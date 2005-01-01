Вы посетите шоу дервишей, чей танец 💃 – настоящий символ Турции. Уже много лет подобное шоу собирает в Стамбуле многочисленных туристов со всего мира.

Дервиши – мусульманские монахи, которые занимались бродяжничеством или вели аскетичный образ жизни. Их история 📖 началась в далёком XI веке, первым дервишем был поэт Руми, который первым представил движение монахов-аскетов в качестве самостоятельного течения.

Вы увидите неподражаемый танец дервишей – сема. Считается, что его создателем был персидский поэт Мевляна. Сема – это необыкновенное сочетание танца, музыки и молитвы. Дервиши считают, что музыка помогает соединению с Богом. Каждое движение в танце несёт смысловую нагрузку. Исполнители вращаются вокруг своей оси и, таким образом, показывают круговорот планет вокруг солнца или душ вокруг Бога.

Танец дервишей завораживает особой красотой и неземной аурой!