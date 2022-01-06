По следам Султана

Автобусная и пешеходная

5
1 отзыв
Групповая
Автобусная и пешеходная.

Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом.
По следам Султана
По следам Султана
По следам Султана
По следам Султана

Что вас ожидает 🤩

  • Дворец Топкапы
  • Церковь Святой Ирины
  • Площадь Ипподром
  • Собор Св. Софии
  • Голубая мечеть
  • Хаммам Хюррем Султан (снаружи)
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 48 часов до наступления даты экскурсии.

Внимание! Сбор туристов на данную экскурсию осуществляется только от отеля или апартаментов из района Фатих (Султанахмет, Лалели, Эминёню, Аксарай, Беязыт, Кумкапы, Йеникапы) и частично из района Бейоглу (Таксим, Каракёй, Бешикташ). Будьте внимательны при бронировании экскурсии.

Долгие века Османские султаны внушали ужас и трепет. Эта экскурсия — уникальная возможность пройтись в сопровождении опытного русскоговорящего гида по знаковым для султанов местам и чуть лучше понять турецкий менталитет.

Мы начнем нашу прогулку с посещения знаменитого дворца Топкапы — главной резиденции Стамбула и место обитания его гарема. Большинство знает его по истории любви Сулеймана и Роксоланы, однако на самом деле история Топкапы гораздо богаче — его стены помнят 25 султанов!

Сейчас во дворце музей, где собраны 65 тысяч экспонатов с разных уголков мира. Вы увидите костюмы султанов и придворных, оружие и драгоценности, внутренние помещения и дворики…

Далее мы познакомимся со знаменитой площадью Ипподром, построенной еще в третьем столетии до нашей эры. Во времена Османской империи тут устраивались пышные дворцовые мероприятия, где подданные могли лицезреть своего повелителя. Сейчас это красивейшая площадь, где вы сможете полюбоваться древними монументами, фонтанами и мечетями.

После мы направимся к Голубой мечети, одному из символов Стамбула. Ее внешний вид поражает величием и возвышенностью, а архитектура — совершенством, удивительным для постройки 1616 года. Внутри мечети содержится специально привезенная из Мекки святыня, однако увидеть ее не получится — вход открыт только для мусульман. Голубая Мечеть находится на реставрации (но посещается). Внутри мечети большая часть прикрыта строительными лесами.

Далее мы продолжим нашу прогулку посещением одной из самых известных достопримечательностей Стамбула — величественного Собора Святой Софии, который был построен всего за пять лет и освящен в 537 году. Он долго оставался одним из самых больших в мире, а туристы приезжают полюбоваться «Кораблем, парящим над городом» со всех уголков Земли. Кстати, именно в Соборе Святой Софии приняла крещение княгиня Ольга и отсюда православие пришло на Русь.

Последняя остановка нашей экскурсии — хаммам Хюррем Султан, построенный великим архитектором Мимаром Синаном в 1556 для первой официальной жены султана в истории. Мы осмотрим хаммам снаружи, любуясь его архитектурой.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Входные билеты в объекты посещения
Что не входит
  • Посещение Гарема во дворце Топкапы
Когда и сколько длится
Когда: Понедельник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 08:30
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Понедельник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 08:30

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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4
3
2
1
И
6 янв 2022
Хочу начать с того, что мы экскурсии заказывали заблаговременно (в сентябре) и плюс на праздничные даты. Переживала, чтобы про нас не забыли. Но, в день экскурсии автобус забрал нас вовремя. Мы были одни из первых, поэтому заняли отличные места в автобусе. Все-таки здорово, что в этот приезд решили взять экскурсию с гидом. Гюнай, спасибо вам большое, вы - супер! Мы уже были в Стамбуле в 2015 году, гуляли сами. Но просто посмотреть и посмотреть и послушать захватывающий рассказ гида про султанов во дворце Топкапы - это конечно большая разница. Немного расстроились, что Голубая мечеть в лесах. Святая София по-прежнему прекрасна. Еще раз спасибо Гюнай и организаторам!

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