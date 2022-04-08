Saver Combo Istanbul — туристическая дисконтная карта, включаящая несколько важных опций, которые помогут ее обладателю с легкостью путешествовать по Стамбулу и изучить все его основные достопримечательности.

Карта Saver Combo Istanbul действует 4 дня и включает в себя:

► входные билеты в собор Святой Софии, дворец Топкапы и Цистерну Базилика - без очереди в кассы и приоритетный проход в музеи;

► обзорную прогулку на катере по Босфору - 90 мин. ;

► мобильное приложение-аудиогид по музеям на 9 языках, включая русский;

► ассистент проводит вас внутрь музеев и проведет 30 мин. ознакомительный тур для ориентирования в музее (только на англ. яз.). Время встречи с ассистентом для входа в музеи указано ниже в разделе "Формат проведения экскурсии".;

Время начала ознакомительных туров с гидом:

Собор Святой Софии: 10:00, 10:30, 11:30. Ежедневно.

Дворец Топкапы и Гарем: 10:00, 11:00, 12:00, 14:00, 15:00. Ежедневно, кроме вторников.

Цистерна Базилика: 12:00, 13:00, 15:00. Ежедневно.

Прогулка на катере по Босфору: 13:00, 15:00, 17:00, по будням.