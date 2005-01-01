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Шоу дервишей в Стамбуле

5
10 отзывов
BREEZES T.
BREEZES T. – Гид из Стамбула
Вы побываете на шоу кружащихся дервишей и своими глазами увидите гипнотически красивый танец 💃 сема, зародившийся в Турции и ставший знаковым элементом ее нематериальной культуры.
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  • €50 за человека

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Шоу дервишей в Стамбуле
Шоу дервишей в Стамбуле

Что вы увидите

  • Танец дервишей
Вы посетите шоу дервишей, чей танец 💃 – настоящий символ Турции. Уже много лет подобное шоу собирает в Стамбуле многочисленных туристов со всего мира.
Дервиши – мусульманские монахи, которые занимались бродяжничеством или вели аскетичный образ жизни. Их история 📖 началась в далёком XI веке, первым дервишем был поэт Руми, который первым представил движение монахов-аскетов в качестве самостоятельного течения.
Вы увидите неподражаемый танец дервишей – сема. Считается, что его создателем был персидский поэт Мевляна. Сема – это необыкновенное сочетание танца, музыки и молитвы. Дервиши считают, что музыка помогает соединению с Богом. Каждое движение в танце несёт смысловую нагрузку. Исполнители вращаются вокруг своей оси и, таким образом, показывают круговорот планет вокруг солнца или душ вокруг Бога.
Танец дервишей завораживает особой красотой и неземной аурой!
Что входит
  • Входной билет на шоу
Что не входит
  • Трансфер предоставляется по запросу и за доплату. Гости, проживающие в исторической части города, могут добраться самостоятельно
  • Личные расходы
Начало и место завершения
🚩 в районе Сиркеджи
Шоу дервишей в Стамбуле
Шоу дервишей в Стамбуле
Шоу дервишей в Стамбуле
Шоу дервишей в Стамбуле

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BREEZES T.
BREEZES T.
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10 отзывов оставили туристы

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