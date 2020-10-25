31 отзыв оставили туристы

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Турецкая ночь на Босфоре — теплоходная прогулка

Увидеть Стамбул с воды и насладиться зажигательным шоу с танцами

4.1
31 отзыв
Айна
Айна – экскурсионное агентство из Стамбула
Это не экскурсия ⛳ с погружением в историю 📖 Стамбула, но красивый вечерний вояж по Босфору.

Мы организуем трансфер от вашего отеля до пристани и отвезем обратно после круиза.

В программу включены выступления фольклорных коллективов.

Общая вместимость теплохода — около 200 человек.
Задать вопросОбычно отвечает за 6 мин.
  • 👥Групповая
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🗽Самое популярное
  • 🌃Ночная
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Группа не более 45 человек

  • €30 за человека

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Турецкая ночь на Босфоре — теплоходная прогулка
Турецкая ночь на Босфоре — теплоходная прогулка

Что вас ожидает

Прогулка 👣 на комфортном теплоходе по Босфору с видом на сияющий огнями Стамбул на английском и турецком языках.

  • Развлекательное шоу: вы послушаете традиционные мелодии, увидите игру «Подражание гномам», Ашук Машук, и свадебный ритуал — девичник «Кына Геджеси», или Ночь Хны. Кроме того, в программе знаменитый танец 💃 живота, фольклорные представления артистов из разных уголков Турции и выступления DJ.
  • Трансфер из отеля и обратно. Мы заберем вас из отеля и доставим к пристани. После возвращения теплохода мы отвезем вас обратно в отель 🏨.

Организационные детали

Обратите внимание: в соответствии с новыми запретами на массовые мероприятия ужин на корабле 🛳️ временно не проводится. Мы постараемся компенсировать это приятной музыкой и развлекательной шоу-программой.

Как проходит теплоходная прогулка 👣

  • Прогулка 👣 проходит на английском и турецком языках
  • Я всегда на связи по телефону и помогу решить все вопросы в случае необходимости
  • Трансфер осуществляется профессиональными водителями, на борту корабля работает обслуживающий персонал
  • Летом за дополнительную оплату можно заказать места на третьей ВИП-палубе

Что входит в стоимость, а что — нет
Включен трансфер из отеля и обратно — для отелей, расположенных только на исторической Европейской части Стамбула; трансфер из других районов города производится по запросу и за дополнительную оплату.

Начало и место завершения
🚩 на ресепшене вашего отеля
Турецкая ночь на Босфоре — теплоходная прогулка
Турецкая ночь на Босфоре — теплоходная прогулка
Турецкая ночь на Босфоре — теплоходная прогулка
Турецкая ночь на Босфоре — теплоходная прогулка
Турецкая ночь на Босфоре — теплоходная прогулка
Турецкая ночь на Босфоре — теплоходная прогулка
Турецкая ночь на Босфоре — теплоходная прогулка
Турецкая ночь на Босфоре — теплоходная прогулка
Турецкая ночь на Босфоре — теплоходная прогулка
Турецкая ночь на Босфоре — теплоходная прогулка
Турецкая ночь на Босфоре — теплоходная прогулка
Турецкая ночь на Босфоре — теплоходная прогулка
Турецкая ночь на Босфоре — теплоходная прогулка
Турецкая ночь на Босфоре — теплоходная прогулка
Турецкая ночь на Босфоре — теплоходная прогулка
Турецкая ночь на Босфоре — теплоходная прогулка

Экскурсия проводится в будние дни в 15:45

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 45 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Айна
Айна
Приветствую вас в Турции, дорогие друзья! Живу в Стамбуле 10 лет, обожаю этот яркий, живой, контрастный город, знаю множество нетуристических троп и хочу поделиться этими знаниями с вами. Я работаю в команде профессиональных гидов, которые проводят исторические традиционные экскурсии (вам не придется стоять в очереди для посещения основных достопримечательностей). А я проведу вас местами, где не ступала нога туриста, a если и ступала, то не так часто. А также расскажу, как живется в этом городе иностранцам.
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31 отзыв оставили туристы

