Внимание! Сбор туристов на данную экскурсию осуществляется только от отеля или апартаментов из района Фатих (Султанахмет, Лалели, Эминёню, Аксарай, Беязыт, Кумкапы, Йеникапы) и частично из района Бейоглу (Таксим, Каракёй, Бешикташ). Будьте внимательны при бронировании экскурсии.

Долгие века Османские султаны внушали ужас и трепет. Эта экскурсия — уникальная возможность пройтись в сопровождении опытного русскоговорящего гида по знаковым для султанов местам и чуть лучше понять турецкий менталитет.

Мы начнем нашу прогулку с посещения знаменитого дворца Топкапы — главной резиденции Стамбула и место обитания его гарема. Большинство знает его по истории любви Сулеймана и Роксоланы, однако на самом деле история Топкапы гораздо богаче — его стены помнят 25 султанов!

Сейчас во дворце музей, где собраны 65 тысяч экспонатов с разных уголков мира. Вы увидите костюмы султанов и придворных, оружие и драгоценности, внутренние помещения и дворики…

Далее мы познакомимся со знаменитой площадью Ипподром, построенной еще в третьем столетии до нашей эры. Во времена Османской империи тут устраивались пышные дворцовые мероприятия, где подданные могли лицезреть своего повелителя. Сейчас это красивейшая площадь, где вы сможете полюбоваться древними монументами, фонтанами и мечетями.

После мы направимся к Голубой мечети, одному из символов Стамбула. Ее внешний вид поражает величием и возвышенностью, а архитектура — совершенством, удивительным для постройки 1616 года. Внутри мечети содержится специально привезенная из Мекки святыня, однако увидеть ее не получится — вход открыт только для мусульман. Голубая Мечеть находится на реставрации (но посещается). Внутри мечети большая часть прикрыта строительными лесами.

Далее мы продолжим нашу прогулку посещением одной из самых известных достопримечательностей Стамбула — величественного Собора Святой Софии, который был построен всего за пять лет и освящен в 537 году. Он долго оставался одним из самых больших в мире, а туристы приезжают полюбоваться «Кораблем, парящим над городом» со всех уголков Земли. Кстати, именно в Соборе Святой Софии приняла крещение княгиня Ольга и отсюда православие пришло на Русь.

Последняя остановка нашей экскурсии — хаммам Хюррем Султан, построенный великим архитектором Мимаром Синаном в 1556 для первой официальной жены султана в истории. Мы осмотрим хаммам снаружи, любуясь его архитектурой.