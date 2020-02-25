7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Стамбул в миниатюре

В парке-музее «Миниатюрк», с которого начнется наше путешествие, вы одним взглядом охватите главные символы Стамбула — перед вами предстанут десятки миниатюрных моделей достопримечательностей Турции и других стран. Детям особенно придутся по душе интерактивные движущиеся фигурки. А благодаря аудиосправкам рядом с экспонатами прогулка будет не только интересной, но и познавательной.

Панорамы и турецкий кофе на холме Пьер Лоти

За лучшими стамбульскими видами мы отправимся на холм Пьер Лоти. Поднявшись по канатной дороге на обзорную площадку, вы полюбуетесь чудесными панорамами бухты Золотой Рог и окрестностей города, а после сможете отдохнуть за чашечкой турецкого чая или кофе в историческом кафе, где в 19 веке Пьер Лоти работал над знаменитым романом «Азиаде».

Бейоглу — переплетение улиц и эпох

Затем вы окажетесь в модном и по-настоящему мультикультурном районе Стамбула, где с 18 века селились иностранцы. Приготовьтесь рассмотреть Европу в миниатюре — с пешеходной улицей Истикляль, пестрящей магазинами и ресторанами, с неоготической церковью святого Антония, французскими переулками и Цветочным пассажем, где русские дворянки, сбежавшие от революции, торговали цветами. А еще мы прогуляемся у роскошного отеля Пера Палас, в котором Агата Кристи писала «Восточный экспресс», и встретим красный трамвайчик, ставший визитной карточкой Стамбула.

Легенды Галатской башни

В Бейоглу вы встретитесь со знаковой достопримечательностью города — Галатской башней, которая в разные века служила дозорной площадкой, обсерваторией, маяком и тюрьмой. Здесь вам откроется предание о турецком Икаре, который решил долететь с крыши башни до Босфора на самодельных крыльях. А затем на историческом подземном фуникулере «Tunnel» мы доберемся до Галатского моста, где вы понаблюдаете за местными рыбаками и сможете попробовать традиционный балык экмек из свежевыловленной рыбы.