7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Открыть город заново в парке миниатюр, на вершине холма Пьер Лоти и улицах района Бейоглу

Айна
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Айна – экскурсионное агентство
Стамбул — это не только изящные мечети, дворцы и истории о султанах, но и целая шкатулка с необычными уголками, до которых нечасто добираются туристы.

Эта прогулка приведет вас в парк-музей с миниатюрными достопримечательностями со всего света, на вершину холма Пьер Лоти с изумительными панорамами, в сердце колоритного района Бейоглу и к подземному фуникулеру у Галатского моста.

А в городских легендах, звуках красного трамвайчика и вкусе свежего балык экмек вам откроется настоящий дух Стамбула!
€50
40 за человека
скидка20%
🙋‍♀️
Это групповая экскурсия
На автобусе
Продолжительность 4.5 часов
До 25 человек
Можно с детьми
Встреча у вашего отеля
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У этой экскурсии7 отзывов
4.43
Стамбульские диковинки
Стамбульские диковинки

Что вас ожидает

Стамбул в миниатюре
В парке-музее «Миниатюрк», с которого начнется наше путешествие, вы одним взглядом охватите главные символы Стамбула — перед вами предстанут десятки миниатюрных моделей достопримечательностей Турции и других стран. Детям особенно придутся по душе интерактивные движущиеся фигурки. А благодаря аудиосправкам рядом с экспонатами прогулка будет не только интересной, но и познавательной.

Панорамы и турецкий кофе на холме Пьер Лоти
За лучшими стамбульскими видами мы отправимся на холм Пьер Лоти. Поднявшись по канатной дороге на обзорную площадку, вы полюбуетесь чудесными панорамами бухты Золотой Рог и окрестностей города, а после сможете отдохнуть за чашечкой турецкого чая или кофе в историческом кафе, где в 19 веке Пьер Лоти работал над знаменитым романом «Азиаде».

Бейоглу — переплетение улиц и эпох
Затем вы окажетесь в модном и по-настоящему мультикультурном районе Стамбула, где с 18 века селились иностранцы. Приготовьтесь рассмотреть Европу в миниатюре — с пешеходной улицей Истикляль, пестрящей магазинами и ресторанами, с неоготической церковью святого Антония, французскими переулками и Цветочным пассажем, где русские дворянки, сбежавшие от революции, торговали цветами. А еще мы прогуляемся у роскошного отеля Пера Палас, в котором Агата Кристи писала «Восточный экспресс», и встретим красный трамвайчик, ставший визитной карточкой Стамбула.

Легенды Галатской башни
В Бейоглу вы встретитесь со знаковой достопримечательностью города — Галатской башней, которая в разные века служила дозорной площадкой, обсерваторией, маяком и тюрьмой. Здесь вам откроется предание о турецком Икаре, который решил долететь с крыши башни до Босфора на самодельных крыльях. А затем на историческом подземном фуникулере «Tunnel» мы доберемся до Галатского моста, где вы понаблюдаете за местными рыбаками и сможете попробовать традиционный балык экмек из свежевыловленной рыбы.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии входят трансфер и входные билеты, кроме билетов в Галатскую башню (около 5 евро за человека)
  • Экскурсию для вас проведу я или другой профессиональный гид из нашей команды
  • В высокий сезон в Стамбуле общий размер группы может быть до 35 человек
Стамбульские диковинки
Стамбульские диковинки
Стамбульские диковинки
Стамбульские диковинки
Стамбульские диковинки
Стамбульские диковинки
Стамбульские диковинки
Стамбульские диковинки
Стамбульские диковинки

Экскурсия проводится в понедельник и четверг в 08:00, 08:15, 08:30 и 08:45

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 25 человек.
  • Местов встречи для начала тура у вашего отеля.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Айна
Айна
Приветствую вас в Турции, дорогие друзья! Живу в Стамбуле 10 лет, обожаю этот яркий, живой, контрастный город, знаю множество нетуристических троп и хочу поделиться этими знаниями с вами. Я работаю в команде профессиональных гидов, которые проводят исторические традиционные экскурсии (вам не придется стоять в очереди для посещения основных достопримечательностей). А я проведу вас местами, где не ступала нога туриста, a если и ступала, то не так часто. А также расскажу, как живется в этом городе иностранцам.
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7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

25 февраля 2020
Были сегодня на экскурсии Стамбульские диковинки. Очень понравился гид Худо. Это прекрасный профессионал, который любит свою работу. Интересно рассказывал, с потрясающим чувством юмора. Рассказывал гораздо больше, чем просто по теме экскурсии, за что ему БОЛЬШОЕ СПАСИБО !
Время пролетело очень быстро и не хотелось расставаться. Экскурсия больше автобусная, чем пешеходная. Для зимней пасмурной погоды это отличный вариант.
С удовольствием рекомендую эту экскурсию для посещения.
4 ноября 2019
1. Автобус опоздал за нами на 25 минут.
2. Автобус был подан грязный , очень очень старый , дребезжал на ходу, внутри не убрано, грязно.
3. На экскурсии должно было быть не более 15 человек и микроавтобус (уточняли дважды). Обман. 24 человека было плюс отвратительный автобус. Отдельные мужчины ругались матом в автобусе.
4. У человека , который нас встречал в автобусе не было сдачи для расчёта за экскурсию.
5. Вся экскурсия из опоздания по времени была бегом, бегом.
Это был последний раз , когда мы заказали в Стамбуле групповую экскурсию, да ещё за дорого. Очень низкий организационный уровень. Гид понравился.
30 октября 2019
Понравилась экскурсия,очень насыщенная программа. Хотелось бы более подробную программу по улице Истикляль. Не упоминаниен, а посещение Цветочного Пассажиров, отеля Пера Классик Отель,храм Антония Падуанского. Спасибо.
17 октября 2019
хорошая экскурсия - отличный гид . не очень понравилось - что нас долго всех собирали и отвратительно работали микрофоны . а так все хорошо
4 октября 2019
Рекомендую! Наш гид Хидо рассказал множество интересных фактов. А возле минипарка есть магазин с сувенирами по очень приятным ценам и с очень хорошим качеством.
6 августа 2019
Всё на высшем уровне. Гид настоящий профессионал. Всё во время, интересно, с юмором, адекватно запрошеной сумме за экскурсию
14 июня 2019
Очень понравилась экскурсия! Рекомендую!

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