфору онлайн и получите следующие преимущества:

  • приоритетный проход и посадка на катер (Fast Track);
  • бесплатный Wi-Fi на пирсе;
  • бесплатная карта маршрута прогулки по Босфору;
  • кофе или чай на борту катера;
  • мобильное приложение-аудиогид по Босфору на 10 языках, включая русский.

Катер отправляется от причала Dentur Avrasya в Kabataş (Остановка Kabataş трамвая линии T1, недалеко от дворца Долмабахче).

Программа

Пролив Босфор, виды дворца Топкапы и собора Святой Софии, мечети Султанахмет, Галатской башни, панорамные виды Стамбула со стороны Босфора.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Приоритетный проход и посадка на катер (Fast Track)
  • Мобильное приложение-аудиогид на русском языке (iOS и Android)
  • Кофе и чай на борту катера
Когда и сколько длится
Когда: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница в 13:00, 15:00, 17:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница в 13:00, 15:00, 17:00

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