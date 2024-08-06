На Рождество – экскурсии в Калининграде

Найдено 5 экскурсий в категории «На Рождество» в Калининграде, цены от 2 000 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Янтарь: солнечный талисман Балтики
На машине
15 отзывов
5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Янтарь: солнечный талисман Балтики
Путешествие по Калининграду, посвященное янтарю. Узнайте о добыче, обработке и магических свойствах этого уникального камня
Начало: В Калининграде
Завтра в 08:00
9 сен в 08:00
15 000 за всё до 4 чел.
Пивной Кенигсберг с авторским пивом и шоу
На машине
79 отзывов
4 часа
Мини-группа
до 4 чел.
Пивной Кенигсберг с авторским пивом и шоу
Продегустировать продукцию двух традиционных пивоварен на групповой экскурсии по Калининграду
Начало: На проспекте Мира, 26
Расписание: в четверг в 17:30
19 сен в 17:30
26 сен в 17:30
3 500 за человека
Ускользающий мир Старой Пруссии
На машине
11 отзывов
8 часов
Индивидуальная
до 2 чел.
Ускользающий мир Старой Пруссии
Погружение во все эпохи Пруссии, атмосферные фото и необычный взгляд на Калининградскую область
10 сен в 10:00
11 сен в 10:00
32 000 за всё до 2 чел.
Рано утром - на Куршскую косу в мини-группе
На автобусе
На микроавтобусе
45 отзывов
6.5 часов
Групповая
до 18 чел.
Рано утром - на Куршскую косу в мини-группе
Опередить других путешественников, побыть на природе и узнать о птицах на орнитологической станции
Начало: У ТЦ «Акрополь» или в другом месте посадки
Расписание: ежедневно в 07:30
Завтра в 07:30
9 сен в 07:30
2 500 за человека
Легенда Балтики: групповая экскурсия на Куршскую косу и в Зеленоградск
На автобусе
20 отзывов
8 часов
Групповая
Легенда Балтики: групповая экскурсия на Куршскую косу и в Зеленоградск
Посетить Высоту Эфа, Танцующий лес, Куршскую косу и Зеленоградск в поездке на автобусе
Начало: Октябрьская 4,Рыбная Деревня
Расписание: во вторник, пятницу и субботу в 09:45, в среду в 09:15, в воскресенье в 10:15
Завтра в 10:15
10 сен в 09:45
2 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Марина
    6 августа 2024
    Янтарь: солнечный талисман Балтики
    Очень понравилась экскурсия. Инна - прекрасный гид и приятный в общении человек. Мы много узнали об истории и современности региона. Побывали на карьере, фабрике по обработке янтаря, прогулялись по парку и пляжу ☀️🌷 Очень рекомендую 🌸🌸🌸
  • О
    Ольга
    22 июля 2024
    Янтарь: солнечный талисман Балтики
    Прекрасная экскурсия, экскурсовод Инна выше всяких похвал! Не только профессионал своего дела, но и очень отзывчивый, коммуникабельный, интересный, творческий человек. Мы очень довольны, что выбрали именно эту экскурсию и всем советуем!
  • Г
    Галина
    5 июля 2024
    Пивной Кенигсберг с авторским пивом и шоу
    Отличная экскурсия! Впечатления самые положительные, программа прекрасная!
  • А
    Андрей
    15 марта 2024
    Пивной Кенигсберг с авторским пивом и шоу
    Спасибо большое организатору Ирине все понравилось и рассказы и шоу в конце вечера в замке!!)))
  • Е
    Елена
    24 ноября 2023
    Пивной Кенигсберг с авторским пивом и шоу
    Спасибо за интересную, лёгкую экскурсию. Всё было на высшем уровне. Если хотите хорошо провести вечер и попробовать вкусного пива-вам сюда!!! 🤗
    Спасибо за интересную, лёгкую экскурсию. Всё было на высшем уровне. Если хотите хорошо провести вечер и попробовать вкусного пива-вам сюда!!! 🤗Спасибо за интересную, лёгкую экскурсию. Всё было на высшем уровне. Если хотите хорошо провести вечер и попробовать вкусного пива-вам сюда!!! 🤗Спасибо за интересную, лёгкую экскурсию. Всё было на высшем уровне. Если хотите хорошо провести вечер и попробовать вкусного пива-вам сюда!!! 🤗Спасибо за интересную, лёгкую экскурсию. Всё было на высшем уровне. Если хотите хорошо провести вечер и попробовать вкусного пива-вам сюда!!! 🤗
  • В
    Варвара
    5 ноября 2022
    Ускользающий мир Старой Пруссии
    Интереснейшее восьмичасовое погружение в историю. Будем вспоминать всю зиму и, уверена, ещё вернёмся. Дмитрий прекрасный гид, глубоко в теме, проводил нас во времени по просторам Восточной Пруссии. Не банально, увлекательно, много. Только восторженные отзывы.
  • С
    Светлана
    2 июля 2022
    Ускользающий мир Старой Пруссии
    Наши впечатления- Великолепно! Это самая наилучшая экскурсия для того, чтобы познакомиться с историей этого уникального края! Благодаря высокой эрудированности и профессиональным знаниям
    читать дальше

