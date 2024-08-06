5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Янтарь: солнечный талисман Балтики
Путешествие по Калининграду, посвященное янтарю. Узнайте о добыче, обработке и магических свойствах этого уникального камня
Начало: В Калининграде
Завтра в 08:00
9 сен в 08:00
15 000₽ за всё до 4 чел.
4 часа
Мини-группа
до 4 чел.
Пивной Кенигсберг с авторским пивом и шоу
Продегустировать продукцию двух традиционных пивоварен на групповой экскурсии по Калининграду
Начало: На проспекте Мира, 26
Расписание: в четверг в 17:30
19 сен в 17:30
26 сен в 17:30
3 500₽ за человека
8 часов
Индивидуальная
до 2 чел.
Ускользающий мир Старой Пруссии
Погружение во все эпохи Пруссии, атмосферные фото и необычный взгляд на Калининградскую область
10 сен в 10:00
11 сен в 10:00
32 000₽ за всё до 2 чел.
6.5 часов
Групповая
до 18 чел.
Рано утром - на Куршскую косу в мини-группе
Опередить других путешественников, побыть на природе и узнать о птицах на орнитологической станции
Начало: У ТЦ «Акрополь» или в другом месте посадки
Расписание: ежедневно в 07:30
Завтра в 07:30
9 сен в 07:30
2 500₽ за человека
8 часов
Групповая
Легенда Балтики: групповая экскурсия на Куршскую косу и в Зеленоградск
Посетить Высоту Эфа, Танцующий лес, Куршскую косу и Зеленоградск в поездке на автобусе
Начало: Октябрьская 4,Рыбная Деревня
Расписание: во вторник, пятницу и субботу в 09:45, в среду в 09:15, в воскресенье в 10:15
Завтра в 10:15
10 сен в 09:45
2 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ММарина6 августа 2024Очень понравилась экскурсия. Инна - прекрасный гид и приятный в общении человек. Мы много узнали об истории и современности региона. Побывали на карьере, фабрике по обработке янтаря, прогулялись по парку и пляжу ☀️🌷 Очень рекомендую 🌸🌸🌸
- ООльга22 июля 2024Прекрасная экскурсия, экскурсовод Инна выше всяких похвал! Не только профессионал своего дела, но и очень отзывчивый, коммуникабельный, интересный, творческий человек. Мы очень довольны, что выбрали именно эту экскурсию и всем советуем!
- ГГалина5 июля 2024Отличная экскурсия! Впечатления самые положительные, программа прекрасная!
- ААндрей15 марта 2024Спасибо большое организатору Ирине все понравилось и рассказы и шоу в конце вечера в замке!!)))
- ЕЕлена24 ноября 2023Спасибо за интересную, лёгкую экскурсию. Всё было на высшем уровне. Если хотите хорошо провести вечер и попробовать вкусного пива-вам сюда!!! 🤗
- ВВарвара5 ноября 2022Интереснейшее восьмичасовое погружение в историю. Будем вспоминать всю зиму и, уверена, ещё вернёмся. Дмитрий прекрасный гид, глубоко в теме, проводил нас во времени по просторам Восточной Пруссии. Не банально, увлекательно, много. Только восторженные отзывы.
- ССветлана2 июля 2022Наши впечатления- Великолепно! Это самая наилучшая экскурсия для того, чтобы познакомиться с историей этого уникального края! Благодаря высокой эрудированности и профессиональным знаниям
- ММихаил13 марта 2022Экскурсия очень интересная, пожалуй, самая интересная по своему содержанию. Очень хорошо и четко все рассказано и показано. Очень удобный микроавтобус,
Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «На Рождество»
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