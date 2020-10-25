31 отзыв оставили туристы

Что вас ожидает

Прогулка 👣 на комфортном теплоходе по Босфору с видом на сияющий огнями Стамбул на английском и турецком языках.

Развлекательное шоу : вы послушаете традиционные мелодии, увидите игру «Подражание гномам», Ашук Машук, и свадебный ритуал — девичник «Кына Геджеси», или Ночь Хны. Кроме того, в программе знаменитый танец 💃 живота, фольклорные представления артистов из разных уголков Турции и выступления DJ.

: вы послушаете традиционные мелодии, увидите игру «Подражание гномам», Ашук Машук, и свадебный ритуал — девичник «Кына Геджеси», или Ночь Хны. Кроме того, в программе знаменитый танец 💃 живота, фольклорные представления артистов из разных уголков Турции и выступления DJ. Трансфер из отеля и обратно. Мы заберем вас из отеля и доставим к пристани. После возвращения теплохода мы отвезем вас обратно в отель 🏨.

Организационные детали

Обратите внимание: в соответствии с новыми запретами на массовые мероприятия ужин на корабле 🛳️ временно не проводится. Мы постараемся компенсировать это приятной музыкой и развлекательной шоу-программой.

Как проходит теплоходная прогулка 👣

Прогулка 👣 проходит на английском и турецком языках

Я всегда на связи по телефону и помогу решить все вопросы в случае необходимости

Трансфер осуществляется профессиональными водителями, на борту корабля работает обслуживающий персонал

Летом за дополнительную оплату можно заказать места на третьей ВИП -палубе

Что входит в стоимость, а что — нет

Включен трансфер из отеля и обратно — для отелей, расположенных только на исторической Европейской части Стамбула; трансфер из других районов города производится по запросу и за дополнительную оплату.