    Дмитрия, отличной организации и подготовленности, экскурсия получилась очень интересной, насыщенной рассказами гида и необыкновенными объектами для осмотра! Пешие маршруты проходили в оптимальном небыстром темпе, что позволило послушать рассказ гида и сделать много красивых фотографий, тем более, что Дмитрий заранее подсказывал, с какой позиции фото получится наиболее эффектным! По уровню подготовленности, обьему знаний, продуманности темы и подборке фотоматериала, по тому как выстроен маршрут и рассказ гида, становится понятно, что Дмитрий профессионально и глубоко изучает историю края, очень начитан, постоянно обновляет свои знания, изучает архивы. Организация путешествия-экскурсии была максимально эффективно продумана: Дмитрий работает в команде с водителем, что позволяет гиду уделить максимальное внимание рассказу и нам. Отдельно хочется поблагодарить водителя Алексея за высокий профессионализм, безопасность поездки, отличное знание маршрута, за чистоту и комфорт в салоне! Дмитрий очень интересно, много и увлекательно рассказывал об истории замков, кирх, деревень, городов, рек, о людях, о событиях, происходивших на этой удивительной земле! Мы посетили уникальные по своей красоте места! Дмитрий очень внимательный, предупредительный, вежливый, коммуникабельный. От путешествия остались самые яркие, положительные, эмоциональные впечатления! Огромная благодарность Дмитрию! Непременно обратимся еще - ведь темы для путешествий еще остались!

  • М
    Михаил
    13 марта 2022
    Ускользающий мир Старой Пруссии
    Экскурсия очень интересная, пожалуй, самая интересная по своему содержанию. Очень хорошо и четко все рассказано и показано. Очень удобный микроавтобус,
    читать дальше

    большой и комфортный. Пожелание только одно - наладить посещения туалетов и места для перекуса. Но это, скорее, придирки. Экскурсию, безусловно, рекомендую!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «На Рождество»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Калининграде
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. Янтарь: солнечный талисман Балтики
  2. Пивной Кенигсберг с авторским пивом и шоу
  3. Ускользающий мир Старой Пруссии
  4. Рано утром - на Куршскую косу в мини-группе
  5. Легенда Балтики: групповая экскурсия на Куршскую косу и в Зеленоградск
Какие места ещё посмотреть в Калининграде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Самое главное
  2. Куршская Коса
  3. Остров Канта
  4. Танцующий лес
  5. Амалиенау
  6. Высота Эфа
  7. Кафедральный собор
  8. Рыбная деревня
  9. Высота Мюллера
  10. Водонапорная башня
Сколько стоит экскурсия по Калининграду в сентябре 2024
Сейчас в Калининграде в категории "На Рождество" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 2 000 до 32 000. Туристы уже оставили гидам 170 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Купите самую интересную из 5 экскурсий в Калининграде на 2024 год на рождество, 170 ⭐ отзывов, цены от 2000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь
ХорошоТам