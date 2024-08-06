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Дмитрия, отличной организации и подготовленности, экскурсия получилась очень интересной, насыщенной рассказами гида и необыкновенными объектами для осмотра! Пешие маршруты проходили в оптимальном небыстром темпе, что позволило послушать рассказ гида и сделать много красивых фотографий, тем более, что Дмитрий заранее подсказывал, с какой позиции фото получится наиболее эффектным! По уровню подготовленности, обьему знаний, продуманности темы и подборке фотоматериала, по тому как выстроен маршрут и рассказ гида, становится понятно, что Дмитрий профессионально и глубоко изучает историю края, очень начитан, постоянно обновляет свои знания, изучает архивы. Организация путешествия-экскурсии была максимально эффективно продумана: Дмитрий работает в команде с водителем, что позволяет гиду уделить максимальное внимание рассказу и нам. Отдельно хочется поблагодарить водителя Алексея за высокий профессионализм, безопасность поездки, отличное знание маршрута, за чистоту и комфорт в салоне! Дмитрий очень интересно, много и увлекательно рассказывал об истории замков, кирх, деревень, городов, рек, о людях, о событиях, происходивших на этой удивительной земле! Мы посетили уникальные по своей красоте места! Дмитрий очень внимательный, предупредительный, вежливый, коммуникабельный. От путешествия остались самые яркие, положительные, эмоциональные впечатления! Огромная благодарность Дмитрию! Непременно обратимся еще - ведь темы для путешествий еще остались!