25 окт 2020
По трасферу проблем нет. Четко и вовремя. Гид русскоговорящий, в этом моменте приятно. Ожидали экскурссию, а нас просто покормили невкусной едой и показали восточные танцы, в том числе танец живота. Алкоголь платный, но нас об этом предупредили, кто не хотел не брал. Фотограф с профессиональным фотоаппаратом, но качество фото как с дешевой "мыльницы". Фотоальбом не дешево, даже якобы с 30% скидкой, лично для нас, купили, т. к. надеялись и на свои телефоны не фотографировались. Да и взяли экскурссию по поводу.... хотя узнав про нашего именниника "поздравили" местным коктейлем, который питьмы побоялись.... далее была дискотека. Не уверена, что посоветуем друзьям такой вариант отдыха. Согласна со многими, что проще проплыть на кораблем днем по недорогому билету и больше познать Босфор.
29 сен 2020
Все точно в назначенное время. Хороший сервис, вкусная еда, прекрасные виды и хорошее шоу. Всем остались очень довольны!
Сергей
17 сен 2020
Русского языка на корабле не было
Айна
Ответ гида:Сергей, в описании есть об этом информация: Прогулка проходит на английском и турецком языках
10 сен 2020
Все соответствовало ожиданиям, красивые виды ночного Стамбула и Босфора. Рекомендуем
8 сен 2020
Турецкая ночь на Босфоре прошла очень интересно и весело!😊 Замечательная танцевальная группа! Браво! Вкусный ужин! Но официанты очень торопились убрать все до окончания вечера за 30-40 мин. мы ушли танцевать и напитки наши уде убрали☹️ Правда, мы заказали ещё и нам принесли. Очень Не понравился наш гид По русски Миша( не запомнила его настоящее имя). Попросила сказать нам что мы будем проплывать, а он отказался отвечать, принципиально, что это развлекательная программа, в не познавательная. Вредный гид оказался. Да ещё доплату за алкоголь взял не 15$, как было написано, а 20$. Советую эту программу заказывать через другие компании
7 сен 2020
Забронировали, написали, что хотим сами добраться до яхты, и гид быстро уточнил этот вопрос в вотсапе. Договорились, что в нужный день он напишет название яхты, и мы самостоятельно дойдем. На все вопросы гид отвечал быстро, и начало было многообещающим. Однако в нужный день сообщения не было, а ни на один звонок гид не ответил. Мы все-таки решили дойти до пристани, однако за полчаса там мы увидели только другие компании, и их сотрудники пытались помочь нам, и сами стали звонить гиду. Ответа по-прежнему не было, и мы уже стали возвращаться домой, как, наконец, гид позвонил и признался, что просто забыл написать. Хорошо, что удалось поймать вай-фай и связаться. Сказал, что через 5 минут яхта отплывает, и мы должны успеть. Хорошо, пусть так. Быстро вернулись, нашли яхту, поднялись, нас усадили. Поели, получили счёт. Мы не брали ни алкоголь, ни сладкое, которое предлагали только за дополнительную плату, но нам принесли счет в 2 раза больше указанной изначально суммы. Никаких русскоязычных сотрудников не было, и понять друг друга с персоналом оказалось непросто. Счет два раза снижали на несколько евро, мы настаивали, и постепенно сошлись на изначальной сумме. Что ж, если еда и шоу были просто нормальные, вид – потрясающий, то сервис и отношение оставили желать лучшего.
17 авг 2020
Фотограф обещал прислать фото на вотсапп и не прислал
11 авг 2020
Щиро вдячні за неймовірний вечір. Взагалі є можливість познайомитись не тільки з красою танцю, але й з неймовірно гарними схилами!
2 апр 2020
Экскурсия понравилась, но питание было не очень. Хорошая шоу программа.
20 мар 2020
Рекомендую 👍
17 мар 2020
Коли ми їдемо на екскурсію за 25евро з людини, то маємо прекрасно розуміти, що не концерт не їжа ні напої не будуть вартувати 100евро!!! Екскурсія за ці гроші дуже класна! До речі алкоголь брати не обов'язково? я бачив як Росіяни його принесли із собою та спокійно вживали/ Гід з автобусом прибув вчасно, так як ми були один із перших готелів в Старому місті по маршруту тому їздили годину зберали інших учасникив екскурсії які купили її не через інтернет за 50-60 евро
16 фев 2020
Прекрасно организованный вечер! Гид Руслан очень внимателен, был рядом на протяжении всего вечера. Места на теплоходе в первой линии к шоу программе. На теплоходе еда вкусная, кофе-чай на второй палубе, третья палуба с видами на Босфор. Нам попались прекрасные попутчики. Короче говоря - рекомендую как приятное времяпровождение!
9 фев 2020
Все очень понравлюсь!
2 фев 2020
Экскурсия состоялась 24 января. На комфортном теплоходе - да, и с шикарным видом на ночной город, и пожалуй, это единственный плюс вечера. Развлекательное шоу - так себе, на троечку. Согласна с предыдущими отзывами про танцовщицу живота. Сам танец среднего качества, тот, кто занимался танцами вообще и живота в частности меня поймут, и то, что она потом трясла прелестями, подходила к мужчинам "клянчая" деньги, это правда. Но кому то нравилось. А одна девушка, восточных кровей, даже лучше протанцевала. Еда не лучшего качества. На закуску на тарелке, даже не знаю как назвать эти проции/кучки каких то салатиков/закусок непонятного вида и вкуса + порция салата овощного, на горячее рыба (была пересушенная дорада) или курица (не знаю по качеству, брала рыбу) и на десерт по дольке яблочка, по 2 половинки кружечка апельсина и какая-то печенюшка. Да, был б/а коктейль от заведения для именинников, разбавленная кока кола с каким то сиропом. Народу на теплоходе было очень много, а место для представления мало. Да и гости пытаясь снять шоу на видео выстраивались вокруг площадки и загораживали артистов. Так как было холодно на улице, то на палубе не получалось долго простоять. Не скажу, что вечер был испорчен, но качество не высокого уровня. Со скидкой 50% может потянет, за полную стоимость - нет. Трансфер на теплоход пришлось ждать дольше объявленного. Обратно привезли.
28 янв 2020
Не буду вдаваться в подробности, но это не лучшая трата денег Людей очень много, шоу не видно, в зимнее время ещё и не выйти особо на палубу Лучше покататься по Босфору на гос транспорте за 15 лир из эминеню и потом посидеть в ресторане хорошем Еда невкусная
Ещё 16 отзывов

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