Туристическая карта Saver Combo Istanbul

Самостоятельное посещение Собора Святой Софии, дворца Топкапы и Цистерны Базилика

Городская карта
Самостоятельное посещение Собора Святой Софии, дворца Топкапы и Цистерны Базилика.

Прогулка на катере по Босфору.

Для получения карты Museum Pass Istanbul Вам необходимо обратиться к представителю компании c табличкой Istambul Welcome Card у входа в Хюррем Султан Хамам (он расположен под деревьями, рядом с газетным киоском и напротив собора Святой Софии) и предъявить ваучер Tezeks либо назвать фамилию, на которую сделано бронирование.

Представитель организует проход без очереди, поможет установить приложение-аудиогид и даст рекомендации по посещению музеев.
Туристическая карта Saver Combo Istanbul
Туристическая карта Saver Combo Istanbul
Туристическая карта Saver Combo Istanbul
Туристическая карта Saver Combo Istanbul

Что вас ожидает 🤩

  • Собор Святой Софии
  • Дворец Топкапы
  • Цистерна Базилика
  • Пролив Босфор
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 24 часа до наступления даты экскурсии.

Saver Combo Istanbul — туристическая дисконтная карта, включаящая несколько важных опций, которые помогут ее обладателю с легкостью путешествовать по Стамбулу и изучить все его основные достопримечательности.

Карта Saver Combo Istanbul действует 4 дня и включает в себя:

► входные билеты в собор Святой Софии, дворец Топкапы и Цистерну Базилика - без очереди в кассы и приоритетный проход в музеи;

► обзорную прогулку на катере по Босфору - 90 мин. ;

► мобильное приложение-аудиогид по музеям на 9 языках, включая русский;

► ассистент проводит вас внутрь музеев и проведет 30 мин. ознакомительный тур для ориентирования в музее (только на англ. яз.). Время встречи с ассистентом для входа в музеи указано ниже в разделе "Формат проведения экскурсии".;

Время начала ознакомительных туров с гидом:

Собор Святой Софии: 10:00, 10:30, 11:30. Ежедневно.

Дворец Топкапы и Гарем: 10:00, 11:00, 12:00, 14:00, 15:00. Ежедневно, кроме вторников.

Цистерна Базилика: 12:00, 13:00, 15:00. Ежедневно.

Прогулка на катере по Босфору: 13:00, 15:00, 17:00, по будням.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Однократное посещение музеев в течение 4 дней. Прогулка на катере по Босфору. 3 ознакомительных тура на английском языке (Собор Святой Софии, дворец Топкапы и Цистерна Базилика)
Что не входит
  • Посещение Гарема во дворце Топкапы
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это городская карта, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Ежедневно в 10:00

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