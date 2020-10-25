31 отзыв оставили туристы

Забронировали, написали, что хотим сами добраться до яхты, и гид быстро уточнил этот вопрос в вотсапе. Договорились, что в нужный день он напишет название яхты, и мы самостоятельно дойдем. На все вопросы гид отвечал быстро, и начало было многообещающим. Однако в нужный день сообщения не было, а ни на один звонок гид не ответил. Мы все-таки решили дойти до пристани, однако за полчаса там мы увидели только другие компании, и их сотрудники пытались помочь нам, и сами стали звонить гиду. Ответа по-прежнему не было, и мы уже стали возвращаться домой, как, наконец, гид позвонил и признался, что просто забыл написать. Хорошо, что удалось поймать вай-фай и связаться. Сказал, что через 5 минут яхта отплывает, и мы должны успеть. Хорошо, пусть так. Быстро вернулись, нашли яхту, поднялись, нас усадили. Поели, получили счёт. Мы не брали ни алкоголь, ни сладкое, которое предлагали только за дополнительную плату, но нам принесли счет в 2 раза больше указанной изначально суммы. Никаких русскоязычных сотрудников не было, и понять друг друга с персоналом оказалось непросто. Счет два раза снижали на несколько евро, мы настаивали, и постепенно сошлись на изначальной сумме. Что ж, если еда и шоу были просто нормальные, вид – потрясающий, то сервис и отношение оставили желать лучшего.